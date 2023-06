Water quality advisory issued for Kinosoo Beach on Cold Lake

File Photo / Photo d’archives

Due to elevated levels of fecal bacteria currently present in the water at Kinosoo Beach on Cold Lake, located within the North Zone of Alberta Health Services (AHS), AHS is advising the public not to swim or wade at this beach area, effective immediately.

Elevated levels of fecal bacteria were detected via testing of the lake water at this beach location. At current levels, gastrointestinal illness may result from ingestion of the water at Kinosoo Beach on Cold Lake. As well, there is the possibility of skin, ear and eye infections with water contact.

As always, visitors and residents are reminded to never drink or cook with untreated water directly from any lake or reservoir, at any time. Water-borne organisms, including fecal bacteria, can cause vomiting and diarrhea.

AHS Environmental Public Health officers will continue to monitor the water at Kinosoo Beach on Cold Lake.

En raison des niveaux élevés de bactéries fécales actuellement présents dans l’eau à la plage Kinosoo Cold Lake, située dans la zone nord d’Alberta Health Services (AHS), AHS conseille au public de ne pas nager ou patauger dans cette zone de plage, et ce, dès maintenant.

Des niveaux élevés de bactéries fécales ont été détectés lors de l’analyse de l’eau du lac à cette plage à cet endroit. Aux niveaux actuels, l’ingestion de l’eau de la plage Kinosoo de Cold Lake peut entraîner des maladies gastro-intestinales. Il existe également un risque d’infections de la peau, des oreilles et des yeux en cas de contact avec l’eau.

Comme toujours, il est rappelé aux visiteurs et aux résidents de ne jamais boire ou cuisiner avec de l’eau non traitée directement d’un lac ou d’un réservoir, à aucun moment. Les organismes véhiculés par l’eau, y compris les bactéries fécales, peuvent provoquer des vomissements et des diarrhées,

Les agents de santé publique environnementale du AHS continueront de surveiller l’eau à la plage Kinosoo de Cold Lake