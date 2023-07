Les juges des Collectivités en fleurs viennent à Cold Lake

Photo d’archive

La ville de Cold Lake participe à la 29e édition de Collectivités en fleurs dans la catégorie jusqu’à 20 000 habitants, aux côtés de :

Chipman, NB

Provost, AB

Wolseley, SK

La communauté sera évaluée de 1 à 5 fleurs, en fonction des résultats obtenus. Elles viseront également à obtenir les niveaux bronze, argent ou or dans leur évaluation des 5 fleurs.

Les juges de Collectivités en fleurs, Susan Ellis de Pembroke (Ontario) et Tina Liu d’Ottawa (Ontario), évalueront Cold Lake les 1er, 2 et 3 août 2023. La communauté aimerait rappeler à toutes les entreprises et à tous les résidents de soigner leur propriété avant l’arrivée des juges.



Les résultats nationaux et internationaux seront annoncés à Fort McMurray Wood Buffalo, en Alberta, du 27 septembre au 1er octobre, à l’occasion du Symposium national sur les parcs et les terrains et de la remise des prix nationaux et internationaux célébrant les “Les fleurs du nord”.

Collectivités en fleurs est une organisation canadienne à but non lucratif, fondée sur le bénévolat et le partenariat, qui utilise un processus d’évaluation concurrentiel à plusieurs niveaux pour favoriser le dynamisme, la participation et l’amélioration continue des collectivités. Pour ce faire, elle favorise la durabilité de l’environnement, l’amélioration des espaces verts et la conservation du patrimoine dans des environnements culturels et naturels englobant des espaces municipaux, résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Notre vision est d’inspirer toutes les communautés à améliorer la qualité de vie et notre environnement par le biais des personnes et des plantes afin de créer une fierté communautaire. Notre slogan, “Cultivons ensemble de beaux espaces”, résume l’essence même du programme.

Tous ceux qui participent au programme Collectivités en fleurs peuvent être fiers de leurs efforts, qui profitent à l’ensemble de la société en offrant des moyens concrets et significatifs d’atténuer le changement climatique.