Déclaration des ministres Anand et Joly à l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de l’OTAN

L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux à l’occasion du 74e anniversaire de l’OTAN – Still via Facebook/ Canadian Armed Forces

L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, et l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, ont fait la déclaration suivante :

« En ce jour, il y a 74 ans, le Canada et onze alliés signaient le Traité de Washington et fondaient l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Comptant aujourd’hui 31 pays membres, l’OTAN continue d’assurer la sécurité de la communauté euro-atlantique et de sauvegarder la liberté de nos peuples, dans le respect des principes de la démocratie, des libertés individuelles et de la primauté du droit.

« En tant que membre fondateur de l’Alliance, le Canada joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN, notamment grâce à l’opération REASSURANCE, dans le cadre de laquelle environ 1 100 membres des Forces armées canadiennes sont déployés, ce qui en fait la plus importante opération militaire internationale du Canada à l’heure actuelle. Dans le cadre de cet engagement, le Canada continue de diriger le groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie, un groupement tactique multinational formé de dix pays, où, aux côtés des alliés de l’OTAN, nous contribuons à rendre l’Europe centrale et l’Europe de l’Est plus sécuritaires et plus stables, à renforcer les mesures de défense et la dissuasion et à favoriser une plus grande sécurité dans la zone euro‑atlantique.

« Les événements de la dernière année, notamment la guerre illégale et injustifiée menée par la Russie en Ukraine, nous ont rappelé le rôle crucial que joue l’OTAN dans la détection, la dissuasion et la lutte contre les menaces dans un environnement de sécurité incertain en constante évolution. De concert avec nos alliés, nous continuons de renforcer les capacités de défense collectives de l’Alliance afin de mieux promouvoir et préserver la paix, la sécurité et la prospérité à l’échelle mondiale.

« Le Canada déploie les efforts nécessaires pour contrer les menaces à la sécurité qui sont en croissance rapide, y compris les répercussions du changement climatique sur la sécurité au pays et à l’étranger. C’est pourquoi nous nous préparons à lancer le Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS) à Montréal. Cette initiative témoigne de notre détermination commune, aux côtés de nos alliés, à développer, améliorer et mettre en commun nos connaissances sur les défis posés par le changement climatique. Une fois établi, le CECCS facilitera l’élaboration des capacités requises et des meilleures pratiques pour faire face aux répercussions du changement climatique sur la sécurité, dans le but de renforcer la sécurité du Canada, des alliés et partenaires de l’OTAN, et des gens partout dans le monde.

« Nous reconnaissons aussi la nécessité pour l’OTAN de s’adapter et de suivre le rythme des menaces posées par les technologies émergentes et perturbatrices. Le Canada collabore avec ses alliés à la mise en place de l’accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord (DIANA) de l’OTAN, un réseau de sites d’innovation en Amérique du Nord et en Europe, et se réjouit à l’idée d’accueillir le bureau régional nord-américain de cette initiative. Grâce au DIANA, nous faciliterons la coopération entre les opérateurs militaires et les meilleurs et plus brillants chercheurs scientifiques, jeunes entreprises et entreprises de technologie de l’Alliance afin d’aider cette dernière à conserver son avantage technologique.

« L’OTAN est plus forte et plus soudée que jamais. Alors que nous célébrons le 74e anniversaire de l’OTAN, l’engagement du Canada envers l’Alliance demeure inébranlable. »