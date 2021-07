Health Promotion’s Feature Friday Initiative

It’s time for #FeatureFriday!

Today’s Feature is Margaret Ovens, who is the Transition Centre Services Coordinator. She was posted to Cold Lake in 2006 as a military member, and then chose to retire from the military and stay here.

“I work out each day for at least one hour and I rotate between weights and cardio. My acreage is my hobby. I have two dogs that I enjoy being outside throwing ball, and playing with them. I have a garden that I maintain on a daily basis, from weeding, watering, and overall maintenance. We have three acres that, as of last year, I decided we would use a non-gas mower to give me breaks away from my computer and walk the mower. I try to eat healthy each day but my go-to food is Greek yogurt (love it).”

C’est l’heure du #FeatureFriday !

La vedette d’aujourd’hui est Margaret Ovens, qui est la coordonnatrice des services du Centre de transition. Elle a été affectée à Cold Lake en 2006 en tant que militaire, puis a choisi de prendre sa retraite de l’armée et de rester ici.

« Je m’entraîne chaque jour pendant au moins une heure, en alternant les poids et les exercices cardio. Mon terrain est mon passe-temps. J’ai deux chiens et j’aime être dehors pour leur lancer la balle et jouer avec eux. J’ai un jardin que j’entretiens quotidiennement : désherbage, arrosage et entretien général. Nous avons trois acres que, depuis l’année dernière, j’ai décidé d’utiliser une tondeuse sans gaz pour me permettre de m’éloigner de mon ordinateur et de marcher avec la tondeuse. J’essaie de manger sainement chaque jour, mais mon aliment préféré est le yaourt grec (je l’adore). »

