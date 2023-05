Une conjointe d’un membre de l’ARC devient influenceuse

Kelly-Lynn Nicole, épouse d’un membre de l’ARC, à Comox, en C.-B. – photo fournie

L’un des plus grands défis pour les conjoints et conjointes des membres de l’ARC est de trouver, à chaque déménagement, un emploi satisfaisant et pertinent. Certains et certaines se tournent vers de nouvelles façons originales de gagner de l’argent ou d’obtenir des produits gratuitement dans leur temps libre. Prenons l’exemple de Kelly-Lynn Nicole, de Comox en C.-B., mère de cinq enfants (dont des triplés) de moins de 7 ans et depuis peu influenceuse Instagram, une occupation qui convient à sa vie trépidante.

Voici Kelly-Ann dans ses propres mots :

J’avais entendu parler de la possibilité de s’associer comme partenaire à une grande entreprise en ligne de sous-vêtements pour femmes dans des publicités et par une amie. Après avoir effectué quelques recherches et trouvé l’information pertinente, j’ai décidé de présenter ma candidature. J’ai été choisie peu après. J’étais contente de soutenir cette entreprise. Après avoir essayé quelques-uns des produits et avoir été satisfaite de leur qualité, j’ai su que ça me convenait parfaitement. L’entreprise fait la promotion d’une image corporelle positive et de l’inclusivité corporelle. Les produits sont conçus pour le confort et visent à renforcer la confiance en soi. Je me suis lancée sans hésiter.

De plus, j’ai appris que CANEX avait organisé une campagne de recrutement d’ambassadeurs en ligne. Des amis qui avaient vu l’annonce m’en avaient parlé. En raison de nombreuses affectations, d’abord comme fille d’un père militaire puis comme épouse de militaire, j’ai vu quelques magasins CANEX au cours de ma vie. Je les soutiens, car ils soutiennent le personnel des Forces armées canadiennes et leurs familles.

Le marketing/la vente par médias sociaux est très en vogue. Les « influenceurs », comme on nous appelle, ont la possibilité de gagner leur vie en mentionnant des noms de produits et en affichant des critiques sur leurs plateformes. Je ne me considère pas comme une influenceuse de ce point de vue; je tiens la maison plus que je ne m’affaire sur les plateformes pour l’instant.

Je suis humble et reconnaissante face aux possibilités qui se présentent à moi, car elles ont de nombreux avantages :

J’ai l’occasion de prélever une commission sur les ventes. Je peux être payée simplement en faisant de la publicité. J’ai aussi été payée lorsque mes vidéos ont été promues par de grandes entreprises.

Je peux recevoir des produits gratuitement en échange de publicité et de contenu. Par contenu, on entend par exemple des photos, des vidéos et des billets de blogue.

Je peux accorder à mes amis, à ma famille et à mes abonnés des rabais, des offres spéciales et des coupons.

Je peux tisser des liens et faire partie d’une communauté. Je peux même avoir l’occasion de voyager avec et pour les entreprises.

Satisfaction : Si ce type d’occupation vous intéresse, si vous aimez les produits à promouvoir, vous y trouverez votre compte. Personnellement, c’est quelque chose que je peux faire de la maison, sans sentir trop de pression, et c’est un exutoire créatif. C’est quelque chose que je fais pour moi.

Cela pourrait être un « travail » idéal pour les conjointes et conjoints de militaire parce qu’on peut le faire de n’importe où.

Ça marche pour moi parce que, pendant que je m’amuse à promouvoir des entreprises auxquelles je crois, comme un fantastique magasin multiservice sur lequel les membres des FAC peuvent compter, ou une entreprise qui a été fondée par une femme et qui fait la promotion d’une image corporelle positive, je contribue un peu grâce à un revenu et je profite des produits offerts par les entreprises, et ce, dans le confort de ma maison, avec ma famille.

Retrouvez Kelly-Lynn sur Instagram @keldandom et à https://www.youtube.com/2kellydan.

Dan, le conjoint de Kelly-Anne, est mécanicien de bord au 442e Escadron de transport et de sauvetage de la 19e Escadre Comox.