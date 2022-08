Defence Minister Anita Anand visits 5 Wing Goose Bay and highlights NORAD modernization

August 24, 2022 – Happy Valley-Goose Bay, Newfoundland and Labrador – National Defence / Canadian Armed Forces

Today, Defence Minister Anita Anand and General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff (CDS), visited 5 Wing Goose Bay in Newfoundland and Labrador, where they met with members of the Canadian Armed Forces stationed at the base, and thanked them for their important work and dedication to protecting Canada. The Minister and the CDS were joined by Yvonne Jones, Member of Parliament for Labrador.

During her visit to CFB Goose Bay, Minister Anand received briefings on 5 Wing operations and toured the base. Strategically placed to protect North American airspace, 5 Wing Goose Bay conducts and supports a wide variety of operations, including both joint and combined training, with a primary focus on supporting The North American Aerospace Defense Command (NORAD) operations. The Minister spent time at the Military Family Resource Centre where she had the opportunity to meet with Canadian Armed Forces (CAF) personnel and their families. Minister Anand thanked CAF members for the important contribution they make to Canada’s safety and security, and recognized the important role that families play in supporting our military members.

Minister Anand highlighted that 5 Wing Goose Bay is one of four northern locations that will receive basing upgrades through infrastructure investments under Canada’s NORAD modernization plan. As announced by Minister Anand in June, Canada will invest $38.6 billion over twenty years on an accrual basis to modernize the Canadian NORAD capabilities that protect North America and keep all Canadians safe. Of this funding, $15.68 billion is allocated for investments in new infrastructure and support capabilities across Canada, which will include funding for upgrades to air operations infrastructure at 5 Wing Goose Bay. These upgrades will enable Canada to better deploy and sustain operations across the country, including in the North – enhancing Canada’s ability to defend our sovereignty and contribute to North American security.

Additionally, investments in NORAD will generate significant economic benefits and create jobs for Canadians across Canada including Newfoundland and Labrador, as well as in the North. Minister Anand stressed the importance of ongoing and meaningful engagement with Indigenous and Northern governments and organizations, which is critical for advancing reconciliation, and for the implementation of NORAD modernization.

At a time when autocratic regimes are threatening the rules-based international order and new, advanced weapons technologies are being developed by competitors, there is a strong need to modernize NORAD, the binational military command Canada shares with the United States that has kept Canadians safe for over 60 years. NORAD modernization is a long-term project, which will help ensure the Canadian Armed Forces’ ability to protect Canadians against new and emerging military threats.

“5 Wing Goose Bay is a vibrant base at the heart of the Labrador community. I am thrilled that that 5 Wing Goose Bay will be one of four northern locations to receive infrastructure upgrades over the next twenty years, through Canada’s plan to modernize NORAD. These significant investments in Goose Bay will create jobs and provide economic opportunities for the people of Labrador, and help ensure the continued ability of the Canadian Armed Forces to protect our country.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“The announcement of infrastructure upgrades at 5 Wing Goose Bay is fantastic news for Labrador. This investment is yet another example of the federal government’s commitment to creating jobs and growth in our province. NORAD modernization will create tremendous opportunities for Canadian industry, and we will ensure that Indigenous and Northern owned-businesses benefit from these investments, throughout the supply chain. I thank the personnel at 5 Wing Goose Bay for their service and look forward to seeing the impacts of these investments in our community.” Yvonne Jones, Member of Parliament for Labrador

Quick Facts

In addition to infrastructure and support capabilities, other areas of focus for NORAD modernization investment include surveillance systems to detect threats earlier and more precisely, modern and secure technology that support timely decision-making, air weapons systems to detect and defeat aerospace threats, and creating a science and technology defence program to develop the capabilities of the future.

In summer 2021, the Minister of National Defence and the United States Secretary of Defense released the Joint Statement on NORAD Modernization, which specified priority areas for new investments – including to upgrade and modernize infrastructure to support NORAD operations in our northern and Arctic regions.

