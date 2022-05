Government releases final Independent External Comprehensive Review of the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces and outlines next steps to address and eradicate sexual harassment and misconduct

May 30, 2022 – Ottawa – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, the Minister of National Defence, the Honourable Anita Anand, was joined by former Supreme Court Justice Louise Arbour, as well as the Chief of the Defence Staff, General Wayne Eyre, and Deputy Minister of National Defence, Bill Matthews, to discuss the final report of the Independent External Comprehensive Review (IECR) of the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces, and to outline the Government’s immediate next steps with respect to the IECR’s recommendations.

On May 20, 2021, Mme Arbour was engaged to conduct a review of policies, procedures, programs, practices, and culture within the Canadian Armed Forces (CAF) and the Department of National Defence (DND).

The IECR was informed by submissions from 350 people, 4000 documents in response to requests for information, hundreds of interviews with stakeholders, Defence Team members and other government entities, and more. It outlines the causes of the continued presence of sexual harassment and misconduct in the CAF, and provides 48 recommendations that fall within eleven areas of focus that seek to prevent and/or eradicate sexual harassment and misconduct in the CAF. Those areas range from the CAF’s definitions of sexual misconduct and harassment, to the mandate and activities of the Sexual Misconduct Response Centre (SMRC) – including its independence and reporting structure – to issues around recruitment, military training and colleges, and internal and external oversight mechanisms.

The Minister thanked Mme. Arbour and the Independent External Comprehensive Review team for their dedication and professionalism in the delivery of this report, and confirmed that she accepts the IECR in its entirety. To this end, the Minister welcomed all 48 recommendations in the IECR, and announced that while work to implement 17 of them will begin immediately, DND/CAF will work to quickly analyze and provide the path forward for the remaining recommendations.

In the last year, the Defence Team has established the Chief, Professional Conduct and Culture, expanded the reach, independence, and services offered by the SMRC, stood up the External Comprehensive Reviews Implementation Committee (ECRIC), started to provide quarterly updates to Canadians on our progress, has introduced changes to promotion and selection processes beginning with those for General and Flag Officers, and continues to work with partners to implement Mme. Arbour’s interim recommendation relating to the transfer of investigation and prosecution of Criminal Code sexual offences from the military justice system to the civilian justice system.

These efforts align with some of the IECR’s areas of focus and recommendations, and will continue in earnest, while the Government works to immediately implement 17 of the IECR’s recommendations, including the recommendation to appoint an External Monitor. This will help ensure that the recommendations in the IECR and in other reports are implemented.

The Minister also confirmed that per Mme. Arbour’s recommendation, the Government will work to quickly expand the focus of exit interviews at Royal Military Colleges to include cadets’ experiences with sexual misconduct or discrimination.

Going forward, DND/CAF will quickly analyze how best the various other IECR recommendations can be acted upon and will engage, in short order, with stakeholders, survivors, current and former Defence Team members and more. The Minister confirmed that the Government will take the opportunity, afforded by Mme. Arbour, to inform Parliament no later than the end of this year, of the final set of IECR recommendations that the Government does not intend to implement.

The IECR report charts our path forward, and with its help, the Government will deliver meaningful reform. The Minister thanked Madame Arbour for her comprehensive and detailed report, which will be a cornerstone of our culture change efforts going forward, and which will help ensure we deliver reforms that stand the test of time – to strengthen, grow, and improve this crucial institution.

“The report released today charts our path forward and will serve as the basis on which we will deliver meaningful reform. We will continue to work every single day, alongside General Eyre and Deputy Minister Matthews, to do so. I thank Madame Arbour for her comprehensive and detailed report, which will form the cornerstone of our culture change efforts going forward – and I thank all members of the military and the Department of National Defence for their contributions to Madame Arbour’s efforts. The time for action is now, and together, we will deliver reforms that stand the test of time – to strengthen, grow, and improve this crucial institution.” Anita Anand, Minister of National Defence

“Budgets 2021 and 2022 provided funds for a number of initiatives, including the expansion of services for the Sexual Misconduct Response Centre, engagement and consultation on culture change, and the modernization the military justice system, all of which are essential components to making change. While much has already been undertaken, there remains much to do and I know that the Defence Team will meet the challenge.” Bryan May, Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence

“Every member of this Defence Team should have a work environment free from harassment and sexual misconduct. We know there is much more work to do to create this necessary culture change and strengthen accountability mechanisms, and we will keep working to get there.” Bill Matthews, Deputy Minister of National Defence

