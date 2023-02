Valentines for Vets – Photo from Veterans Affairs Canada (VAC)

This Valentine’s Day thank Canadian Veterans by sending them a hand-made valentine.

Each year, Veterans Affairs Canada (VAC) invites Canadian schools, individuals and organizations to make Valentines for Vets. VAC then distributes the valentines to Veterans in long-term care facilities across the country by February 14.

Valentines for Vets began in 1989 when the late newspaper columnist, Ann Landers, encouraged her readers to create special valentines for Veterans in care facilities throughout Canada and the United States. Every year, Landers’ special “Valentines for Vets” column asked her readers to remember the sacrifices of their nations’ Veterans by making them personal hand-crafted valentines.

VAC became involved with the program in 1996, and has been receiving and distributing valentines to Veterans in care facilities across the country ever since.

Though Ann Landers passed away in 2002, VAC is committed to continuing her project of thanking Veterans. At VAC we invite Canadians, young and old, to send valentines to our Head Office. Your continued participation is what makes the Valentines for Vets program such a huge success.

—

Cette année, à la Saint-Valentin, remerciez nos vétérans en leur envoyant une carte fabriquée à la main.

Chaque année, Anciens Combattants Canada (ACC) invite les écoliers, les particuliers et les organismes du Canada à fabriquer des valentins pour les vétérans. ACC veille ensuite à ce que les vétérans au sein d’établissements de soins de longue durée les reçoivent à temps pour le 14 février.

C’est en 1989 que l’idée d’envoyer des valentins aux vétérans fut lancée par la défunte chroniqueuse américaine Ann Landers. Chaque année, dans sa chronique Des valentins pour les vétérans, Mme Landers encourageait ses lecteurs à créer des cartes de la Saint-Valentin à l’intention des vétérans dans des établissements de soins à l’échelle du Canada et des États-Unis afin que ceux-ci n’oublient pas les sacrifices des vétérans de note nation.

Anciens Combattants Canada (ACC) reprit l’idée de Mme Landers en 1996 et, chaque année depuis, reçoit et s’occupe de distribuer des valentins fabriqués par des gens de partout au pays aux vétérans vivant dans divers établissements de santé au pays.

Malgré le décès de Mme Landers en 2002, ACC s’engage à perpétuer cette belle tradition de rendre hommage aux vétérans et il invite les Canadiens et Canadiennes, jeunes et moins jeunes, à lui envoyer des valentins à ses bureaux de l’Administration centrale. Sans votre participation continue, le programme Des valentins pour les vétérans ne connaîtrait pas autant de succès.