Top shooter of RMC Combat Weapons Team wins at international competition

The Royal Military College of Canada Combat Weapons Team participated in the Relentless Warrior Championship against various other teams across the United States of America (USA). Sig Sauer Academy, Epping, New Hampshire, USA on April 08, 2022.

Image by: S1 Lisa Sheppard, Military Photojournalist, 2022-RMC1-0032

April 11, 2022 – Kingston



Officer Cadet Bennett Scott from Calgary, Alberta, and university student at the Royal Military College of Canada (RMC), won first place of their team at the SIG Relentless Warrior Championship in Epping, N.H. on Saturday, April 9, 2022.

Fifteen RMC cadets competed against others students from the U.S. Army, Air Force, Naval, and Coast Guard academies in this high-level shooting skills event.

For the first time in two years, the RMC Combat Weapons Team held selections to represent RMC during domestic and international competitions. Rising at 3 a.m., candidates participated in a grueling selection process late last year consisting of a ruck march, weapons handling, leadership reaction challenges, an interview, and range activities. Fifteen made the cut.

After taking a hiatus due to COVID-19, the team was looking forward to mentoring and training their new members and competing once again.

Over their four years of fully subsidized, high-quality military university education, RMC undergrad students invest hundreds of hours in military training, all aimed at honing the skills needed in their future careers as leaders in the Canadian Armed Forces.

“I could not be more proud of the superb performance of our team. RMC’s profession of arms-relevant and up-to-date core curriculum sets the RMC undergraduate degree apart from other Canadian universities and offers Canadians this unique training opportunity. Nested within the military pillar, this competition helps students develop skills that will prove instrumental to their success as officers in today’s complex and rapidly changing world.” Commodore Josée Kurtz, Commandant, RMC

“Our naval and officer cadets invest hundreds of hours in military training, all aimed at honing the skills needed in their coming careers as leaders, nurturing a sense of camaraderie and competition. The performance of our shooters at this championship attests to the quality of the military training provided at RMC.” Colonel Paul Lockhart, Director of Cadets, RMC

“The team provides its members with an environment that fosters discipline, critical thinking, and problem-solving to form more confident and competent leaders, both in garrison and in combat. It prepares them by using operationally relevant training methods to develop proficiency with rifles, handguns, and shotguns. The cadets have put in a lot of effort in this, and I am very proud of them.” Warrant Officer Thomas Millar, Staff Lead, RMC Combat Weapons Team

Le meilleur tireur de l’Équipe de tir aux armes de combat du CMR remporte la palme à une compétition internationale

Le 11 avril 2022 – Kingston – Défense nationale/Forces armées canadiennes

L’élève-officier Bennett Scott de Calgary, Alberta qui fait ses études au Collège militaire royal du Canada (CMR), a décroché, samedi le 9 avril, 2022 la première place de son équipe au championnat Relentless Warrior de SIG SAUER à Epping, au New Hampshire.

Quinze élèves-officiers du CMR se sont mesurés à d’autres membres d’académies de l’Armée, la Force aérienne, la Marine et la Garde côtière américaines dans le cadre de cette compétition d’adresse au tir de haut niveau.

Pour la première fois en deux ans, l’Équipe de tir aux armes de combat du CMR a tenu un processus de sélection pour représenter le CMR aux compétitions nationales et internationales. Debout dès 3 h du matin, les candidats ont participé à la fin de l’année dernière à l’éprouvant processus, qui consistait en une marche avec sac à dos, une épreuve de maniement des armes, des défis visant à évaluer leur capacité à réagir en tant que leaders, une entrevue et des activités au champ de tir. Quinze se sont qualifiés.

Après une pause forcée en raison de la COVID-19, l’équipe avait hâte d’entraîner ses nouveaux membres et de reprendre les compétitions!

Au cours de leurs quatre années d’éducation entièrement subventionnée dans une université militaire de haut calibre, les étudiants du premier cycle du CMR consacrent des centaines d’heures à l’instruction militaire, et ce, dans le but de parfaire les aptitudes nécessaires à leur future carrière de leaders des Forces armées canadiennes.

« Je ne saurais être plus fière de la magnifique performance de notre équipe. Le tronc commun du baccalauréat du CMR, un programme moderne et adapté à la profession des armes, fait ressortir le CMR du lot des universités canadiennes et offre aux Canadiennes et aux Canadiens cette occasion de formation unique en son genre. Solidaire du pilier militaire, cette compétition aide les membres du corps estudiantin à développer des compétences qui s’avèreront essentielles à leur réussite en tant qu’officiers dans un monde contemporain complexe qui change rapidement. » Commodore Josée Kurtz, commandant du CMR

« Nos élèves-officiers et aspirants de marine consacrent des centaines d’heures à l’instruction militaire dans le but de perfectionner les compétences nécessaires à leur future carrière à titre de leaders et d’entretenir un sentiment de camaraderie et de compétition. La performance de notre équipe de tir à ce championnat atteste de la qualité de l’instruction militaire dispensée au CMR. » Colonel Paul Lockhart, directeur des élèves-officiers du CMR

« L’équipe offre à ses membres un milieu qui encourage la discipline, la pensée critique et la résolution de problèmes pour former des leaders plus assurés et plus compétents, que ce soit en garnison ou au combat. Elle les prépare par des méthodes d’entraînement adaptées aux opérations, grâce auxquelles ils peuvent perfectionner leurs compétences au fusil, à la carabine et à l’arme de poing. Les élèves-officiers ont consacré beaucoup d’efforts à ce championnat, et je suis très fier d’eux! » Adjudant Thomas Millar, chef du personnel, Équipe de tir aux armes de combat du CMR