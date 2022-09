Self Help ADR: Equipping Yourself in Conflict Resolution

Dear CCMS,

I keep hearing that Alternative Dispute Resolution starts with “self-help”. What the heck does it mean?

“Self-help” means using your own abilities to manage conflicts informally and collaboratively. Conflict is a healthy, normal part of work life because people are packages of differing priorities, expectations, assumptions, concerns, hopes, beliefs and values. Talking out our differences brings insight and improves understanding. This is the “good” product of conflict: growth, creativity and operational effectiveness.

If we don’t process our differences in healthy ways, we end up with “bad” products of conflict: gossip, blame, tension, resentment and fear. In our line of work, this is dangerous.

We’re all encouraged to attempt to resolve workplace conflicts whenever possible, early, locally, and informally (where appropriate). The more you do for yourself, the more control you retain over the outcome of a conflict. If you don’t deal with it, someone else may decide how to resolve it and you might not like the outcome. Here are some tips to get you started:

Be clear about your own priorities – what’s really important to you and why?

Be curious about others’ – what might they expect or assume and why might it be important to them?

Talk to trusted peers and CCMS staff to get coaching on your situation and how to best approach resolution.

Take courses through the DLN, the LCC and the CCMS in order to optimize your conflict intelligence and abilities, to raise and address issues and to collaborate respectfully with others.

Helping ourselves to manage conflict effectively is an important step in maintaining operational effectiveness and a healthy workplace culture.

*Defence Team members can connect with a Conflict and Complaint Management Service (CCMS) by agent by visiting a local CCMS office or calling toll-free at 1-833-328-3351, M-F between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. EST. Additional details related to CCMS services are available on the ICCM web page.

Initiative personnelle en MARC: Se préparer à la résolution de conflits

Cher GICP,

J’entends souvent que le Mode alternatif de résolution des conflits commence par l’initiative personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire?

« Initiative personnelle » veut dire que nous utilisons nos propres habiletés pour gérer des conflits de façon informelle et collaborative.

Le conflit est une partie saine et normale de notre vie au travail parce que les gens ont de différentes priorités, attentes, suppositions, inquiétudes, espérances, croyances et valeurs.

Parler de nos différents apporte de la perspicacité et améliore la compréhension. Les « bons » produits du conflit c’est la croissance, la créativité et l’efficacité opérationnelle.

Si nous ne traitons pas nos différences de façon saine, nous en finissons avec les « mauvais » côtés des conflits : le bavardage, le blâme, la tension, le ressentiment, et la peur. Dans notre milieu de travail, cela est dangereux.

Nous sommes tous encouragés à tenter de résoudre les conflits sur le lieu de travail des conflits informelle, locale et précoce dès que possible (le cas échéant). Plus vous faites pour vous même, plus de contrôle vous retenez sur le résultat du conflit. Si vous ne vous en occuper pas, quelqu’un d’autre vas s’en occuper et cette personne va décider comment le résoudre et il se peut que vous n’aimiez pas le résultat. Voici quelques points à retenir pour vous aider à démarrer :

Soyez clair au sujet de vos priorités – qu’est-ce qui est vraiment important pour vous et pourquoi?

Soyez curieux au sujet des autres – quelles sont leurs attentes, leurs suppositions et pourquoi cela pourrait être important pour eux?

Parler avec des pairs à qui vous faites confiance et avec le personnel du SGCP pour obtenir du coaching avec votre situation et comment bien résoudre le problème.

Inscrivez-nous à la formation offerte sur le RAD, au CAC et au SGCP afin de tirer le maximum de votre intelligence et habiletés de conflit, pour aborder les problèmes et pour collaborer respectueusement avec les autres.

S’aider soi-même à gérer efficacement les conflits est une étape importante dans le maintien de l’efficacité opérationnelle et d’une culture de travail saine.

* Les membres de l’Équipe de la Défense peuvent communiquer avec un agent de Service de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) en visitant un bureau local du SGCP ou en composant le numéro sans frais 1-833-328-3351, du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h (HNE). Des renseignements supplémentaires sur les services des SGCP sont disponibles sur la page web de la GICP.