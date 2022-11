Veteran perfects the art of portraiture in remembrance

Soldiers and veterans come to life through impressionist portraits in a home studio of one Bedford, N.S. artist.

Retired warrant officer Gilles Boudreault says art lets him reflects with remembrance on friends and colleagues that has passed on from his former units.

“I don’t usually think of one particular unit or person on Remembrance Day but this year, more than ever, I will be thinking of all the people I served with who are no longer here,” he said. “It makes me wish I took the time to reconnect and visit with them after our service was complete.”

Boudreault retired from the Canadian Armed Forces (CAF) in 1999 after 21 years of service. He joined the CAF in September 1978 and was posted to Third Battalion of Royal 22nd Regiment (3R22R) and then Canadian Airborne Regiment in Petawawa which included a deployment to Cyprus in 1982. In 1988, he trained to change trades from Infantryman to Topographical Surveyor and moved on the Department of National Defence Mapping and Charting Establishment (MCE) in Ottawa where he worked until his retirement in 1999.

Today, the married father of two paints every chance he gets. Boudreault says it’s not hard to get inspired by his subject matter.

The smiling portrait of the late Major-General Herbert Pitts of the Canadian Army is but one of many photographs that inspired him to pick up the brush. Boudreault says the warmth of Pitts’ smile made the portrait a true delight to paint.

“The fact that the subject was wearing a maroon beret – which are the airborne colours of my former regiment – made the creative process easier and gave it a familiar feel to me,” he said.

Pitts, a Korean War veteran, was a former Colonel of the Regiment of Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) and the Canadian Airborne Regiment. Pitts spent the later years of his life in Victoria, B.C. where he died in 2018.

He says his paintings and style of portraiture reflect his admiration for legendary impressionist portrait painters like Rembrandt and John Singer Sargent. He paints with acrylic on canvass and says he tries to capture his immediate impression of the subject using light, colours, and short or textured brush strokes to capture a feeling or mood.

“I always paint the person’s face last because if I don’t, I will go back and change it too many times.”

Boudreault’s talent for portraiture quickly caught the eye of many including Barbara Brown, a former paramedic and founder of the Steel Spirit Gallery in Barrie, Ont, which showcases the unique artwork of military, police, firefighters, paramedics, hospital practitioners and other first responders.

“Gilles artwork is all the more impressive because he didn’t focus on his art until later in life,” says founder Barbara Brown. “It goes to show how it’s never too late to dive into a creative chapter.”

Last year, four of Boudreault’s paintings were hung at a gallery in St-Jean Sur le Richelieu, Q.C. for Remembrance Day. Some of his artwork is also donated to the non-profit True Patriot Love, which are then put up for sale to help in their fundraising efforts.

Brown says the Steel Spirit is always looking for new and emerging artists with and without experience, from every background and every age. For more information or if you would like to be involved please visit: www.thesteelspirit.ca

Un ex-militaire passé maître dans l’art du portrait souvenir

Les pinceaux d’un portraitiste impressionniste de Bedford, en Nouvelle-Écosse, redonnent vie à des soldats et à des anciens combattants.

L’adjudant à la retraite Gilles Boudreault explique que l’art ravive chez lui le souvenir d’amis et de compagnons d’unité disparus.

« Le jour du Souvenir est dédié à toutes les personnes qui ont défendu la nation, mais cette année plus que jamais, je pense en particulier aux gens avec qui j’ai servi qui ne sont plus de ce monde », souligne-t-il. « Je me dis que j’aurais dû prendre le temps de leur reparler ou de les revoir après la fin de notre service. »

L’adjudant Boudreault a pris sa retraite des Forces armées canadiennes (FAC) en octobre 1999, après 21 années de service. En septembre 1978, il s’enrôle et est affecté au 3e Bataillon, du Royal 22e Régiment (3R22eR), puis au Régiment aéroporté du Canada (à Petawawa), avec lequel il prend part à une mission à Chypre, en 1982. En 1988, il quitte l’infanterie après avoir reçu son instruction de topographe et passe au Service de cartographie (S Carto) du ministère de la Défense nationale, à Ottawa, où il travaille jusqu’à sa retraite, en 1999.

Aujourd’hui, l’homme, marié et père de deux enfant, s’adonne à la peinture aussitôt qu’il en a l’occasion. M. Boudreault dit que son thème de prédilection l’inspire naturellement.

L’image du regretté major-général de l’Armée canadienne Herbert Pitts, tout sourire, est l’une des nombreuses photographies qui l’ont amené à la peinture. Selon lui, le sourire radieux de Pitts a rendu l’exercice fort agréable.

« Aussi, son béret, marron comme celui des parachutistes de mon ancien régiment, a rendu ma démarche plus personnelle », précise-t-il.

Pitts, un vétéran de la guerre de Corée, a été colonel du régiment Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) et du Régiment aéroporté du Canada. Il a fini ses jours à Victoria, en Colombie-Britannique, où il est décédé en 2018.

Par ses tableaux et son style, Gilles Boudreault dit témoigner de son admiration à l’égard de légendaires peintres impressionnistes comme Rembrandt et John Singer Sargent. Dans ses peintures, des acryliques sur toile, il cherche à immortaliser sa perception immédiate du sujet en jouant avec la lumière, les couleurs, ainsi que des traits brefs et texturés qui traduisent l’émotion ou l’humeur.

« Je termine toujours par le visage, parce que, autrement, je le retoucherais constamment en cours de route. »

Le talent de portraitiste de M. Boudreault a rapidement attiré l’attention, notamment de Barbara Brown, ancienne paramédique et fondatrice de la Steel Spirit Gallery de Barrie, en Ontario. La galerie expose des œuvres d’art uniques de militaires, de policiers, de pompiers, d’ambulanciers, de praticiens en milieu hospitalier et d’autres premiers répondants.

« Le travail de Gilles est d’autant plus impressionnant, vu sa vocation tardive de peintre », insiste Mme Brown. « Voilà qui nous enseigne qu’il est toujours temps de s’y mettre. »

L’an dernier, quatre des tableaux de M. Boudreault ont été exposés dans une galerie Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, à l’occasion du jour du Souvenir. Une partie de ses œuvres est également remise à l’organisme caritatif La patrie gravée sur le cœur, qui les vend dans le cadre de ses activités de financement.

La galerie Steel Spirit est toujours à la recherche d’artistes nouveaux et émergents, avec ou sans expérience, de tous horizons et de tous âges. Si vous voulez obtenir plus d’information ou donner un coup de main, n’hésitez pas à visiter le site www.thesteelspirit.ca