Tuning up the Band: Walter Boldt

Walter Boldt, a member of the 4 Wing Band – Supplied Photo

Tuning up the Band showcases the members that make up the 4 Wing Band. These submitted articles give the band members an opportunity to showcase their history with the group, as well as explain what makes the band so special to them.

“My name is Walter Boldt. I have been with the 4-Wing Band on and off for the past 7 years.”

Mr. Boldt might be a familiar face to those who took band classes at schools in the local area.

“My duties as a music/band teacher in the Middle School and High School programs kept me too busy at times to regularly enjoy this wonderful group of musicians.”

“For me, the 4-Wing Band exemplifies the quality of life that a good music education offers. The friendship, the support, the joy, and the excitement all come together to make every minute of interaction a wonderful experience. Age becomes irrelevant. The love of performing at ones best with other like-minded individuals provides each of us with an oasis of sanity and peace in a troubled world.”

“I am so grateful to be a part of this amazing group of wonderful people.”

===



Tuning up the Band’’ présente les membres qui composent la Musique de la 4e Escadre. Ces articles permettent aux membres de l’orchestre de présenter leur histoire au sein du groupe et d’expliquer ce qui rend l’orchestre si spécial à leurs yeux.

“Je m’appelle Walter Boldt. Je fais partie de l’orchestre de la Musique de la 4e Escadre de façon intermittente depuis 7 ans”

Boldt est peut-être un visage familier pour ceux qui ont suivi le programme de musique dans les écoles de la région.

“Mes fonctions de professeur de musique et d’orchestre à l’école élémentaire et au niveau secondaire m’ont parfois empêché de profiter régulièrement de ce merveilleux groupe de musiciens”.

“Pour moi, l’orchestre de la 4e Escadre illustre la qualité de vie qu’offre une bonne éducation musicale. L’amitié, le soutien, la joie et l’enthousiasme se conjuguent pour faire de chaque minute d’interaction une expérience merveilleuse. L’âge n’a plus d’importance. L’amour de donner le meilleur de soi-même avec d’autres personnes partageant les mêmes idées offre à chacun d’entre nous une oasis de santé mentale et de paix dans un monde troublé”.

“Je suis tellement reconnaissant de faire partie de ce groupe extraordinaire de personnes merveilleuses.”