Based on the principles outlined in the Joint Statement, Minister Anand announced Canada’s plan to modernize NORAD on June 20, 2022.

With dedicated funding of $38.6 billion over the next twenty years on an accrual basis, this is the most significant upgrade to Canadian NORAD capabilities in almost four decades.

The Department of National Defence has a 5 per cent Indigenous procurement target and will continue to seek out opportunities for greater collaboration with Indigenous-owned businesses.

The airfield location of 5 Wing Goose bay was selected in 1941 by Canada and the United States due to accessibility to the sea during the summer months and its overall strategic location.

5 Wing Goose Bay’s primary mission is to support NORAD operations for the projection of air power on the north and northeast coasts of Canada, and it also provides effective training facilities, adaptable infrastructures, and a unique location for challenging exercises.

La ministre de la Défense, Anita Anand, visite la 5e Escadre Goose Bay et met en lumière la modernisation du NORAD

Le 24 août 2022 – Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador) – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, la ministre de la Défense, Anita Anand, et le chef d’état-major de la Défense (CEMD), le général Wayne Eyre, ont visité la 5e Escadre Goose Bay au Labrador. Ici, ils ont rencontré des membres des Forces armées canadiennes (FAC) affectés à la base et en ont profité pour les remercier de leur travail important et de leur dévouement à la protection du Canada. La députée du Labrador, Yvonne Jones, s’est jointe à la ministre et au CEMD.

Pendant le passage de la ministre Anand à la 5e Escadre Goose Bay, des représentants de la base lui ont présenté un breffage et lui ont fait visiter les installations. Occupant un emplacement stratégique propice à la protection de l’espace aérien de l’Amérique du Nord, la 5e Escadre Goose Bay exécute et appuie une vaste gamme d’opérations, dont des entraînements interarmées et interalliés. Sa principale mission vise à soutenir les opérations du Commandement de défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Par ailleurs, la ministre a passé du temps au Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM), où elle a eu l’occasion de rencontrer des membres des Forces armées canadiennes (FAC), ainsi que leurs familles. La ministre Anand a remercié les membres des FAC de la contribution importante qu’ils apportent à la sécurité et à la sûreté du Canada, en plus d’avoir reconnu le rôle clé que jouent les familles dans le soutien de nos militaires.

La ministre Anand a fait savoir que la 5e Escadre Goose Bay figure parmi les quatre emplacements dans le Nord qui feront l’objet de mises à niveau à l’aide d’investissements dans l’infrastructure qui s’inscrivent dans le plan du Canada sur la modernisation du NORAD. Comme la ministre Anand l’a annoncé en juin, le Canada investira 38,6 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années selon la méthode de comptabilité d’exercice dans le but de moderniser les capacités canadiennes du NORAD qui protègent l’Amérique du Nord et assurent la sécurité de tous les Canadiens et Canadiennes. Notamment, 15,68 milliards de dollars seront investis dans de nouvelles infrastructures et des capacités de soutien d’un bout à l’autre du Canada, y compris des fonds aux fins d’amélioration de l’infrastructure liée aux opérations aériennes de la 5e Escadre Goose Bay. Grâce à ces mises à niveau, le Canada pourra mieux exécuter et soutenir des opérations à l’échelle du pays, notamment dans le Nord; celles-ci rehausseront ainsi la capacité du Canada à défendre notre souveraineté et à contribuer à la sécurité de l’Amérique du Nord.

En outre, les investissements dans le NORAD généreront des retombées économiques considérables et donneront lieu à la création d’emplois pour les Canadiens et Canadiennes dans l’ensemble du pays, y compris à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le Nord. La ministre Anand a souligné l’importance de tenir un dialogue continu et sérieux avec les gouvernements et les organisations autochtones et du Nord, mesure s’avérant essentielle à l’avancement de la réconciliation et à la mise en œuvre de la modernisation du NORAD.

