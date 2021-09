22 CF Health Services Centre offering flu shots

22 CF Health Services Centre is offering the annual Influenza vaccine (flu shot) to all CAF members, regular, or reserves, who obtain their usual medical care from Canadian Forces Health Services.

Walk-in flu clinics and booked appointments will be available. COVID 19 guidelines must be respected while attending walk-in clinics including, but not limited to: continuous face coverings, physical distancing of at least 2 meters, and utilizing hand hygiene stations as directed.

Availability

Walk-In Clinics every Monday, Tuesday, and Thursday

Oct 18-Nov 04 0930-1145 & 1300-1500

Physical location

22 CF Health Services Centre Main Lobby

Booked appointments every Wednesday & Friday

Oct 18-Nov 04/21

*Please contact CDU front reception at ext 8707 to book*

Physical location

22 CF Health Services Centre Community Health

After Nov 04/21, the flu shot will be available with the Community Health Nurse by appointment only.

Once you have received your influenza vaccine, your name will be entered in a draw for a chance to WIN 1 of 4 $100.00 Visa cash gift cards.

Remember: The best protection to prevent spread of influenza to yourself, your family and your workplace is an annual flu shot.

Le 22 Centre de services de santé des Forces canadiennes offrent le vaccin annuel contre la grippe (vaccin antigrippal) à tous les membres des FAC, réguliers ou réservistes, qui obtiennent leurs soins médicaux habituels auprès des services de santé des Forces canadiennes.

Des cliniques de vaccination contre la grippe sans rendez-vous et sur rendez-vous seront disponibles. Les directives du COVID 19 doivent être respectées lors des cliniques sans rendezvous, y compris, mais sans s’y limiter, le port d’un masque médicale, une distance physique d’au moins 2 mètres et l’utilisation des stations d’hygiène des mains tel qu’indiqué.

Les détails sont les suivants :

Disponibilité

Cliniques sans rendez-vous tous les Lundi, Mardi et Jeudi du 18 Oct-04 Nov 0930-1145 &1300-1500

Lieu Physique



22 Centre des services de santé des Forces canadiennes Lobby principal

Rendez-vous pris tous les Mercredi et Vendredi du 18 Oct-04 Nov 2021.

*Veuillez contacter la réception de l’unité de prestation de soins de santé au poste 8707 pour réserver.

Lieu Physique



22 Centre des services de santé des Forces canadiennes Santé communautaire

Une fois que vous aurez reçu votre vaccin contre la grippe, votre nom sera inscrit dans un tirage au sort pour une chance pour GAGNER 1 des 4 cartes-cadeaux Visa Cash de $100.00.

N’oubliez pas : La meilleure protection pour empêcher la propagation de la grippe à vous-même, à votre famille et à votre lieu de travail est un vaccin annuel contre la grippe.