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In Photos: 2026 Remembrance Day ceremony in Cold Lake

by | 12 Nov 2026 | Featured News, Local News

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day – All photos by Mike Marshall / The Courier News 

Members of 4 Wing and Canadian Forces Base (CFB) Cold Lake joined veterans, local dignitaries and community members at the Cold Lake Energy Centre’s Imperial Oil Place Arena on Nov. 11 for the annual Remembrance Day ceremony. The ceremony brought the community together to honour the Canadians who served and sacrificed in defence of our country, while remembering those who continue to serve today.

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Colonel Laura Gagné, Vice Wing Commander of 4 Wing and CFB Cold Lake, addresses attendees during Cold Lake’s Remembrance Day ceremony at Imperial Oil Place Arena on Nov. 11.

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

2026 Remembrance Day in Cold Lake

Members of 4 Wing and CFB Cold Lake, veterans and community members gathered at Imperial Oil Place Arena at the Cold Lake Energy Centre on Nov. 11 to mark Remembrance Day

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