“I thank Madame Arbour for the dedication and passion she has put into this report and for helping us to become a better institution. We will do our utmost to ensure that all of the valuable information we’ve received, in this, and other reports is strategically considered and that nothing is overlooked. I also thank members of the Canadian Armed Forces, past and present, who have come forward to share their lived experiences. Your perspectives are being heard and integrated into the critical work underway. We will continue to build on this momentum, and the desire for change, setting the conditions for positive and lasting cultural growth.” General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff

Quick Facts

Since May 2021, Mme. Arbour and her team conducted an extensive review of the CAF recruitment, training, performance evaluation, posting, and promotion systems, as well as; the military justice system’s policies, procedures, and practices to respond to allegations of harassment and sexual misconduct; the SMRC mandate; external oversight and/or review mechanisms related to sexual misconduct; and, provided an assessment of the progress made in addressing the recommendations contained in the Deschamps Report

Mme. Arbour’s External Review Team was contacted directly by 350 people; received more than 4000 documents in response to requests for information; received 70 written statements from stakeholders; conducted over 245 confidential interviews with stakeholders, and over 115 interviews with Defence Team members and other government entities; met with approximately 485 people at CAF learning institutions; conducted 12 focus groups; and met with hundreds of Defence Team members during their tour of select bases and wings across Canada.

This report builds on the recommendations made by former Justice of the Supreme Court of Canada, Morris J. Fish, in his report of the Third Independent Review of specified provisions of the National Defence Act and their operations, tabled in Parliament on June 1, 2021, as well as on the report on sexual misconduct and harassment in the CAF prepared by former Supreme Court Justice Marie Deschamps in 2015.

The DND/CAF has indexed more than 500 culture-related recommendations and tasks from 19 different sources, which include both reports where the DND/CAF are the recipient and DND/CAF reviews of reports from other defence departments, such as the United Kingdom and the United States, in a proactive effort to apply lessons learned from our allies. This centralizing of data will help in identifying trends, as well as with prioritization, and in developing a holistic approach to implementation.

The release of this report may evoke a range of personal responses. Should you or someone you know have experienced an incident of sexual misconduct, there are resources available to support current and former members of the Defence Team. The Sexual Misconduct Response Centre (SMRC) provides 24/7 confidential support by telephone at 1-844-750-1648 and by email at DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca. A trained counsellor will take the call, listen, discuss the kind of resources best suited to the individual’s needs, and help with any next steps. The SMRC is independent from the CAF chain of command and counsellors do not have a duty to report.

Le gouvernement publie le rapport final sur l’examen externe complet et indépendant du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes et énonce les prochaines étapes à suivre pour traiter et éliminer le harcèlement et l’inconduite sexuelle

Le 30 mai 2022 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, de même que le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, et le sous-ministre de la Défense nationale, Bill Matthews, se sont joints à la ministre de la Défense nationale, l’honorable Anita Anand, pour discuter du rapport final sur l’examen externe complet et indépendant (EECI) du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, ainsi que pour énoncer les prochaines étapes que suivra immédiatement le gouvernement pour donner suite aux recommandations tirées de l’examen externe complet et indépendant.

Le 20 mai 2021, Mme Arbour a été chargée d’entreprendre un examen des politiques, des procédures, des programmes, des pratiques et de la culture au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du ministère de la Défense nationale (MDN).

L’EECI s’est appuyé, entre autres, sur les renseignements fournis par 350 personnes, les 4 000 documents obtenus en réponse à des demandes de renseignements ainsi que les centaines d’entrevues menées avec des intervenants, des membres de l’Équipe de la Défense et d’autres entités gouvernementales. Il décrit les causes de la présence continue de harcèlement et d’inconduite sexuelle dans les FAC, et présente 48 recommandations s’inscrivant dans onze domaines d’intérêt, lesquelles visent à prévenir ou à éliminer le harcèlement et l’inconduite sexuelle dans les FAC. Ces domaines vont des définitions de l’inconduite sexuelle et du harcèlement des FAC au mandat et aux activités du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) – notamment son indépendance et sa structure hiérarchique – sans oublier les questions liées au recrutement, à l’instruction et aux collèges militaires, de même que les mécanismes de surveillance internes et externes.

