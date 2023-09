Le Centre de soutien et de ressources sur l’inconduite sexuelle (CSRIS) lance un appel de demandes pour le Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle

Photo d’archives

L’amélioration de l’accès, partout au Canada, aux services de soutien pour les personnes affectées par de l’inconduite sexuelle au sein de la grande communauté de la Défense est une priorité absolue pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC).

Aujourd’hui, le Centre de soutien et de ressources sur l’inconduite sexuelle (CSRIS) a lancé son appel de demandes de l’année 2023-2024 pour le Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle.

L’objectif du Programme de subventions est d’élargir la portée des services de soutien offerts aux membres de toute la communauté de la Défense affectés par de l’inconduite sexuelle au sein du MDN et des FAC et d’accroître la collaboration entre les fournisseurs de services communautaires et ceux du MDN et des FAC.

L’objectif principal de l’appel de demandes pour l’année 2023-2024 est d’établir des accords de subvention avec des centres dans des régions où de tels accords n’existent pas encore. Bien que la priorité soit accordée aux fournisseurs de services de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les fournisseurs de toutes les régions du Canada sont encouragés à présenter une demande.

Le Programme de subventions offre deux types de subventions : un financement ponctuel selon le projet (jusqu’à 50 000 $) et un financement récurrent (jusqu’à 75 000 $ par année pendant un maximum de trois ans). Les fournisseurs de services communautaires qui ont la capacité et l’expertise nécessaires pour soutenir les membres de la grande communauté de la Défense affectés par de l’inconduite sexuelle peuvent être admissibles au financement.

Parmi les organismes communautaires canadiens sans but lucratif admissibles, on compte notamment les centres d’aide aux personnes survivantes d’agression sexuelle, les plateformes virtuelles, les établissements universitaires et de recherche et les services de counseling. Le Programme de subventions vise à appuyer des projets conçus pour répondre aux besoins des femmes, des hommes, des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers ou intersexes ainsi que des personnes ayant des identités de genre et des identités sexuelles diverses (2ELGBTQI+); des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis; des personnes noires, asiatiques et racialisées; des personnes vivant avec un handicap; des membres des minorités religieuses; des personnes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire; des personnes vivant dans des collectivités nordiques, rurales ou éloignées; des personnes ayant des facteurs d’identité divers et d’autres qui ne peuvent pas accéder aux services en personne, ainsi que pour éliminer les obstacles auxquels ces personnes se heurtent.

Les organismes admissibles sont invités à présenter leur demande du 21 septembre au 3 novembre 2023, à 23 h 59, heure normale du Pacifique. Le financement pourrait commencer au début de l’année 2024.

Le Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle fait partie de l’initiative Il est temps : la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (la Stratégie fédérale pour mettre fin à la VFS), qui sert de contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, lancé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en novembre 2022. Il s’inscrit également dans le cadre de l’approche Voies menant au progrès du ministère de la Défense nationale, qui vise à mettre en place des structures de soutien complètes au moyen d’un dialogue avec les personnes affectées par de l’inconduite sexuelle et à élargir l’accès aux ressources.