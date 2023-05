Battlefy célèbre l’Aviation royale canadienne (ARC) avec le lancement des tournois de sports électroniques Mission Jeux de l’ARC.

Photo fournie

Battlefy, la principale plateforme de mobilisation de l’auditoire de sports électroniques, est fière de s’associer aux Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) pour souligner le centenaire de l’ARC avec le lancement de Mission Jeux de l’ARC, une série de tournois de sports électroniques visant à connecter les jeunes Canadiens et Canadiennes avec leur Force aérienne. Le 1er avril 2024 marque les 100 ans de service de l’ARC en tant qu’élément militaire distinct. Les SBMFC souligneront le centenaire de l’ARC en organisant une série de programmes, dont l’un comprend Mission Jeux de l’ARC. La Mission Jeux de l’ARC est l’un des nombreux programmes du centenaire spécialement conçus pour les jeunes qui leur offre un espace inclusif, ouvert et sécuritaire et qui vise l’acquisition de compétences technologiques, le développement de liens sociaux enrichissants et une expérience de jeux stimulante afin d’encourager le plus grand nombre de jeunes à poursuivre des études supérieures dans des carrières en sciences, technologie, informatique et mathématiques (STIM).

La Mission Jeux de l’ARC se déroulera la plupart des fins de semaine de mai à juillet 2023 et comprendra des tournois communautaires pour FIFA23, NHL23, League of Legends, VALORANT et Marvel Snap. Les tournois sont ouverts aux joueurs de tous les niveaux et proposeront des prix en espèces fournis par Battlefy d’une valeur de 150 $CA à 350 $CA. La participation est gratuite. Pour s’y inscrire : site Web de Battlefy.

« Nous sommes ravis de collaborer avec les SBMFC et l’ARC pour lancer les tournois Mission Jeux de l’ARC, offrant ainsi une plateforme captivante aux jeunes Canadiens et Canadiennes afin qu’ils prennent part aux sports électroniques et mettent en valeur leurs compétences. L’expertise de Battlefy dans l’organisation d’événements de sports électroniques stimulants, combinée à l’engagement de l’ARC en faveur des études et de l’autonomisation, constitue une relation fantastique à laquelle nous sommes fiers de participer. » -Ryan Oliver, satisfaction de la clientèle et stratégie, chez Battlefy.

« Les sports électroniques sont un excellent moyen de mobiliser les jeunes Canadiens et Canadiennes et de leur faire part de notre histoire de service au Canada. La Mission Jeux de l’ARC est une occasion d’établir des liens avec les joueurs et de communiquer le rôle important que joue l’ARC dans la sécurité du Canada », déclare le lieutenant-colonel Adam Stewart, coprésident de la Mission Jeux de l’ARC.

Dans le cadre de l’initiative, BMO NXT LVL s’est engagé à titre de commanditaire principal afin de favoriser la littératie financière chez les jeunes. La Personnelle, le fournisseur officiel d’assurance auto et habitation des militaires, a également signé à titre de commanditaire.

« En tant que banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO est fière de s’associer à l’ARC et à Battlefy pour commanditer le tournoi de sports électroniques Mission Jeux de l’ARC et favoriser la littératie financière par l’entremise de cette initiative captivante », déclare Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle. « Reconnaissant que les sports électroniques sont une industrie en pleine croissance, il s’agit d’une occasion d’établir un lien enrichissant avec les jeunes Canadiens et Canadiennes et de les aider à acquérir les compétences et les stratégies qui leur permettront de faire de réels progrès et d’atteindre leurs objectifs, tant dans le jeu que dans la vie réelle. » En s’associant à BMO et à La Personnelle, l’ARC espère donner aux joueurs et joueuses les compétences dont ils ont besoin pour réussir à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel.

En plus des tournois, BMO organisera chaque mois une diffusion en direct sur sa chaîne Twitch « BMO NXT LVL », qui mettra en vedette les gagnants des tournois du mois précédent. La diffusion mettra de l’avant le talent et les performances qui ont conduit à leurs victoires et donnera l’occasion à BMO de discuter et de renseigner les téléspectateurs sur l’importance de la littératie financière.

La vaste expérience de Battlefy en matière d’événements de sports électroniques à l’échelle mondiale, avec plus d’un million d’heures de jeu par semaine et plus de 350 000 ligues et organisateurs, fait de nous le partenaire idéal pour les tournois Mission Jeux de l’ARC. Notre plateforme attire un auditoire massif de 90 % des enfants du millénaire et de la génération Z, créant ainsi une excellente occasion de s’engager auprès de la jeune démographie. Avec une atmosphère communautaire accueillante et un historique d’événements de premier ordre pour les éditeurs de jeux AAA et les marques de premier ordre, nous promettons d’offrir une expérience de sports électroniques inoubliable à tous les joueurs et spectateurs des tournois de Mission Jeux de l’ARC.

Pour vous inscrire aux tournois ou pour en savoir plus sur la Mission Jeux de l’ARC, visitez le site Web de Battlefy.