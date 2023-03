What are you doing Saturday, March 25th?  

Login virtually and get the chance to connect and exchange with two inspiring people who have gone through some fun adventures, TA Loeffler and Spencer West. By participating, you will also get the chance to win some great prizes with the help of CANEX! March 25th 2023 from 1 :30 to 3:30 pm EST on Zoom https://cfmws.ca/LevelUp / Branche-toi et profite de cette chance pour connecter et échanger avec deux personnes inspirantes qui ont surmonté des défis d’aventuriers, TA Loeffler et Spencer West. Ne manquer pas la chance aussi de gagner des beaux prix. Merci à CANEX! Le 25 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 EST sur Zoom https://sbmfc.ca/niveausuperieur

The Level Up virtual conference is an exciting event designed specifically for teens from the military community in Canada. This year’s conference will be the second annual event, and it promises to be an engaging and interactive experience for all attendees.

The conference will feature a range of workshops, speakers, and networking opportunities, all focused on helping teens develop valuable skills and connections. The workshops will cover topics such as leadership, career exploration, mental health, and more.

Speakers include Dr. TA Loeffler and Spencer West. Dr Loeffler brings 35 years of expertise leading people through significant life-changing experiences to every facet of her work. TA’s work and adventures have taken her to 52 different countries and all seven continents. TA has completed 6 and 4/5 of “The Seven Summits,” the highest peak on all seven continents. In 2020, TA was named to the “90 Greatest Canadian Explorers” List by Canadian Geographic.

The life of visionary and activist Spencer West has been marked by both obstacles and triumph. After losing both legs from the pelvis down at the age of five, he entered a world that might have easily defeated him. Instead, he tackled challenge after challenge, learning to navigate in a world set against those with disabilities. Spencer is a global keynote speaker, content creator, and activist. He is known for summiting Mount Kilimanjaro on his hands and wheelchair and opening for Demi Lovato on a World Tour.

“One of the unique aspects of the Level Up virtual conference is that it provides a safe and supportive environment for teens with a military background to connect with each other,” says Isabelle Werlen, PSP National Recreation Manager and conference Organizer. “This can be especially important for teens who have moved frequently or experienced the challenges of having a parent or family member in the military.”

Attending the Level Up virtual conference is a valuable opportunity for teens to learn, grow, and connect with others who share their interests and experiences. It is an event that should not be missed for those in the military community. Whether you’re a teen with a military background, a cadet or a supporter of the military community, the Level Up virtual conference is an excellent opportunity to engage with a vibrant and supportive community of like-minded individuals.

Log in virtually on 25 March 2023 from 1:30 to 3:30 p.m. EST on Zoom: https://cfmws.ca/LevelUp.

La conférence virtuelle Level Up est un événement passionnant conçu spécialement pour les adolescents de la communauté militaire au Canada. La conférence de cette année sera le deuxième événement annuel et promet d’être une expérience engageante et interactive pour tous les participants.

La conférence comprendra une série d’ateliers, de conférenciers et d’occasions de réseautage, qui visent tous à aider les adolescents à acquérir des compétences et à nouer des liens précieux. Les ateliers porteront sur des sujets tels que le leadership, l’exploration des carrières, la santé mentale, etc.

TA Loeffler et Spener West figurent parmi les orateurs. Depuis 35 ans, TA Loeffler, Ph. D., accompagne les gens lors des expériences significatives qui changent leur vie, et elle met à profit cette expertise dans toutes les facettes de son travail. Sa profession et ses aventures l’ont emmenée dans 52 pays différents et sur les 7 continents. TA Loeffler a gravi 6 et 4/5 des « sept sommets », soit les plus hauts pics sur les sept continents. En 2020, son nom a été ajouté à la liste des « 90 plus grands explorateurs canadiens » dans Canadian Geographic.

La vie du visionnaire et activiste Spencer West a été marquée à la fois par des obstacles et des triomphes. Après avoir perdu ses deux jambes à partir du bassin à l’âge de cinq ans, il est entré dans un monde qui aurait pu facilement le vaincre. Au lieu, il a relevé défi après défi, apprenant à naviguer dans un monde hostile aux personnes handicapées. Spencer West est un conférencier international, un créateur de contenu et un activiste. Il est connu pour avoir gravi le sommet du Kilimandjaro sur ses mains et dans son fauteuil roulant, et pour avoir fait la première partie de la tournée mondiale de Demi Lovato.

“L’un des aspects uniques de la conférence virtuelle Level Up est qu’elle offre un environnement sûr et favorable aux adolescents ayant un passé militaire, leur permettant d’entrer en contact les uns avec les autres”, déclare Isabelle Werlen, responsable nationale des loisirs des PSP et organisatrice de la conférence. “Cela peut être particulièrement important pour les adolescents qui ont souvent déménagé ou qui ont connu les difficultés liées au fait d’avoir un parent ou un membre de la famille dans l’armée.

La participation à la conférence virtuelle ‘Passer au niveau supérieur’ est une occasion précieuse pour les adolescents d’apprendre, de se développer et de se connecter avec d’autres personnes qui partagent leurs intérêts et leurs expériences. C’est un événement à ne pas manquer pour les membres de la communauté militaire. Que vous soyez un adolescent ayant un passé militaire, un cadet ou un sympathisant de la communauté militaire, la conférence virtuelle ‘Passer au niveau supérieur’ est une excellente occasion d’entrer en contact avec une communauté dynamique et solidaire de personnes partageant les mêmes idées.

Connectez-vous virtuellement le 25 mars 2023 de 13h30 à 15h30 EST sur Zoom : https://cfmws.ca/LevelUp.