À une époque où des régimes autocratiques menacent l’ordre international fondé sur des règles et des adversaires mettent au point de nouvelles technologies d’armement perfectionné, il y a un besoin criant de moderniser le NORAD, commandement militaire binational que nous partageons avec les États‑Unis et qui nous protège depuis plus de 60 ans. La modernisation du NORAD est un projet à long terme, lequel aidera à garantir la capacité des Forces armées canadiennes à protéger la population canadienne contre des menaces militaires nouvelles et émergentes.

« La 5e Escadre Goose Bay est une base dynamique au cœur de la communauté du Labrador. Je suis ravie d’annoncer que la 5e Escadre Goose Bay figurera parmi les quatre emplacements dans le Nord qui feront l’objet de mises à niveau au cours des 20 prochaines années, dans le cadre du plan du Canada sur la modernisation du NORAD. Ces investissements considérables dans la 5e Escadre Goose Bay donneront lieu à la création d’emplois et de possibilités économiques pour les gens du Labrador, et ils appuieront la capacité continue des Forces armées canadiennes à protéger notre pays. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« L’annonce de l’amélioration de l’infrastructure à la 5e Escadre Goose Bay est une merveilleuse nouvelle pour le Labrador. Cet investissement illustre une fois de plus l’engagement du gouvernement fédéral à créer des emplois et à promouvoir la croissance dans notre province. La modernisation du NORAD se traduira par d’excellentes possibilités pour l’industrie canadienne, et nous veillerons à ce que des entreprises autochtones et du Nord profitent de ces investissements, dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Je remercie le personnel de la 5e Escadre Goose Bay de son service et je me réjouis à l’idée de voir l’incidence qu’auront ces investissements sur notre communauté. » Yvonne Jones, députée du Labrador

Faits en bref

Outre l’infrastructure et les capacités de soutien, l’investissement dans la modernisation du NORAD mise également sur d’autres domaines prioritaires, entre autres, des systèmes de surveillance servant à la détection précoce et plus précise de menaces, une technologie moderne et sûre appuyant la prise de décisions en temps opportun, des systèmes d’armement aérien pour détecter et contrer les menaces aérospatiales, ainsi que la création d’un programme de science et de technologie pour la défense visant le développement des capacités du futur.

À l’été 2021, le ministre de la Défense nationale et le secrétaire à la Défense des États‑Unis ont publié la Déclaration conjointe sur la modernisation du NORAD, laquelle énonce des domaines prioritaires pour les nouveaux investissements, notamment la mise à niveau et la modernisation de l’infrastructure dans le but d’appuyer les opérations du NORAD dans nos régions du Nord et de l’Arctique.

Conformément aux principes énoncés dans la Déclaration conjointe, la ministre Anand a annoncé le 20 juin 2022 le plan du Canada sur la modernisation du NORAD.

Le présent investissement, lequel prévoit l’affectation de 38,6 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années selon la méthode de comptabilité d’exercice, constitue la plus importante mise à niveau des capacités canadiennes du NORAD en près de quatre décennies.

Le ministère de la Défense nationale a une cible en matière d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones de 5 %, et il continuera d’explorer des occasions lui permettant d’accroître la collaboration avec les entreprises appartenant à des Autochtones.

Le Canada et les États-Unis ont choisi en 1941 l’emplacement du terrain d’Aviation de la 5 e Escadre Goose Bay en raison de l’accès facile à la mer durant les mois d’été et de sa situation stratégique en général.

Escadre Goose Bay en raison de l’accès facile à la mer durant les mois d’été et de sa situation stratégique en général. La principale mission de la 5e Escadre Goose Bay consiste à appuyer les opérations du NORAD de sorte à projeter la puissance aérienne sur les côtes nord et nord-est du Canada. De plus, elle offre des installations d’entraînement efficaces, des infrastructures adaptables, ainsi qu’un environnement unique aux fins d’exercices éprouvants.