Nouveaux services offerts par votre centre de transition local

Photo fournie

Le Groupe de transition des Forces armées canadiennes (FAC) présente le processus de transition de la vie militaire à la vie civile (TVMC), lequel vise à redynamiser la transition et à garantir que les membres des FAC quittant les rangs des forces armées jouissent d’un encadrement personnalisé et d’un accès aux outils et aux ressources nécessaires pour effectuer une transition harmonieuse à la vie civile. Le processus de TVMC offre aussi des stratégies axées sur le maintien en poste à l’intention des personnes qui ignorent les autres possibilités de carrière au sein des FAC et croient que la seule option s’offrant à elles, c’est la libération des FAC.

Dans 28 centres de transition (CT) locaux, l’équipe des Services de transition procède à la mise en œuvre de la capacité de TVMC de pair avec un processus de renouvellement de la libération à l’intention des membres de la Force régulière. Environ 75 % des CT au pays ont été établis et offrent désormais les services intégrés de TVMC et de libération; les autres CT seront établis d’ici mars 2024. Les services de transition à l’intention de la Force de réserve sont toujours en cours d’élaboration et seront communiqués à l’avenir.

Quels services offre-t-on?

Dans les CT locaux, des conseillers en transition aideront les militaires à concevoir leur plan de transition unique et les orienteront, leurs proches et eux, vers les ressources appropriées. Ce nouveau processus est fondé sur une approche à la prestation de services centrée sur le client qui offre une voie personnalisée et flexible vers la transition. Un conseiller en transition fournira aux militaires des services virtuels et en personne, tout en les appuyant et les guidant de sorte qu’ils puissent tirer parti des services à leur disposition, lesquels sont axés sur les sept domaines du bien-être en cours de transition, notamment les finances, l’hébergement, la santé, le sentiment d’être utile, la préparation et l’aptitude à la vie civile, l’intégration familiale et les soutiens communautaires. De concert avec Anciens Combattants Canada (ACC), les Services aux familles des militaires (SFM) et d’autres intervenants clés, les conseillers s’assureront que la transition de la vie militaire à la vie civile est aussi harmonieuse que possible pour les militaires et leurs familles.

Quelles étapes seront franchies durant ma transition?

Le processus de TVMC renferme cinq étapes visant à aider les militaires à :

prendre des décisions éclairées sur la transition ou le maintien en poste au sein des FAC;

déterminer leurs besoins personnels les plus importants et les aspects pour lesquels du soutien est nécessaire;

mettre au point un plan de transition;

établir un lien avec les services et les ressources durant l’exécution du plan de transition;

s’assurer qu’ils ont accès à un continuum de soutien après la date de libération, au moment où ils intègrent la vie civile.

À quel moment devrais-je songer à tirer parti des services?

Il n’est jamais trop tôt pour vous renseigner sur la vie après le service dans les FAC, de sorte que vous soyez bien prêt une fois le moment venu. Si vous songez à quitter les FAC, nous vous recommandons de communiquer avec votre CT local dès que possible. En rencontrant un conseiller en transition au moins six mois avant votre date de libération, vous ferez en sorte que le processus soit aussi harmonieux que possible.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter Mon guide de transition ou télécharger l’application mobile Mes services de transition.