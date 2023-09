Fuel Good Day : aide aux services aux victimes de Cold Lake le 19 septembre

Joignez-vous à nous le 19 septembre afin d’aider à la levée de fonds de ‘’Cold Lake Victim Services’’

Un poste d’essence local cherche à obtenir du soutien pour un organisme sans but lucratif de Cold Lake.

Cold Lake Victim Services (CLVS) sera le bénéficiaire de la journée “Fuel Good Day” organisée par Lakeland Co-op le 19 septembre à son établissement situé au 5504 de la 55e rue. Dans le cadre de cet événement, 10 cents par litre de carburant vendu, ainsi qu’un dollar par café et glace Big Cool, seront versés à l’organisation, qui aide les victimes de crimes et de tragédies survenus à Cold Lake et dans les régions avoisinantes.

“En 2022, les membres et les clients des coopératives de l’Ouest canadien ont recueilli plus de 650 000 $ pour 175 organisations et causes locales – le tout en une seule journée !”, déclare Lakeland Co-op. “Depuis son lancement en 2017, plus de 3 millions de dollars collectés dans le cadre de “Fuel Good Day” ont été versés à plus de 700 organisations locales, soutenant ainsi les communautés qu’elles servent.”

Les achats de toutes les qualités d’essence et de diesel soutiendront le groupe. Lakeland Co-op indique que d’autres primes seront offertes aux clients ce jour-là, notamment la possibilité de gagner des prix en faisant le plein, des hot-dogs et des hamburgers gratuits entre 11 h 30 et 13 h pour un plein d’au moins 30 litres, ainsi que la présentation de véhicules par les Cold Lake Cruisers et la GRC tout au long de la journée.

Cold Lake Victim Services a déjà été le bénéficiaire de la campagne Biscuit sourire de Tim Hortons, qui lui a permis de recevoir un don de 28 000 dollars. Dave Zimmerman, directeur du programme CLVS, a déclaré que cet argent était utilisé pour l’équipement et la formation de son personnel.

L’article précédent fait partie d’un partenariat rémunéré entre The Courier News et Cold Lake Victim Services (CLVS).