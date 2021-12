4 Wing Command Team Holiday Message

Members, family, and friends of 4 Wing,

After a long and challenging year, I hope that you are all looking forward to some well-deserved time off during the holiday break. Although our important NORAD mission will necessitate that 150 of our members will be working throughout the holiday season, I intend to minimize the remainder of our operations to ensure that others are able to take leave, escape the cold if that’s your wish, and spend time relaxing by yourself or with your friends and family.

While 2021 has been operationally difficult due to COVID-19, 4 Wing has persevered and achieved a significant number of amazing results. During the last 12 months, due to the hard work of our maintenance personnel and supervisors, the serviceability rate of our CF18s has increased markedly. Our Air Traffic Control from 4 OSS and Snow and Ice Clearance crews from 4 MSS have done an outstanding job keeping our airfield open despite an overwhelming amount of snow and ice. And our entire Wing came together this fall to successfully support a large deployment of US Marine Corps Harrier aircraft and personnel; the largest visiting force and training event that we had hosted in two years. In fact, the US Marine Corps was so impressed by your efforts to include those of operations, support, refueling, ATC, 401 Squadron, meteorology, accommodations, PSP, Chaplains, CANEX, and many others, that they committed to returning next year for a repeat training event. We received similar praise from 408 Squadron, 1 Wing, CANSOFCOM, and the Canadian Army in the recent past. Well done!

4 Wing personnel and equipment, led by 409 TFS, are returning from Air Task Force Romania, where our 4 Wing team has achieved excellent results. In addition to being 100% successful in providing fighter air power to enhance the protection of Romanian airspace, our deployed units conducted training with other nations, participated in charity projects throughout the local community, and reinforced Canada’s commitment to the nations of NATO. As well, our ATF-R team was successful in completing a full tactical evaluation as overseen by NATO, the first of which we had completed in 14 years and an outstanding validation of the readiness of our deployed forces.

As we look towards 2022, 4 Wing will continue to support a steady pace of home and deployed operations. With a busy winter and spring of flying planned, we will also be focused on our preparations to host the very exciting 2022 Cold Lake Air Show, 16-17 July! Always on our minds, and a subject which we will often bring to the foreground as an operational priority, is our effort to affect positive culture change here at 4 Wing. In this I’ve been very grateful in 2021 for the honest, courageous peer to peer discussions and feedback that have occurred and that are already reshaping some of our practices and policies here at the Wing. We have a Wing that is ready for change, and I’m thankful to have 2000 fellow members, every one of you leaders, who are motivated to take action to affect change.

Happy holidays and Happy New Year to you and those close to you. Thank you again for what you do. I look forward to seeing you in 2022.

Colonel Dave Moar

À tous les militaires, membres de la famille et amis de la 4e Escadre,

Après une année longue et difficile, j’espère que vous vous réjouissez tous de prendre un peu de repos bien mérité pendant les Fêtes. Bien qu’en raison de notre importante mission liée au NORAD 150 militaires doivent remplir leurs fonctions durant toute la période des Fêtes, j’ai l’intention de réduire au minimum le reste de nos activités afin que les autres puissent prendre des congés, échapper au froid si tel est leur souhait, et passer du temps à se détendre seul ou avec leurs amis et leur famille.

Bien que l’année 2021 ait été difficile sur le plan opérationnel en raison de la COVID-19, la 4e Escadre a persévéré et obtenu un nombre important de résultats étonnants. Au cours des 12 derniers mois, grâce au travail acharné de notre personnel de maintenance et de nos superviseurs, le taux de disponibilité opérationnelle des CF18 a nettement augmenté. Le contrôle du trafic aérien du 4 Esc Sout Op et les équipes de déneigement et de déglaçage du 4 Esc Sout Msn ont fait un travail remarquable pour maintenir notre aérodrome ouvert malgré une quantité importante de neige et de glace. De plus, l’ensemble de l’Escadre s’est mobilisé cet automne pour soutenir avec succès un important déploiement d’avions et de personnel Harrier de l’US Marine Corps, la plus grande force en visite et la plus importante activité d’instruction que nous ayons accueillie en deux ans. En fait, l’US Marine Corps a été tellement impressionné par vos efforts, y compris ceux des membres des opérations, du soutien, du ravitaillement, du CIA, du 401e Escadron, de la météorologie, du logement, des PSP, des aumôniers, du CANEX et de bien d’autres, qu’il s’est engagé à revenir l’année prochaine pour une autre activité d’instruction. Nous avons aussi reçu il y a peu de temps des éloges similaires du 408e Escadron, de la 1re Escadre, du Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) et de l’Armée canadienne. Bravo!

Le personnel et les équipements de la 4e Escadre, dirigés par la 409 Esc Tac, reviennent de la Force opérationnelle aérienne – Roumanie, où notre équipe de la 4e Escadre a obtenu d’excellents résultats. En plus d’avoir fourni avec succès une puissance aérienne de combat permettant d’améliorer la protection de l’espace aérien roumain, nos unités en déploiement ont mené de l’instruction avec d’autres pays, ont participé à des projets caritatifs dans la communauté locale et ont renforcé l’engagement du Canada envers les pays de l’OTAN. En outre, notre équipe de la Force opérationnelle aérienne – Roumanie a réussi à mener à bien une évaluation tactique complète supervisée par l’OTAN, la première que nous ayons réalisée en 14 ans, ce qui représente une validation exceptionnelle de l’état de préparation de nos forces déployées.

À l’approche de la nouvelle année, la 4e Escadre continuera de soutenir un rythme régulier d’opérations nationales et d’opérations de déploiement. En plus d’un hiver et d’un printemps bien remplis, nous nous concentrerons également sur nos préparatifs pour accueillir le très excitant Salon aérien de Cold Lake 2022, les 16 et 17 juillet! Nous gardons toujours à l’esprit, et c’est un sujet que nous mettons souvent au premier plan en tant que priorité opérationnelle, notre effort pour opérer un changement culturel positif à la 4e Escadre. À cet égard, j’ai été très reconnaissant en 2021 pour les discussions et les rétroactions honnêtes et courageuses entre pairs qui ont eu lieu et qui sont déjà en train de remodeler certaines de nos pratiques et politiques ici à l’Escadre. Notre Escadre est prête à changer, et je suis reconnaissant d’avoir 2000 collègues militaires, qui sont tous des leaders motivés à agir afin de provoquer le changement.

Joyeuses Fêtes et bonne année à vous et à vos proches. Merci encore pour vos efforts. J’ai hâte de vous voir en 2022

Colonel Dave Moar