Pluton rétrogradée

Avec l’aimable autorisation de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace

J’étais à la salle d’entraînement et, pour me distraire de mes muscles endoloris, j’ai pris une copie de Maclean’s et je suis tombé sur un article de Scott Feschuk. Bon, peut-être que tu ne connais pas cet auteur, mais Feschuk est comique. Je veux dire comique du genre à faire mourir de rire (MDR en messagerie texte), ou péter de rire (PTDR) ou encore à en causer un malheureux accident (emoji triste). Je devrais le savoir, après tout je suis reconnu pour mon sens de l’humour.

En tout cas, il a écrit sur la rétrogradation du corps céleste anciennement connu sous le nom de Pluton. Tu te souviens peut-être qu’il y a quelques années, un groupe d’astronomes s’est rencontré et a déclaré : « Pluton n’est pas une planète. C’est une pseudo-planète ».

Feschuk dit que « les astronomes ont écrit une lettre de rupture à notre plus petite planète : “Cher Pluton, ce n’est pas toi, c’est nous”. Ils ont mentionné que l’objet anciennement connu à titre de planète servira comme prototype d’une nouvelle catégorie de corps “transneptunien” pour alléger la nouvelle. Mais, ça revient au même que dire que “même si tu n’es plus un membre des Beatles, tu dois rester optimiste, car tu es le membre le plus connu des Pete Best Five!” »

« On ne peut nier qu’il y a un certain attrait à la décision des scientifiques de s’accorder une deuxième chance, d’admettre que c’était une erreur de conférer le statut de planète à Pluton, et de la corriger. On donne un bon exemple. Soyons honnêtes, nous avons tous pris des mauvaises décisions que nous regrettons… »

« Enhardis par la volte-face des astronomes, nous pouvons maintenant revenir sur ces mauvaises décisions. Nous avons le pouvoir de revenir en arrière et d’effacer nos pires erreurs. Nous pouvons convenir que les bas de réchauffement n’ont jamais été à la mode, qu’Erik Estrada n’a jamais été une vedette de la télévision et que les années 1980 n’ont été qu’une seule longue fin de semaine dont on ne se rappelle que vaguement, durant laquelle nous avons trop bu de Singapour sling et nous avons incorrectement déterminé que Don Johnson était charismatique ».

Tu vois? Tu vois?! Je te l’avais dit qu’il est comique. Pas autant que moi, mais quand même.

Et il marque un point : si les astronomes peuvent admettre avoir fait une erreur et reclasser Pluton, une planète, désolé un « corps transneptunien », alors nous pouvons aussi admettre nos erreurs. Nous en avons tous fait! Admettons-les! Vas-y en premier.

D’accord, j’y vais en premier. Dans les années 1980 (oui oui, je sais, je connaissais toutes les références à ces années qu’il a fait), je pensais que c’était stylé de porter des pantalons, une chemise et une cravate marron avec des souliers Oxford noirs. Je ressemblais à un raisin Concord pas tout à fait mûr qui errait les corridors de son école secondaire. Oh, comme je lamente cet impair de mode maintenant! À quel point j’étais aveugle! Mais, j’ai reconnu le problème avec mes choix et désormais, je ne porterai que des tons de la terre.

Admets que tu as commis des grosses gaffes toi aussi. Je parie que certaines de tes erreurs rendraient ma tentative d’être tendance mignonne en comparaison. Mais, ce n’est pas la pire de mes gaffes, de mes erreurs et même de mes PÉCHÉS. Bon, je l’ai dit, péché.

Ces astronomes nous ont rendu service. Ils nous ont rappelé que les erreurs n’ont pas besoin d’être éternelles. Dieu est bienveillant et nous pardonne lorsque nous confessons. Nous pouvons même… nous pardonner mutuellement. Donc, admets-le, admets que tu as fait des bobos, des erreurs et même… des péchés. Dieu te pardonnera. Ton partenaire te pardonnera sûrement aussi. Ce sera probablement aussi le cas de tes amis.

Oui, Pluton est… peu importe ce que c’est si ce n’est pas une planète. Mais, elle garde une place dans notre imagination. Elle nous rappelle que les erreurs n’ont pas besoin d’être éternelles.