409 Squadron Celebrates 80th anniversary while supporting Operation REASSURANCE

F18 getting ready to leave for Romania on August 18, 2021 at 4 Wing, Cold Lake, Alberta.

Photo: Cpl Brock Curtis, 4 Wing Imaging

August 25th, 2021 – Cold Lake, AB. – National Defence / Canadian Armed Forces

The Royal Canadian Air Force’s 409 Tactical Fighter Squadron (TFS) will be celebrating its 80th anniversary while participating in Operation REASSURANCE in Romania. CF-18s from the squadron recently departed 4 Wing Cold Lake for Europe, where they will form part of Canada’s contribution to NATO’s Enhanced Air Policing mission.

Formed in 1941 at Royal Air Force Base Digby, Lincolnshire, England, 409 Squadron’s original role was as a night fighter unit in defence of England during World War II. Nicknamed “Nighthawk”, it was the top-scoring Royal Air Force/Royal Canadian Air Force night fighter unit from 1944 to May 1945.

Disbanded at the end of the war, 409 Squadron was reformed as an All-Weather (Fighter) unit in Comox, BC in November, 1954, and on February 1968 it was integrated into the Canadian Armed Forces. The squadron deployed to Europe in the 1980’s as part of Canada’s NATO commitment; the Canadian Forces withdrew from Europe, and in 1991 the squadron was once more disbanded.

In 2006, 409 TFS was re-formed at Canadian Forces Base Cold Lake. While committed to protecting North America as part of the NORAD mandate, 409 TFS also deploys its tactical fighter forces overseas to meet Canadian and Allied needs abroad. On Operation REASSURANCE, 409 TFS will continue their 80 year legacy, once again patrolling European skies to ensure security in the region.

“We are happy to return to Romania once again, collaborating with our allies in the Romanian Air Force, as well as our other NATO partners in the region. The 80th Anniversary of 409 Squadron is an important milestone and we will be remembering all those aviators who came before us, and their sacrifices, while we patrol the skies of NATO’s southern air policing region this fall. Lieutenant-Colonel Corey Mask, Commander Air Task Force-Romania

Quick Facts

Since 2006, the Nighthawks have been deployed on many international expeditionary operations including the Persian Gulf War, North Atlantic Treaty Organization (NATO) Air Policing operations in Iceland and the Baltic States, as well as Operation MOBILE in Libya. 409 TFS also took part in Operation IMPACT; the Canadian Armed Forces’ (CAF) contribution to the multinational coalition to halt and degrade the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

This is the sixth time the CAF has deployed an Air Task Force to Romania as part of Op REASSURANCE.

409 TFS was part of enhanced Air Policing operations in Romania as part of Operation REASSURANCE in 2017.

Approximately 150 personnel deploy as part of Operation REASSURANCE in Romania. While most personnel for this deployment are based at CFB Cold Lake, the Air Task Force is made up of a cross section of the entire CAF, with members from coast to coast.

Le 409e Escadron célèbre son 80e anniversaire en soutenant l’opération REASSURANCE

Le 25 août 2021 – Cold Lake (Alberta) – Défense nationale / Forces armées canadiennes

Le 409e Escadron d’appui tactique (409 Esc AT) de l’Aviation royale du Canada célébrera son 80e anniversaire tout en participant à l’opération REASSURANCE en Roumanie. Les CF18 de l’escadron ont récemment quitté la 4e Escadre Cold Lake à destination de l’Europe, où ils feront partie de la contribution du Canada à la mission renforcée de police aérienne de l’OTAN.

Formé en 1941 à la base de la Royal Air Force de Digby, dans le Lincolnshire, en Angleterre, le 409e Escadron a d’abord servi d’unité de chasseurs de nuit pour défendre l’Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Surnommé « Nighthawk », il a été l’unité de chasseurs de nuit de la Royal Air Force et de l’Aviation royale du Canada qui a obtenu les meilleurs résultats de 1944 à mai 1945.

Dissous à la fin de la guerre, le 409e Escadron a été reformé en novembre 1954 en tant qu’unité de chasseurs tout temps à Comox, en Colombie-Britannique, et a été intégré aux Forces armées canadiennes en février 1968. L’escadron a été déployé en Europe dans les années 1980 dans le cadre de l’engagement du Canada envers l’OTAN; les Forces canadiennes se sont retirées de l’Europe et, en 1991, l’escadron a de nouveau été dissous.

En 2006, le 409 Esc AT a été reformé à la Base des Forces canadiennes de Cold Lake. Le 409 Esc AT s’engage à protéger l’Amérique du Nord dans le cadre du mandat du NORAD, et il déploie également ses forces d’appui tactiques à l’étranger pour répondre aux besoins du Canada et des Alliés. Le 409 Esc AT poursuivra son héritage de 80 ans dans le cadre de l’opération REASSURANCE en faisant des patrouilles aériennes en Europe pour assurer la sécurité dans la région.

« Nous sommes heureux de retourner en Roumanie une fois de plus, pour collaborer avec nos alliés de la Force aérienne roumaine et nos autres partenaires de l’OTAN dans la région. Le 80e anniversaire du 409e Escadron est un jalon important. Nous nous souviendrons de tous les aviateurs qui nous ont précédés, ainsi que de leurs sacrifices, tandis que nous ferons nos patrouilles au su de la région de police aérienne de l’OTAN cet automne. » Lieutenant-colonel Corey Mask, commandant de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie

Faits en bref

Depuis 2006, les Nighthawks participent à de nombreuses opérations expéditionnaires sur la scène internationale, notamment la guerre du Golfe, les opérations de police aériennes de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Islande et dans les pays baltes de même que l’opération MOBILE en Libye. Le 409 Esc AT a également participé à l’opération IMPACT; la contribution des Forces armées canadiennes (FAC) à la coalition multinationale visant à arrêter et affaiblir l’État islamique en Irak et en Syrie (EIIS).

C’est la sixième fois que les FAC déploient une force opérationnelle aérienne en Roumanie dans le cadre de l’Op REASSURANCE

Le 409 Esc AT a participé aux missions renforcées de police aérienne en Roumanie dans le cadre de l’opération REASSURANCE en 2017.

Près de 150 aviateurs sont déployés dans le cadre de l’opération REASSURANCE en Roumanie. Bien que la plupart des membres de ce déploiement soient basés à la BFC Cold Lake, la Force opérationnelle aérienne est composée d’un échantillon représentatif de l’ensemble des FAC, avec des membres d’un océan à l’autre.