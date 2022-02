The Canadian Armed Forces modernizes military ranks in French

The Canadian Armed Forces modernized military ranks in French. Masculine Ranks and Feminine Ranks – Supplied Photo

Sergente, Majore, Lieutenante: these words will soon become common-place in the Canadian Armed Forces (CAF) French vocabulary. Beginning this month, members can be addressed by the French version of the rank that they feel best represents their gender identity.

The change towards inclusive ranks in French is a long-awaited move that will further demonstrate the CAF’s commitment to inclusivity and gender diversity.

For example, in April 2021, the CAF announced the creation of the new position of Chief Professional Conduct and Culture, but at that time, in French, the head of the organization, “le lieutenant-général Jennie Carignan,” could only be addressed by the masculine rank.

Now, a new list of inclusive military ranks will become available to Canadians, and will be officially recognized for administrative use by the CAF beginning this month.

The beginnings of feminisation for official Francophone titles in Canada date back to the 1960s.

At the Canadian political level, the Right Honourable Adrienne Clarkson (1999-2005) was the first Governor General to be addressed with a feminine designation. But inclusive ranks in French have not been implemented in the Canadian military until now, and all members have only been addressed by masculine ranks.

“The modernization of military ranks ensures that CAF members have options, and can be addressed in a way that reflects who they are.” said MGen Lise Bourgon, Acting Chief of Military Personnel. “Having inclusive ranks reflects our commitment to the military ethos, ‘Respect for the dignity of all persons.’”

The option to feminize your rank in French, as well as apply changes such as modifying the article or adjective, will be available to all CAF members, ensuring each has the opportunity to choose the version that they feel best represents who they are and how they are recognized.

Modernizing the ranks in French is one of a number of initiatives being undertaken by the Defence Team in order to help us achieve an environment in which all members see and experience the respect they deserve.

Sergente, majore, lieutenante : ces mots seront bientôt couramment utilisés en français dans les Forces armées canadiennes (FAC). En effet, à compter de ce mois-ci, les militaires pourront utiliser la version français du grade qui, à leur avis, représente le mieux leur identité de genre.

L’adoption de grades plus inclusifs en français est une mesure attendue depuis longtemps qui démontrera davantage l’engagement pris par les FAC à l’égard de l’inclusivité et de la diversité des genres.

À titre d’exemple, en avril 2021, lorsque les FAC ont annoncé la création du groupe du Chef – Conduite professionnelle et culture, on ne pouvait utiliser qu’un grade masculin pour parler de la personne à la tête de cette organisation, soit « le lieutenant-général Jennie Carignan ».

Désormais, une nouvelle liste de grades militaires inclusifs sera mise à la disposition des Canadiens et des Canadiennes et sera officiellement reconnue par les FAC à des fins administratives dès ce mois‑ci.

Les efforts visant à féminiser les titres officiels en français au Canada remontent aux années 1960. Sur la scène politique nationale, la très honorable Adrienne Clarkson (1999-2005) fut la première gouverneure générale canadienne à utiliser la version féminine de ce titre. L’adoption de grades inclusifs en français dans les forces militaires canadiennes a toutefois été plus lente, et jusqu’à tout récemment, les militaires devaient tous être désignés par des grades masculins, quel que soit leur genre.

« Grâce à la modernisation des grades militaires, les membres des FAC auront différents choix à leur disposition et pourront choisir celui qui reflète leur identité, explique la Mgén Lise Bourgon, chef du personnel militaire par intérim. L’adoption de grades inclusifs reflète ainsi notre engagement à l’égard de l’éthos militaire : Respecter la dignité de toute personne. »

La possibilité d’utiliser un grade féminin en français et de féminiser l’article et les adjectifs qui l’accompagnent sera offerte à tous les membres des FAC, permettant ainsi à chaque personne de choisir la version du grade qui, à son avis, représente le mieux son identité et la façon dont elle souhaite être reconnue.

La modernisation des grades en français est l’une des nombreuses initiatives entreprises par l’Équipe de la Défense pour nous aider à créer un milieu dans lequel tous les militaires sont traités avec le respect qu’ils méritent.