Wanted: Youth Reporters

Karam is curious, interested in others and that led him to enroll in the 687 Richelieu Laval Squadron

cadets and to participate in the competition – Supplied Photo

Canadian Forces newspapers are looking for youth reporters from military families between the ages of

13 and 18 who want to share a story about an issue that is important to their life or the community

around them.

The Canadian Forces Newspapers Youth Reporter Competition gives young people a unique chance to

tell their story in print, online or on social media with the help of Canadian Forces Newspapers

journalists, editors and photographers. The winner of each category will receive a scholarship proudly

presented by Adobe valued at $500 as well as a one year subscription to Creative Cloud.

Karam Albatal is the winner of last year’s Canadian Armed Forces (CAF) Newspapers’ Youth Reporter

Competition, sponsored by Adobe. His story was published in the Spring 2021 edition of “Play”

magazine, tells us about the vision of happiness he has imagined for himself, thanks to his unusual

personal story. Born in Brazil, his parents came back to Syria so that he could learn about his Syrian

roots and grow up in his parents’ culture. While there, he took advantage of his studies to learn French,

a language that would come in handy when his family chose Canada as their home a few years later.

“Happiness is simple and anyone can experience it. However, happiness is not easy to achieve but it is

found in the simple things in life. During my immigration journey to Brazil, Syria, and Canada, we did not

lack for anything, but we did not live-in luxury. And although the situation was not always easy, we were

happy. ” Finding happiness in simplicity is how Karam lives his life. It is no surprise that the $2,500 he

won will be invested in his future medical studies.

This year the selection committee will select the top stories in a variety of formats to be featured during

the final week of April, which is the Month of the Military Child. All selected recipients (winners) will

receive a scholarship instead of one grand prize winner and the opportunity to be published on our

CFMWS Channels (website, social media, email) and Canadian Forces Newspapers.

The application can be found at CAFconnection.ca/YouthReporter. Application Deadline: 28 February

2022

https://www.cafconnection.ca/Get-Involved/Youth-Reporter-Competition

Les journaux des Forces canadiennes sont à la recherche de jeunes journalistes de familles de militaires

âgés de 13 à 18 ans qui veulent partager une histoire sur une question importante pour leur vie ou la

communauté qui les entoure.

Le Concours des jeunes journalistes des Journaux des Forces canadiennes offre aux jeunes comme vous

une occasion unique de s’exprimer dans la presse écrite, en ligne ou sur les médias sociaux avec l’aide

des journalistes, des rédacteurs et des photographes des journaux des Forces canadiennes. Le gagnant

de chaque catégorie recevra une bourse d’études fièrement présentée par Adobe d’une valeur de 500 $

ainsi qu’un abonnement d’un an à Creative Cloud.

Karam Albatal, gagnant du concours pour Jeunes journalistes dont le texte a été publié dans l’édition du

printemps 2021 du magazine « Au jeu », nous raconte la vision du bonheur qu’il s’est imaginée grâce à

son histoire personnelle peu ordinaire. En effet, c’est un parcours d’envergure international, dans

lequel ses parents syriens l’ont embarqué pour s’assurer que Karam ait un avenir meilleur, qui l’a

inspiré. Né au Brésil, ses parents sont revenus en Syrie pour qu’il découvre ses racines syriennes et

grandisse dans la culture de ses parents. Pendant ce séjour, il a profité de ses études pour apprendre le

français, une langue qui lui sera fort pratique lorsque sa famille choisira, quelques années plus tard, le

Canada comme endroit pour y faire leur vie.

« Le bonheur est simple et n’importe qui peut le vivre. Toutefois, le bonheur n’est pas facile à atteindre

mais il se retrouve dans les choses simples de la vie. Lors de mon parcours d’immigration au Brésil, en

Syrie et au Canada, on ne manquait de rien mais on ne vivait pas dans le luxe. Et bien que la situation ne

fût pas toujours facile, nous étions heureux. ». Trouver le bonheur dans la simplicité, c’est ainsi que

Karam vit la vie. Il n’est donc pas étonnant de savoir que le montant de 2 500 $ qu’il a remporté, sera

investi dans de futures études en médecine.

Cette année, le comité de sélection choisira les meilleures histoires dans une variété de formats qui

seront présentées au cours de la dernière semaine d’avril, qui est le Mois des enfants de militaires. Tous

les lauréats sélectionnés (gagnants) recevront un montant de bourse à celui d’un grand gagnant et

auront l’occasion d’être publiés sur les canaux des SBMFC (site Web, médias sociaux, courriel) et dans

les Journaux des Forces canadiennes.

Le formulaire de demande se trouve à CAFconnection.ca/YouthReporter. Date limite de dépôt des

candidatures : 28 février 2022

https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Le-concours-de-jeunes-journalistes.aspx