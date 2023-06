La ministre Anand annonce une nouvelle possibilité de financement pour la collaboration avec les peuples autochtones sur des questions relatives à la défense

Photo fournie

Au moment où nous réalisons des investissements sans précédent aux fins de modernisation des Forces armées canadiennes (FAC), nous nous engageons à garantir que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis puissent faire des observations sur des questions de défense, tout en nous assurant que notre institution respecte et fasse valoir les droits enchâssés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les FAC doivent entendre directement des peuples autochtones sur l’incidence que peuvent avoir les projets et les activités de la Défense sur eux, ainsi que sur leurs communautés. C’est pourquoi nous prenons des mesures concrètes pour favoriser une meilleure collaboration avec les partenaires autochtones.

Alors que des partenaires de l’industrie des quatre coins de la planète se rassemblent aujourd’hui durant l’exposition CANSEC, l’honorable Anita Anand, ministre de la Défense, a annoncé le lancement du Programme de réconciliation avec les peuples autochtones (PRPA) du MDN, lequel finance des possibilités de dialogue entre les partenaires autochtones et la Défense nationale.

À compter de cette année, et pendant les quatre prochaines années, on affectera une somme maximale de 1,5 million de dollars par an grâce à un investissement de 9,5 millions de dollars prévu dans le budget de 2022. Les personnes autochtones (membres des Premières Nations, Inuits et Métis), les gouvernements et les organisations autochtones, y compris les bandes, les conseils tribaux, les entités gouvernementales autonomes autochtones, ainsi que les organisations représentatives locales, régionales et nationales peuvent tous tirer parti de ce financement.

Les demandeurs admissibles auront désormais accès à des fonds visant à appuyer la réalisation d’activités et de projets axés sur l’échange d’information, la mobilisation et la consultation qui portent sur divers sujets, notamment :

les exercices des FAC, leurs répercussions sur les peuples autochtones, et les occasions de participation des Autochtones et les avantages connexes;

les projets d’infrastructure, y compris les conséquences et les possibilités pour les communautés autochtones, ainsi que les opérations immobilières;

les activités de recherche sur les politiques touchant, par exemple, la sécurité des communautés autochtones et du Nord.

Le programme accepte maintenant les propositions par écrit (en anglais, en français et dans une langue autochtone) et les propositions verbales (en anglais ou en français).

Le programme a pour but de permettre au MDN et aux FAC d’approfondir leur compréhension des points de vue des peuples autochtones et de veiller à ce qu’ils tiennent compte des priorités de ces derniers dans leurs activités et leurs projets.

Toute question relative au programme, aux documents accompagnant la demande ou à l’admissibilité peut être envoyée à l’adresse IRP-PRPA@forces.gc.ca.