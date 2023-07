Photo fournie

Je suis heureux de présenter un court article qui porte sur le camp de soccer à la chapelle St. Mark qui a eu lieu ici à la 4e Escadre du 10 au 14 juillet. À la chapelle St. Mark, nous organisons un camp biblique de soccer depuis les six dernières années et nous avons eu le plaisir de l’offrir encore cette année. Plus de quarante enfants y ont participé cette année, dont beaucoup venaient de familles militaires, ainsi que douze entraîneurs de soccer bénévoles. Un immense merci aux militaires qui ont donné de leur temps et entraîné les enfants tout au long de la semaine. Nous remercions également le leadership militaire de son appui à l’événement.

Chaque jour de camp était divisé en trois parties. Après une réunion matinale avec les enfants, les entraîneurs ont commencé chaque journée par des exemples d’exercices de soccer. En ce qui concerne les enfants de cinq et six ans, des jeux ont été utilisés pour qu’ils apprennent les techniques de maniement du ballon. Les enfants plus âgés ont pratiqué les techniques relatives au botté, au maniement et au dribble. Après une courte pause pour manger une collation et boire de l’eau, chaque groupe a été séparé en fonction de sa catégorie d’âge pour jouer à des matchs amicaux. Les matchs amicaux étaient le moment fort de la journée d’un bon nombre d’enfants, car ils leur donnaient l’occasion de pratiquer les nouvelles habiletés de soccer qu’ils avaient apprises. Le dernier tiers de chaque journée avait lieu à l’intérieur de la chapelle St. Mark et comprenait des chants, de la danse, des enseignements tirés des Écritures chrétiennes et souvent une histoire liée au soccer pour faire ressortir la leçon principale de la journée.

Tout cet entraînement s’est poursuivi jusqu’au 14 juillet, la dernière journée du camp, une journée entière de matchs amicaux suivis d’un moment d’enseignement et d’un barbecue familial. Au cours de la dernière journée de camp, les enfants ont tout donné et nous ont vraiment montré toutes les habilités de soccer qu’ils avaient apprises tout au long de la semaine. Le barbecue de clôture représentait un moment de célébration pour les enfants et leur famille, et nous étions heureux de voir la cour de la chapelle St. Mark remplie d’enfants et d’adultes qui profitaient d’un barbecue bien mérité. Nous remercions chaleureusement le personnel de la cuisine de la 4e Escadre d’avoir fourni et préparé le repas.

Lorsqu’une grande activité se termine, nous éprouvons souvent un sentiment de tristesse, mais dans le cas du camp de soccer de 2023 de la chapelle St. Mark, nous éprouvons également de la joie, car nous savons que beaucoup d’enfants et de familles ont été bien servis par la communauté militaire de Cold Lake. Les enfants, continuez de pratiquer vos techniques de soccer. Nous espérons vous voir au camp l’année prochaine!