La ministre a remercié Mme Arbour et l’équipe chargée de l’examen externe complet et indépendant du dévouement et du professionnalisme avec lesquels ils ont préparé le présent rapport, et elle a confirmé qu’elle acceptait le rapport dans son intégralité. La ministre a donc accueilli favorablement les 48 recommandations formulées dans l’EECI et annoncé que bien que les travaux de mise en œuvre de 17 de celles-ci commenceront sur-le-champ, le MDN et les FAC veilleront à analyser rapidement et à déterminer la voie à suivre pour les recommandations restantes.

Au cours de la dernière année, l’Équipe de la Défense a mis sur pied l’organisation du Chef – Conduite professionnelle et culture; élargi la portée, l’indépendance et les services du CIIS; constitué le Comité de mise en œuvre de l’examen externe complet et indépendant (CEECI); commencé à présenter une mise à jour trimestrielle sur nos progrès à la population canadienne; modifié les processus de promotion et de sélection, en commençant par ceux à l’intention des officiers généraux; et elle continue de collaborer avec des partenaires en vue de la mise en œuvre de la recommandation provisoire de Mme Arbour visant le transfert du système de justice militaire au système de justice civil des enquêtes et poursuites relatives aux infractions de nature sexuelle au Code criminel.

Ces efforts concordent avec certains domaines ciblés et recommandations de l’EECI et se poursuivront assidument tandis que le gouvernement travaille à mettre en œuvre immédiatement 17 des recommandations de l’EECI, y compris celle concernant la nomination d’un contrôleur externe. Cela permettra de veiller à ce que les recommandations de l’EECI et d’autres rapports soient mises en œuvre.

La ministre a aussi confirmé que conformément à la recommandation de Mme Arbour, le gouvernement veillera à élargir rapidement la portée des entrevues de sortie aux collèges militaires royaux afin d’y inclure les expériences des cadets en matière d’inconduite sexuelle ou de discrimination.

Par la suite, le MDN et les FAC se pencheront rapidement sur la manière optimale de donner suite aux autres recommandations de l’EECI et mobiliseront, dans les plus brefs délais, des intervenants, des survivants, des membres actuels et anciens de l’Équipe de la Défense et plus encore. La ministre a confirmé que le gouvernement saisira l’occasion que lui fournit Mme Arbour d’informer le Parlement, au plus tard à la fin de l’année, des recommandations restantes de l’EECI que le gouvernement ne prévoit pas mettre en œuvre.

Le rapport final sur l’examen externe complet et indépendant trace pour nous la voie vers l’avenir et permettra au gouvernement d’entreprendre des réformes substantielles. La ministre a remercié Mme Arbour pour son rapport complet et détaillé, qui sera la pierre angulaire de nos efforts de changement de culture à l’avenir et qui nous aidera à mettre en œuvre des réformes durables afin de renforcer, de faire croître et d’améliorer cette institution essentielle.

« Le rapport publié aujourd’hui trace la voie à suivre et servira de base pour une réforme significative. Je continuerai à travailler dur chaque jour, aux côtés du général Eyre et du sous-ministre Matthews, pour y parvenir. Je remercie Madame Arbour pour son rapport complet et détaillé, qui constituera la pierre angulaire de nos efforts de changement de culture à l’avenir – et je remercie tous les membres des forces armées et du ministère de la Défense nationale pour leur contribution aux efforts de Madame Arbour. Il est temps d’agir et, ensemble, nous mettrons en œuvre des réformes qui résisteront à l’épreuve du temps, afin de renforcer, de développer et d’améliorer cette institution cruciale. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Les budgets de 2021 et de 2022 ont alloué des fonds pour un certain nombre d’initiatives, dont l’expansion des services du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, la tenue d’activités de mobilisation et de consultation sur le changement de culture et la modernisation du système de justice militaire, qui constituent tous des éléments essentiels à l’apport de changements. Bien que de nombreuses initiatives aient déjà été entreprises, il reste encore beaucoup à faire, et je sais que l’Équipe de la Défense saura relever le défi. » Bryan May, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« Chaque membre de notre Équipe de la Défense devrait pouvoir exercer ses fonctions dans un milieu de travail exempt de harcèlement et d’inconduite sexuelle. Nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en place ce changement de culture nécessaire et renforcer les mécanismes de responsabilisation, et nous continuerons de déployer tous les efforts pour y parvenir. » Bill Matthews, sous-ministre de la Défense nationale

