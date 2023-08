Quelle plaisante surprise

Photo d’archives

Comme beaucoup de mes collègues de l’Escadre, je reviens tout juste d’un congé. Je me suis bien amusé – merci de me le demander! Ma femme et moi nous sommes imposés chez notre fils et notre belle-fille, dans notre Ontario natal, pendant presque trois semaines! Ce séjour nous a permis de jouer les touristes – nous avons visité le Old Fort Erie à Fort Niagara (avec un détour aux États-Unis pour magasiner comme ma femme aime tant le faire – pour ma part, c’est une torture), nous avons vu la pièce Prince Caspian au Shaw Festival à Niagara-on-the-Lake, et – une première pour moi – une autre pièce de théâtre. Cette fois, nous nous sommes rendus à Toronto pour voir Hamilton.

Vous serez peut-être surpris, voire choqués, d’apprendre que je ne suis pas un grand amateur de comédies musicales. Nous sommes allés une fois avec des amis voir Wicked – et dire que je n’ai pas été impressionné serait un euphémisme. En fait, j’ai détesté chacune des 12 heures qu’à duré ce spectacle (ou ce qui m’a semblé être 12 heures).

Disons donc que je n’avais pas très envie de voir Hamilton (la pièce, pas la ville). Et au départ, mes faibles attentes semblaient se confirmer : Alexander Hamilton et George Washington n’allaient certainement pas rapper! Certes, ils étaient habillés en costumes d’époque, mais le spectacle m’a semblé tout à fait anhistorique. Je me suis enfoncé dans mon siège confortablement rembourré et j’ai attendu l’entracte.

Cependant, mirabile dictu (« chose étonnante à dire » – j’ai pensé à vous mettre sur le ton), j’ai très vite plongé dans l’histoire d’Alexander Hamilton et de son ascension dans la politique de la révolution américaine. En plus, j’étais totalement absorbé par par la musique. C’était inattendu. Et puis le roi George III est sorti – une merveille! Il est devenu mon personnage préféré avec son sourire malicieux et sa confiance sournoise dans le fait qu’elles (les colonies) « seraient de retour ». Et j’ai réalisé, comme l’a écrit l’auteur de la pièce, Lin-Manuel Miranda, qu’il s’agissait de « l’Amérique d’alors, racontée par l’Amérique d’aujourd’hui ». À la fin, je me suis levé avec le reste du public pour applaudir.

Je ne peux toujours pas me l’enlever de la tête. Si je pouvais revoir cette pièce de théâtre, je le ferais sans hésiter. Cela prouve que, malgré les faibles attentes initiales et le manque d’enthousiasme à l’idée de voir une « comédie musicale », il suffit souvent d’accepter de nouvelles choses et de nouvelles expériences pour être agréablement surpris.

Bien sûr, toutes les nouvelles expériences ne sont pas agréables. Par exemple, l’entraînement de base ne pourrait certainement pas être décrit comme tel. Mais même les expériences désagréables peuvent nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur le monde et sur ce que nous pouvons accomplir si nous essayons. Par exemple, je ne pensais pas sauter d’une tour de rappel, mais je l’ai fait et j’y ai même pris du plaisir – un peu.

Si nous ne faisons que des choses pour lesquelles nous sommes déjà compétents, ou des choses que nous savons que nous aimerons, nous nous fermons à tant d’émerveillement, de joie et de découverte. Après tout, chaque chose ce que vous aimez aujourd’hui était autrefois tout nouveau (le chocolat, les crevettes, le ski nautique, le snowboard, le café [!], les textes que je rédige pour vous…). Acceptez les nouvelles expériences, les nouvelles personnes, les nouveaux endroits (par exemple, vous venez peut-être d’arriver à Cold Lake.)

Accueillez la nouveauté. Vous serez peut-être agréablement surpris. Après tout, si je n’y étais pas allé, je n’aurais jamais su à quel point j’allais apprécier Hamilton (la pièce, pas la ville).