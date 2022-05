Dear Conflict and Complaint Management Service (CCMS),

I filed a harassment complaint and now my CO has encouraged me to go to ADR. I am concerned the CoC is not taking my complaint seriously. What will happen to my complaint if I agree? – Mr Frustrated

Dear Frustrated,

The short answer is that your complaint will be placed on hold pending the outcome of the Alternative Dispute Resolution (ADR) process. This means the administration of the complaint will temporarily stop to allow you the opportunity to try ADR. It is important to note that choosing to try ADR does not change to the CO’s ultimate responsibility to administer the complaint in accordance with the Harassment Prevention and Resolution Instructions.

If ADR does not resolve your concerns, the CO must continue with the complaint where it left off. Your CO has likely recommended you try ADR as this is often the best way for you to have your complaint addressed on your own terms. ADR is grounded in the belief that the people experiencing the concern are the best people to determine what resolution looks like; this is called the principle of self-determination. The complaint will only be resolved if you agree on the terms. Also, ADR can be used whether the allegations are founded or unfounded.

The best way to determine if ADR makes sense for your situation is to have a confidential consultation with your local CCMS (Conflict & Complaint Management Service) centre representative.

Sincerely,

CCMS Agent

*Defence Team members can contact a CCMS agent toll free at 1-833-328-3351, M-F between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. EST. Additional details related to CCMS locations and services are available on the ICCM web page

Cher Services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP),

J’ai déposé une plainte de harcèlement et maintenant mon Commandant m’encourage d’essayer un mode alternatif de résolution de conflit (MARC). Je crains que la chaîne de commandement ne prenne pas ma plainte au sérieux. Qu’arrivera-t-il à ma plainte si j’accepte? – M Frustré

Cher Frustré,

Brièvement parlant, votre plainte sera mise en attente en attendant le résultat du mode alternatif de résolution de conflit (MARC). Ceci dit, l’administration de la plainte sera temporairement suspendue durant la période que vous tentez un MARC. Il est important de noter que choisir d’essayer le MARC ne change pas la responsabilité du Commandant d’administrer la plainte conformément aux Directives de la prévention et la résolution du harcèlement. Si le MARC ne résout pas vos préoccupations, le Commandant doit poursuivre la plainte là où elle en était rendue.

Votre Commandant vous a probablement recommandé d’essayer le MARC car c’est souvent la meilleure façon pour vous de faire traiter votre plainte selon vos propres conditions. Le MARC repose sur la conviction que les personnes confrontées au problème sont les meilleures pour déterminer à quoi ressemble une résolution; c’est ce qu’on appelle le principe de l’autodétermination. La réclamation ne sera résolue que si vous acceptez les conditions. En outre, le MARC peut être utilisé, que les allégations soient fondées ou non.

Contacter vos SGCP (centres de services de gestion des conflits et des plaintes) locaux afin de déterminer si un MARC est idéal pour votre situation. Votre consultation est confidentielle.

Cordialement,

Agent SGCP

*Contactez un agent SGCP sans frais à 1-833-328-3351 cinq jours par semaines, de 0700-1900 heure normale de l’est. Des détails additionnels sur les locations et services offerts par les centres SGCP sont disponibles sur le site internet GICP