« Je remercie Madame Arbour pour le dévouement et la passion avec lesquels elle a préparé ce rapport, de même que pour son soutien qui nous aidera à devenir une meilleure institution. Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que les renseignements précieux contenus dans ce document et les autres rapports seront tous pris en compte de manière stratégique en prenant soin de ne rien négliger. Je tiens aussi à remercier les membres actuels et anciens des Forces armées canadiennes qui nous ont fait part de leurs expériences. Vos voix sont entendues et intégrées au travail critique en cours. Nous continuerons de tirer parti de cet élan et du désir de changement en mettant en place les conditions qui favoriseront une croissance culturelle positive et durable. » Général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense

Faits en bref

Depuis mai 2021, M me Arbour et son équipe ont procédé à un examen approfondi des systèmes de recrutement, de formation, d’évaluation du rendement, d’affectation et de promotion des FAC, ainsi que des politiques, procédures et pratiques du système de justice militaire pour répondre aux allégations de harcèlement et d’inconduite sexuelle, du mandat du CIIS et des mécanismes de surveillance ou d’examen externes liés à l’inconduite sexuelle. Ils ont aussi fait une évaluation des progrès réalisés relativement à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport Deschamps.

Arbour et son équipe ont procédé à un examen approfondi des systèmes de recrutement, de formation, d’évaluation du rendement, d’affectation et de promotion des FAC, ainsi que des politiques, procédures et pratiques du système de justice militaire pour répondre aux allégations de harcèlement et d’inconduite sexuelle, du mandat du CIIS et des mécanismes de surveillance ou d’examen externes liés à l’inconduite sexuelle. Ils ont aussi fait une évaluation des progrès réalisés relativement à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport Deschamps. Plus de 350 personnes ont communiqué directement avec l’équipe d’examen externe de M me Arbour. Son équipe a aussi reçu plus de 4 000 documents en réponse à des demandes de renseignements, reçu 70 déclarations écrites de la part d’intervenants, mené plus de 245 entrevues confidentielles avec des intervenants et plus de 115 entrevues avec des membres de l’Équipe de la Défense et d’autres entités gouvernementales, rencontré environ 485 personnes dans des établissements d’enseignement des FAC, dirigé 12 groupes de discussion et rencontré des centaines de membres de l’Équipe de la Défense dans le cadre de sa tournée dans certaines bases et escadres du Canada.

Arbour. Son équipe a aussi reçu plus de 4 000 documents en réponse à des demandes de renseignements, reçu 70 déclarations écrites de la part d’intervenants, mené plus de 245 entrevues confidentielles avec des intervenants et plus de 115 entrevues avec des membres de l’Équipe de la Défense et d’autres entités gouvernementales, rencontré environ 485 personnes dans des établissements d’enseignement des FAC, dirigé 12 groupes de discussion et rencontré des centaines de membres de l’Équipe de la Défense dans le cadre de sa tournée dans certaines bases et escadres du Canada. Le présent rapport sert de complément aux recommandations formulées par l’ancien juge de la Cour suprême du Canada Morris J. Fish, dans son rapport du troisième examen indépendant de dispositions précises de la Loi sur la défense nationale qui a été déposé au Parlement le 1 er juin 2021, et il fait fond sur le rapport sur le harcèlement et l’inconduite sexuelle au sein des FAC préparé en 2015 par l’ancienne juge de la Cour suprême Marie Deschamps.

juin 2021, et il fait fond sur le rapport sur le harcèlement et l’inconduite sexuelle au sein des FAC préparé en 2015 par l’ancienne juge de la Cour suprême Marie Deschamps. Le MDN et les FAC ont répertorié plus de 500 recommandations et tâches liées à la culture provenant de 19 sources différentes, qui comprennent des rapports dont le MDN et les FAC sont les destinataires ainsi que des examens par le MDN et les FAC de rapports provenant d’autres ministères de la Défense, comme ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, dans un effort proactif pour appliquer les leçons apprises de nos alliés. Cette centralisation des données aidera à cerner les tendances, ainsi qu’à établir les priorités et à élaborer une approche holistique pour la mise en œuvre.

La publication de ce rapport pourrait susciter des réactions variant d’une personne à l’autre. Si vous ou une personne que vous connaissez avez été victime d’inconduite sexuelle, sachez que des ressources s’offrent en soutien aux membres actuels et anciens de l’Équipe de la Défense. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) fournit un soutien confidentiel en tout temps, par téléphone au 1-844-750-1648, ou par courriel à DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca. Un conseiller formé prendra l’appel, vous écoutera, discutera des types de ressources les mieux adaptées à vos besoins et vous aidera à entreprendre les prochaines étapes, le cas échéant. Le CIIS est indépendant de la chaîne de commandement des FAC, et ses conseillers ne sont pas tenus de signaler les incidents.