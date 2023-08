L’Oktoberfest sera de retour à la 4e Escadre le 23 septembre

Les invités écoutent la musique lors des festivités de l’Ocktoberfest de 2022 à la 4e Escadre – photo d’archives

Le 23 septembre, la 4e Escadre célèbrera la culture allemande une fois de plus.

On invite les gens aux célébrations de l’Ocktoberfest des programmes de soutien du personnel (PSP) de la 4e Escadre. Outre la nourriture et la musique allemande, il y aura des jeux et autres activités amusantes. Le repas sera fourni par Joly’s Fine Cuisine de Cold Lake, qui servira un menu inspiré de l’Allemagne composé de jambon, de saucisse, de salade de pommes de terre et autres. Parmi les nouveautés notables cette année, on trouvera le lancer de haches « Axes and Apples », et la dégustation d’échantillons de cidre de la Journey North Cider Company.

« Nous sommes très emballés d’accueillir une autre célébration de la culture allemande à la 4e Escadre, » mentionne la gestionnaire des mess de la 4e Escadre, Chloe Bouchard. « L’Oktoberfest de la 4e Escadre est l’occasion pour la communauté militaire et les personnes des environs de lever un verre et de célébrer notre histoire unique avec les autres. J’ai hâte de tous vous voir le 23 septembre! »

Les billets coutent 35 $ et comprennent une chope à collectionner de l’Ocktoberfest de la 4e Escadre, et une première consommation. Des choix de boissons non alcoolisées seront également offerts.

La célébration aura lieu sous une grande tente chauffée au Club 41, à partir de 18 h et jusqu’à 23 h. Malgré que l’évènement soit techniquement à l’abri des éléments, les organisateurs conseillent aux participants de s’habiller en prévision d’une météo imprévisible de septembre. On encourage le port de costumes traditionnels allemands, mais ils ne sont pas exigés.

Les festivités de l’Oktoberfest servent à célébrer la 4e Escadre et ses liens avec l’Allemagne par l’entremise de l’ancienne BFC Baden-Söllingen. En 1993, la 4e Escadre a quitté la BFC Baden-Soellingen en Allemagne et s’est réinstallée à la BFC Cold Lake.

Les billets sont en vente au Centre sportif Col J.J. Présence avancée renforcée ou au Club 41. De plus amples renseignements sur les célébrations de l’Oktoberfest se trouvent ici.