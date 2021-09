Fire Prevention Week means “Learn the Sounds of Fire Safety”

Platoon Chief, Master Warrant Officer Brian Marchaud is presented the Fire Prevention Week Proclamation by (from left to right) the 4 Wing Chief Warrant Officer (CWO), CWO Lee Darling, 4 Wing Commander Colonel David Moar, Chief Fire Inspector Darrell Lynds, and Sparky – Photo: Aviator Alex Thornton, 4 Wing Imaging

4-7 Oct 2021 – The CFB Cold Lake Fire Department is teaming up with the National Fire Protection Association® (NFPA®)—the official sponsor of Fire Prevention Week for more than 90 years—to promote this year’s Fire Prevention Week TM campaign, “Learn the Sounds of Fire Safety.” This year’s campaign, October 3-9th , works to educate everyone about simple but important actions they can take to keep themselves and those around them safe.

“What do the sounds mean? Is there a beep or a chirp coming out of your smoke or carbon monoxide alarm? Knowing the difference can save you, your home, and your family,” said Lorraine Carli, vice-president of outreach and advocacy at NFPA.

The CFB Cold Lake Fire Department encourages all residents to embrace the 2021 Fire Prevention Week theme.

“It’s important to learn the different sounds of smoke and carbon monoxide alarms. When an alarm makes noise—a beeping sound or a chirping sound—you must take action!” said MCpl Girard, Fire Inspector. “Make sure everyone in the home understands the sounds of the alarms and knows how to respond. To learn the sounds of your specific smoke and carbon monoxide alarms, check the manufacturer’s instructions that came in the box, or search the brand and model online.”

CFB Cold Lake Fire Department wants to share safety tips to help you “Learn the Sounds of Fire Safety”

A continuous set of three loud beeps—beep, beep, beep—means smoke or fire. Get out, call 9-1-1, and

A single chirp every 30 or 60 seconds means the battery is low and must be changed.

All smoke alarms must be replaced after 10 years.

Chirping that continues after the battery has been replaced means the alarm is at the end of its life and the unit must be replaced.

Make sure your smoke and CO alarms meet the needs of all your family members, including those with sensory or physical disabilities.

The CFB Cold Lake Fire Department is hosting a series of events in support of this year’s Fire Prevention Week campaign, “Learn the Sounds of Fire Safety”, come visit Sparky at the Canex Open house on Monday 04 October between 10:00-12:00 and enter your name to win prizes related to fire safety!

To find out more about Fire Prevention Week programs and activities in CFB Cold Lake, please contact the CFB Cold Lake Fire Department at (780) 840-8000 ext. 8400.

For more general information about Fire Prevention Week and fire prevention in general, visit www.fpw.org.

4-7 Oct 2021 – Cette année, le Service Incendie de la BFC Cold Lake s’associe à la National Fire Protection Association® (NFPA®) – le commanditaire officiel de la Semaine de la prévention des incendies depuis plus de 90 ans – pour promouvoir la campagne de la Semaine de la prévention des incendies, “Apprendre à reconnaitre les sons de la sécurité incendie”. La campagne se déroulera du 3 au 9 octobre et visera à sensibiliser tout le monde à prendre des actions simples mais importantes afin d’assurer leur sécurité et celle de leur entourage.

« Que signifient les sons? Est-ce que votre détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone émettent un bip ou un gazouillement? « Connaitre la différence de ces sons peut vous sauver, votre maison et votre famille », a déclaré Lorraine Carli, vice-présidente chargée de la sensibilisation et de la promotion à la NFPA.

Le Service Incendie de la BFC Cold Lake encourage tous les résidents à adopter le thème de la Semaine de prévention des incendies 2021.

« Il est important d’apprendre les différents sons émis par des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO). Lorsque une alarme émet un son – un bip ou un gazouillis – vous devez agir! » A déclaré Cplc Girard, Inspecteur Incendie. « Assurez-vous que tous les occupants de la maison comprennent les sons des alarmes et savent comment réagir. Pour connaître les sons spécifiques de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, consultez les instructions du fabricant qui se trouvent dans leur emballage, ou recherchez la marque et le modèle en ligne. »

Le Service Incendie de la BFC Cold Lake souhaite partager des conseils de sécurité pour vous aider à « Apprendre à reconnaitre les sons de la sécurité incendie™ ».

Une série continue de trois bips forts – bip, bip, bip – signifie qu’il y a de la fumée ou un incendie. Évacuez l’endroit, composez le 9-1-1, et restez dehors.

Un seul gazouillement toutes les 30 ou 60 secondes signifie que la pile est faible et doit être remplacée.

Tous les détecteurs de fumée doivent être remplacés après 10 ans.

Un gazouillis qui persiste après le remplacement de la pile signifie que l’alarme est en fin de vie et que l’appareil doit être remplacé.

Assurez-vous que vos détecteurs de fumée et de CO répondent aux besoins de tous les membres de votre famille, y compris ceux qui souffrent d’un handicap sensoriel ou physique.

Le Service Incendie de la BFC Cold Lake organise une série d’événements dans le but d’appuyer la campagne de la Semaine de la prévention des incendies de cette année, « Apprenez les sons de la sécurité incendie », Venez visiter Sparky au Canex Openhouse Lundi le 4 Octobre entre 10:00-12:00 pour courrir la chance de gagner des prix reliée a la sécurité incendie!

Pour en savoir plus sur les programmes et activités de la Semaine de la prévention des incendies de la BFC Cold Lake, veuillez contacter le Service Incendie de la BFC Cold au (780) 840-8000 ext. 8400.

Pour plus d’informations sur la Semaine de la prévention des incendies et de la prévention des incendies en général, visitez le site www.fpr.org