With the RCAF Centennial anniversary only a thousand days away, Lieutenant-General Al Meinzinger, Commander of the Royal Canadian Air Force and Chief Warrant Officer John Hall, the RCAF Command CWO unveiled the RCAF 2024 logo and motto. The logo features the RCAF Roundel as the centrepiece of a stylized ‘100.’

“We are quickly approaching the dawn of our next century,” says LGen Meinzinger. “This logo represents our tremendous past, our dynamic present and our bright future.”

“The motto for the Centennial is ‘Your Air Force,’” says CWO Hall. “ We want RCAF members, their families and Canadians across the country to feel proud of Their Air Force.”

The logo has a distinct, yet simple design that features two lines intersecting the Roundel that symbolize a modern, uplifting forward energy to carry the RCAF into its next century of service. The lines point to the sky and beyond, representing the upward momentum of flight and the RCAF’s capabilities in space.

Matthew Allen, the creative director at Revolve Branding & Marketing, in Bedford, NS, produced the logo.

“This logo pays homage to the past and generates excitement for the future,” says Phil Otto, CEO of Revolve and Honorary Colonel of 12 Wing Shearwater.

The question is, what Air Force image do you see in the RCAF 2024 Centennial Logo?

“For me, I see the two rotors of a banking Chinook helicopter,” says Captain (ret’d) Brigitte Marley, a former member of the Centennial Planning Committee.

“To me they look like contrails from a CF-18,” says Maj Brian Briere, Lead Planner of the committee.

So, what do you see in the logo? The RCAF 2024 Centennial Planning Committee would like to know. Write us at RCAF2024-2024ARC@forces.gc.ca

Que voyez-vous dans le nouveau logo du centenaire ARC 2024?

Il ne reste plus qu’un millier de jours avant le centenaire de l’ARC, et le lieutenant-général Al Meinzinger, commandant de l’Aviation royale canadienne, et l’adjudant-chef John Hall, Adjuc du commandement de l’ARC, ont dévoilé le logo et la devise pour ARC 2024. La cocarde de l’ARC figure au centre du « 100 » stylisé.

« Nous serons bientôt à l’aube du nouveau siècle de l’ARC, rappelle le Lgén Meinzinger. Ce logo symbolise notre passé extraordinaire, notre présent en évolution et notre brillant avenir. »

« La devise du centenaire est “Votre Force aérienne”, ajoute l’Adjuc Hall. Nous voulons que les membres de l’ARC, leurs familles et la population de tout le Canada soient fiers de leur Force aérienne. »

Le logo est d’une conception distincte mais simple. Il se compose de deux lignes qui entrecroisent la cocarde, symbole d’un dynamisme moderne et inspirant qui portera l’ARC vers son prochain siècle de service. Les lignes pointent vers le ciel et au-delà, pour représenter l’élan de l’envol et les capacités de l’ARC dans l’espace.

Matthew Allen, directeur artistique à Revolve Branding & Marketing, à Bedford en N.-É., a créé le logo.

« Ce logo rend hommage au passé et suscite de l’enthousiasme pour l’avenir, explique Phil Otto, directeur général de Revolve et colonel honoraire de la 12e Escadre Shearwater. »

Nous aimerions toutefois savoir quelle image de la Force aérienne vous percevez dans le logo du centenaire ARC 2024.

« Personnellement, je vois les deux rotors d’un hélicoptère Chinook incliné, affirme le capitaine (retraitée) Brigitte Marley, ancien membre du comité de planification du centenaire. »

« Moi, je vois les traînées de condensation d’un CF-18, avance le Maj Brian Briere, planificateur principal du comité. »

Alors, quelle est votre interprétation du logo? Le comité de planification du centenaire ARC 2024 est curieux de le savoir! Écrivez-nous à RCAF2024-2024ARC@forces.gc.ca.