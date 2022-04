Talk Before You Grieve/ Parler avant de déposer un grief

-Submitted Photo

Dear CCMS, I’m really upset with my PER because of one bubble placement. Sure, I made one small mistake earlier in the year, but I’ve produced consistent work for the remainder of the year. I don’t think this PER truly reflects my performance and want to grieve my PER. I know the grievance will make waves, but I see it as the only way. Can you help me write my grievance?

It sounds as though you are quite surprised and upset with your PER. As part of the Defence Team, we are all encouraged to address conflicts early, locally, and informally (ELI). Have you initiated a conversation with your chain of command to discuss this matter? Most often, having the opportunity to discuss your concerns and explore resolution through conversation can reap a lot of benefit for both you and your chain of command. It provides space to hear and understand both sides.

With your consent, a CCMS Agent can be that bridge to initiate the conversation with your chain of command, or a Notice of Intent (NOI) is another tool. If after the conversation you are satisfied with the outcome, that’s great! If the conversation does not provide the outcome you are looking for, initiating a grievance is a mechanism available for you to pursue; we can guide you through this process.

Remember, always try to address issues at the lowest level, as early as possible and the option chosen to address it is appropriate for the situation.

Cher CCMS, Je suis vraiment énervé par mon RAR en raison du placement d’une note. Bien sûr, j’ai commis une petite erreur plus tôt dans l’année, mais j’ai produit un travail consistent pour le reste de l’année. Je ne pense pas que ce rapport reflète vraiment ma performance et souhaite déposer un grief. Je sais que le grief fera des vagues, mais je le vois comme le seul moyen. Pouvez-vous m’aider à rédiger mon grief?

On dirait que vous êtes assez surpris et dérangé par votre RAR. En tant que membres de l’équipe de la Défense, nous sommes tous encouragés à régler les conflits tôt, localement et de manière informelle (TLI). Avez-vous engagé une conversation avec votre chaîne de commandement pour discuter de cette question? Le plus souvent, le fait d’avoir l’occasion de discuter de vos préoccupations et d’explorer la résolution de la situation par le biais d’une conversation peut être très utile pour vous et votre chaîne de commandement. Il fournit un espace pour entendre et comprendre les deux côtés.

Avec votre consentement, un agent SGCP peut être ce pont pour initier la conversation avec votre chaîne de commandement, ou un avis d’intention est un autre outil. Si, après la conversation, vous êtes satisfait du résultat, c’est génial! Si la conversation ne donne pas le résultat que vous recherchez, le dépôt d’un grief est un mécanisme que vous pouvez poursuivre. Nous pouvons vous guider à travers ce processus.

Rappelez-vous, essayez toujours de régler les problèmes au plus bas niveau, le plus tôt possible et l’option choisie pour le résoudre est appropriée à la situation.