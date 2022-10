Reframing a Combative Approach – How, not Who

Supplied Photo

Dear Conflict and Complaint Management Services,

My colleague and I don’t see eye to eye on anything. I need someone to help figure out which one of us is right and which one of us is wrong? Can you help?

When we frame our concerns as right and wrong, we’ve created a situation in which someone wins and someone loses. When complaints escalate due to lack of effective communication between colleagues and we have a sole focus on winning the argument, a ‘victory’ can still leave us unhappy after the fact. This is due to the way we converse when a discussion is set up as combative, that is a win/lose scenario. When we instead approach it as a collaborative discussion, i.e. framing it as, “How can my colleague and I see eye to eye?”, it is set up so both parties can ‘win’, and interestingly, only the two of you have the answer to that question. It makes for a much richer and fuller discussion with a result that is sustainable, more so than if someone answers the question for you. Like a court of law, when you give the power to someone else to answer a right/wrong question, you may not like the answer you get. Even if you “win”, you’re most likely left with an unhappy colleague with whom you still have to work. Providing the process to have a collaborative conversation in a safe and encouraging environment is something the Conflict and Complaint Management Services (CCMS) can assist with.

Defence Team members looking to connect with a Conflict and Complaint Management Service (CCMS) agent may do so by visiting a local CCMS office or calling toll-free at 1-833-328-3351, M-F between the hours of 7 a.m. and 7 p.m. EST. Additional details related to CCMS services are available on the CSS website.

*Conflict and Complaint Management Services (CCMS), a unit within the Director General Conflict Solutions and Services (DG Integrated Conflict and Complaint Services), are part of the Chief Professional Conduct and Culture organization. To learn more about culture evolution within DND/CAF visit us online.

Cher Service de Gestion des Conflits et des Plaints,

Je n’est pas d’accords avec mon collègue du tout. J’ai besoins de quelqu’un pour déterminer qui entre nous a raison, et qui a tort. Pouvez-vous aider?

Lorsque nous formulons nos préoccupations comme étant vraies et fausses, nous avons créé une situation dans laquelle quelqu’un gagne, et quelqu’un perd. Lorsque les plaintes sont transmises à un niveau supérieur en raison d’un manque de communication efficace entre les collègues et que nous nous concentrons uniquement sur la victoire, une « victoire » peut tout de même nous rendre malheureux après le fait. Cela est dû à la façon dont nous conversons lorsqu’une discussion est définie comme combative, c’est un scénario gagnant / perdant. Lorsque nous abordons plutôt la discussion comme une discussion collaborative, c’est-à-dire qu’elle est conçue comme suit: «Comment que nous pouvons nous entendre?», Il est alors conçu pour que les deux parties puissent «gagner». Les deux parties ont leur mot à dire et curieusement, seuls deux d’entre vous peuvent répondre à cette question. Elle sera une discussion beaucoup plus riche et complète avec un résultat durable. Plus que si quelqu’un répond à la question de votre part. Comme les tribunaux, lorsque vous donnez le pouvoir à quelqu’un d’autre de répondre à une bonne / une mauvaise question, vous n’aimerez peut-être pas la réponse que vous obtiendrez. Même si vous «gagnez», il est fort probable que vous restiez avec un collègue malheureux avec qui vous devez encore travailler. Les services de gestion des plaintes et des conflits (SGCP) peuvent vous aider à mettre en place une conversation collaborative dans un environnement sûr et encourageant.

Les membres de l’Équipe de la Défense peuvent communiquer avec un agent de Service de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) en visitant un bureau local du SGCP ou en composant le numéro sans frais 1-833-328-3351, du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h (HNE). Des renseignements supplémentaires sur les services des SGCP sont disponibles sur la page web de la GICP.

*Les Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP), une unité du Directeur général – Solutions et services en matière de conflits (DG – Services intégrés de gestion des conflits et des plaintes), font partie de l’organisation du Chef – Conduite professionnelle et culture. Pour en savoir plus sur l’évolution de la culture au sein du MDN et des FAC, visitez notre site web.