Op NANOOK-NUNALIVUT reinforces skill sets in Canada’s North

More than 200 Canadian Armed Forces (CAF) personnel from across Canada will take part in Operation (Op) NANOOK-NUNALIVUT, between February 14 and 28, 2022, in Tuktoyaktuk and Inuvik, Northwest Territories.

Participating CAF members will work together with armed forces members from the United States, the United Kingdom, and France to conduct activities including joint long range patrols, complex logistical support, and under ice diving activities, all of which help hone unique skillsets and enhance our ability to operate in the extreme weather conditions of this unique environment in the High Arctic.

At its core and in line with the Government of Canada’s Defence Policy, Strong, Secure, Engaged, and its Arctic and Northern Policy Framework, Op NANOOK-NUNALIVUT strengthens the CAF’s presence in the Arctic over the longer-term while also enhancing our knowledge of this vital region and reinforcing our close partnerships with federal and territorial governments and agencies, and Indigenous and Northern communities. It also allows us to work hand-in-hand with our fellow Arctic nations and key non-Arctic Allies and partners in joint activities to ensure the region remains a low tension zone of global cooperation where the rules-based international order is preserved.

All deployed CAF personnel will adhere to strict Territorial and Department of National Defence COVID-19 health protection measures.

“Operation NANOOK-NUNALIVUT allows us to demonstrate our capacity to manoeuvre and sustain our forces in the austere Canadian Arctic environment. NUNALIVUT is the only NANOOK operation that occurs in the winter months, and by rotating locations each year we benefit from training in vast and diverse Arctic settings. The Task Force will face the challenge of harsh conditions and extreme cold, but we are committed to demonstrating our ability to adapt and respond to a variety of situations in the North. This year’s activities will provide an opportunity for us to engage with Allied militaries and deepen our relationships with the local Indigenous communities in the region.” Brigadier-General J.P.P Godbout, Commander, Joint Task Force (North)

Quick Facts

Op NANOOK-NUNALIVUT has been conducted annually since 2006 in various locations throughout Canada’s North.

CAF participation in this year’s iteration of Op NANOOK-NUNALIVUT includes Regular and Reserve Force personnel from the following units:

1st Canadian Ranger Patrol Group members; Primary Reserve units under 38 Canadian Brigade Group, based in Winnipeg, Manitoba; Royal Canadian Navy Fleet Diving Unit Atlantic divers, from Halifax, Nova Scotia; Port Inspection Divers from the Naval Reserve and Combat Divers from 4 Engineer Support Regiment in Gagetown, New Brunswick; Joint Task Force (North) Support Component; ando 440 (Transport) Squadron, based in Yellowknife, Northwest Territories



Op NANOOK-NUNALIVUT also provides a key platform to enable research elements from Defence Research and Development Canada (DRDC) and Assistant Deputy Minister (Science and Technology) (ADM(S&T)) to enhance the capabilities of the CAF.

L’Op NANOOK-NUNALIVUT permet de renforcer les compétences dans le Nord du Canada

Le 14 février 2022 – Ottawa – Défense nationale / Forces armées canadiennes

Plus de 200 membres des Forces armées canadiennes (FAC) de partout au Canada prendront part à l’opération (Op) NANOOK-NUNALIVUT du 14 au 28 février 2022 à Tuktoyaktuk et à Inuvik, dans les Territoires du Nord‑Ouest.

Les membres des FAC y participant collaboreront avec des militaires des États‑Unis, de la France et du Royaume-Uni pour mener diverses activités, notamment des patrouilles conjointes à long rayon d’action, du soutien logistique complexe et de la plongée sous la glace. Toutes ces activités aident à peaufiner nos compétences uniques et à augmenter notre capacité à opérer dans les conditions climatiques extrêmes de cet environnement incomparable de l’Extrême-Arctique.

Essentiellement, et conformément à la Politique de défense du gouvernement du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, et le Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, l’Op NANOOK-NUNALIVUT renforce la présence des FAC dans l’Arctique à long terme tout en approfondissant notre connaissance de cette région vitale et en renforçant notre partenariat étroit avec les gouvernements et les organismes fédéraux et territoriaux, ainsi qu’avec les collectivités des Premières Nations et du Nord. Elle nous permet également de travailler de concert avec les autres pays arctiques et avec nos principaux partenaires et Alliés non-Arctiques dans le cadre d’activités conjointes pour veiller à ce que cette région demeure une zone de collaboration mondiale où l’ordre international fondé sur les règles est maintenu.

Tous les membres des FAC en déploiement respecteront les mesures de protection strictes du territoire et du ministère de la Défense nationale en matière de COVID‑19.

« L’opération NANOOK-NUNALIVUT nous permet de démontrer notre capacité de manœuvrer et de maintenir en puissance nos forces dans l’environnement austère de l’Arctique canadien. NUNALIVUT est le seul volet de NANOOK qui se déroule en hiver, et, en changeant d’emplacement chaque année, nous pouvons profiter de l’instruction dans des environnements arctiques vastes et diversifiés. La force opérationnelle sera confrontée à des conditions difficiles et à un froid extrême, mais nous sommes déterminés à démontrer notre capacité d’adaptation et de réponse à diverses situations dans le Nord. Les activités de cette année nous donneront l’occasion d’interagir avec nos Alliés militaires et de renforcer nos liens avec les collectivités autochtones locales dans la région. » Brigadier-général J.P.P Godbout, commandant, Force opérationnelle interarmées (Nord)

Sommaire

L’Op NANOOK-NUNALIVUT se déroule chaque année depuis 2006 dans divers endroits dans le Nord canadien.

La participation des FAC dans l’édition de cette année de l’Op NANOOK‑NUNALIVUT comprend des membres de la Force régulière et de la Réserve provenant des unités suivantes :

Le 1 er Groupe de patrouille des Rangers canadiens; Des unités de la Première réserve relevant du 38 e Groupe‑brigade du Canada basé à Winnipeg, au Manitoba; Des plongeurs de l’Unité de plongée de la Flotte (Atlantique) de la Marine royale canadienne d’Halifax, en Nouvelle‑Écosse; Des plongeurs d’inspection portuaire de la Réserve navale et des plongeurs de combat du 4 e Régiment d’appui du génie à Gagetown, au Nouveau‑Brunswick; La composante de soutien de la Force opérationnelle interarmées (Nord);

o Le 440 e Escadron de transport basé à Yellowknife, dans les Territoires du Nord‑Ouest.



L’Op NANOOK-NUNALIVUT offre également une plate‑forme essentielle qui permet aux éléments de recherche de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) et du sous‑ministre adjoint (Science et technologie) (SMA[S & T)) d’augmenter les capacités des FAC.