Juin, le mois des parcs et des loisirs

Photo d’archives

Juin, le mois des loisirs, nous permet de souligner les avantages que les parcs et les loisirs offrent à nos communautés. Les activités récréatives sont bonnes pour notre bien-être physique, mental et social. En célébrant ce mois, nous attirons l’attention sur les nombreux avantages que les loisirs et les parcs apportent aux personnes et aux communautés. Le mois de juin est l’occasion parfaite de bouger, de célébrer les excellentes possibilités que nous avons de participer à des activités récréatives et d’explorer tous les programmes et événements que les Loisirs des Programmes de soutien au personnel (PSP) ont à offrir.

À l’occasion du coup d’envoi de l’été, nous soulignerons le mois des loisirs! Cette célébration de l’été organisée par les Loisirs des PSP aura lieu le 23 juin, de 14 h à 20 h, sur le terrain situé à l’arrière du mess des officiers de la 4e Escadre. Au programme : des jeux extérieurs amusants, le lancer de la hache, des jeux gonflables et une course à obstacles gonflables (« radical run ») de 30 m réservée aux adultes! De plus, le Club automobile de la 4e Escadre organisera une exposition de voitures et Joly’s Fine Cuisine proposera des poutines à partir de 5 $. En vous présentant à cet événement, vous serez inscrit à un tirage au sort qui a lieu toutes les heures et au tirage du grand prix, qui se tiendra à 19 h 30. Les prix comprennent un hamac, un sac à dos de pique-nique, un tapis de glisse à eau, un jeu de balles en échelle lumineux et un ensemble familial de pistolets à eau. Le grand prix est une planche à pagaie gonflable! Pour gagner, les participants devront être présents lors du tirage du grand prix à 19 h 30.

En plus de leur événement du coup d’envoi de l’été, les Loisirs des PSP offriront le passeport des parcs 2023 pendant tout le mois de juin! Le passeport des parcs propose de nombreux parcs et terrains de jeux à visiter avec votre famille dans la région de Lakeland. Les membres de l’Équipe de la Défense peuvent envoyer leurs photos à l’adresse 4WingRecreationDept@cfmws.com pour courir la chance de remporter un prix à la fin du mois! Plus vous visiterez de parcs, plus vous aurez de chances de gagner un prix. Récupérez votre passeport à la réception du Centre sportif Col J.J. Parr ou au Centre d’arts communautaires Mackenzie.

Dernier point, mais non le moindre, nous souhaitons savoir tout ce que vous faites pour célébrer le mois des loisirs! Suivez-nous sur les médias sociaux (Facebook : 4 Wing Connection, Instagram : @4WingRecreation) et envoyez des photos de vous en train de faire vos activités récréatives préférées à l’adresse 4WingRecreationDept@cfmws.com pour courir la chance de gagner un prix amusant! Seuls les militaires et les membres de l’Équipe de la Défense seront admissibles au tirage. Nous publierons vos photos chaque semaine sur nos médias sociaux.

En juin, nous vous encourageons à #CélébrerLeMoisDesLoisirs en profitant de toutes les activités que les Loisirs des PSP ont à offrir!