City moves ahead with Phase 3 golf renovations

WO Jim Larocque sends one down the fairway at the Longest Drive & Closest to the Pin competition on October 13th at the Cold Lake Golf and Winter Club (CLGWC) / Jim Larocque frappe un coup dans l’allée pendant la compétition du plus long tee et du plus près du drapeau, le 13 octobre au Cold Lake Golf and Winter Club (CLGWC) – Stock Photo – File Photo

The City of Cold Lake is moving forward with Phase 3 on the enhancements to the Cold Lake Golf and Winter Club.

The enhancement project is a multi-year project which began in 2021, with the focus on bunker renovations. The work included renovations of existing bunkers and playability of the course. To date, work has been done on a number of bunkers, including Holes #1, #2, #3, #6, #7 and #8. The improvements have made it easier for the maintenance department to get mechanical equipment in, making maintaining the bunkers more efficient. Work has also been done on drainage and the sand has been replaced.

From a player’s perspective, the results have been positive.

“We, along with the staff at the club, have received numerous compliments regarding the renovations,” said Mayor Craig Copeland. “Many of the long-standing members who have been around for a while, are happy to see the improvements on the course, with several saying the course is now shaping up to be back where it was, and is a pleasure to play.”

Phase 3, at a cost of $30,000, will focus on Holes #4, #5, #10 and another bunker on #7 and will be starting in early summer. The work will be done one bunker at a time, with a temporary green being used on the hole that is being worked on. From start to finish, Phase 3 should take about two weeks.

“The project was awarded to Urlacher’s Construction, who are working with the club’s maintenance people to reduce any impact these renovations will have on play.” Said Mayor Copeland. “From what I understand, there may be a slight modification in the hole sequence, but overall, anyone who comes out to play this summer will still have a great round.”

===

La Ville de Cold Lake entame la phase 3 du projet d’amélioration du Cold Lake Golf and Winter Club.

Le projet d’amélioration est un projet pluriannuel qui a commencé en 2021 et qui est axé sur la rénovation des fosses de sable. Les travaux comprenaient la rénovation des fosses de sable existantes et l’amélioration de la jouabilité du parcours. À ce jour, des travaux ont été effectués sur un certain nombre de fosses de sable, notamment aux trous nos 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Ces améliorations facilitent le travail du service d’entretien, car elles lui permettent de faire entrer plus facilement de l’équipement mécanique et donc de réaliser plus efficacement l’entretien des fosses de sable. Les travaux ont également permis d’améliorer le drainage et de remplacer le sable.

Les joueurs voient les résultats d’un œil positif.

« Nous, ainsi que le personnel du club, recevons beaucoup de compliments à propos des rénovations, a déclaré le maire, Craig Copeland. De nombreux membres de longue date sont heureux de voir les améliorations qui ont été apportées au parcours et plusieurs d’entre eux nous ont dit que le parcours est en voie de redevenir ce qu’il était et que c’est un plaisir d’y jouer. »

La phase 3, dont le coût s’élèvera à 30 000 dollars, concernera les trous nos 4, 5 et 10 ainsi qu’une autre fosse de sable au trou n° 7. Les travaux commenceront au début de l’été. Ceux-ci seront effectués une fosse de sable à la fois, et un vert temporaire sera utilisé au trou concerné. Du début à la fin, la phase 3 devrait durer environ deux semaines.

« Le projet a été confié à Urlacher Construction, qui travaille avec les responsables de l’entretien du club afin d’atténuer l’incidence que ces rénovations auront sur le jeu, a déclaré le maire Copeland. D’après ce que j’ai compris, il se pourrait que l’ordre des trous soit légèrement modifié, mais dans l’ensemble, tous ceux qui viendront jouer cet été auront droit à une partie agréable. »