Watch: National Indigenous Peoples Day celebration held at Art Smith Aviation Academy

Cold Lake First Nations member Lynda Minoose speaks to the students at Art Smith Aviation Academy at CFB Cold Lake during the schools’ National Indigenous Peoples Day celebrations on June 21st – Photo/Video by Mike Marshall/ The Courier News

Lynda Minoose, membre des Premières nations de Cold Lake, s’adresse aux élèves de l’école Art Smith Aviation Academy de la BFC Cold Lake lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin – Photo/Vidéo par Mike Marshall/ The Courier News

Art Smith Aviation Academy hosted a celebration and discussion of Indigenous culture and heritage on June 21st.

Cold, drizzly weather had students and guests gathered in the gym for National Indigenous People’s Day. The children took in a presentation featuring Lynda Minoose, a Cold Lake First Nations member known as a Knowledge Keeper and language instructor.

Students then took part in fish scale art, learned about totem poles and the significance of the animals used, competed in the traditional run & scream game with sticks they had made in class, sampled bannock with some storytelling, made jingle sticks and even discussed the importance of the Jingle Dress.

“As a school community, we are walking towards reconciliation together,” explained Art Smith Aviation Academy Principal Andrea Farrell. “We want our school community to be both celebrating and learning about our local Indigenous cultures while working to understand the impact of colonization on Indigenous communities in a student-centred approach that is respectful to all Indigenous cultures in Canada including any First Nations, Inuit and Metis peoples past and present.”

===

Le 21 juin, l’école Art Smith Aviation Academy a organisé une célébration et une discussion sur la culture et le patrimoine autochtones.

Par un temps froid et bruineux, les élèves et les invités se sont rassemblés dans le gymnase pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Les enfants ont assisté à une présentation de Lynda Minoose, membre des Premières nations de Cold Lake, connue pour être la gardienne du savoir et l’instructrice de langue.

Les élèves ont ensuite participé à l’art de l’écaille de poisson, se sont familiarisés avec les mâts totémiques et la signification des animaux utilisés, ont participé au jeu traditionnel “courir et crier” avec des bâtons qu’ils avaient fabriqués en classe, ont dégusté du bannock en racontant des histoires, ont fabriqué des bâtons de Noël et ont même discuté de l’importance de la robe de Noël.

“En tant que communauté scolaire, nous marchons ensemble vers la réconciliation”, a expliqué Andrea Farrell, directrice de l’école Art Smith Aviation Academy. “Nous voulons que notre communauté scolaire célèbre et apprenne à connaître nos cultures autochtones locales tout en s’efforçant de comprendre l’impact de la colonisation sur les communautés autochtones dans le cadre d’une approche centrée sur l’élève et respectueuse de toutes les cultures autochtones du Canada, y compris les peuples des Premières nations, des Inuits et des Métis d’hier et d’aujourd’hui.”