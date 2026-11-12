In Photos: 2026 Remembrance Day ceremony in Cold Lake

2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Colonel Laura Gagné, Vice Wing Commander of 4 Wing and CFB Cold Lake, addresses attendees during Cold Lake’s Remembrance Day ceremony at Imperial Oil Place Arena on Nov. 11.
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day
2026 Remembrance Day in Cold Lake
Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day