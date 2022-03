Defence Team Official Languages Co-Champions invite you to celebrate International Day of La Francophonie!

Supplied Photo

Dear Defence Team members,

International Day of La Francophonie promotes the French language across Canada and is celebrated annually on March 20th. It is a wonderful opportunity for public service employees and military members to highlight the beauty of the Canadian Francophonie in all its richness and diversity as well as celebrate the French language and culture.

The French language has always held an important place within the Defence team. Our participation in La Francophonie enables us to promote our values and advance our foreign policy and development priorities in the Francophone world. By celebrating the Francophonie, we celebrate the cultural and linguistic diversity that makes up the very fabric of our country. Celebrating the Francophonie means recognizing the potential of language and culture to unite peoples, to create spaces of solidarity and mutual understanding, to reflect together on our common future.

We invite you to visit the Rendez-vous de la Francophonie page (you are now leaving the Government of Canada website) and discover this year’s theme and the activities organized throughout the entire month of March, including multicultural meetings, performances, film screenings, contests and educational activities.

Happy International Day of La Francophonie to all Defence Team members!

Chers membres de l’Équipe de la Défense,

La Journée internationale de la Francophonie fait la promotion de la langue française partout au Canada et est célébrée chaque année le 20 mars. C’est une merveilleuse occasion pour les employés de la fonction publique et les militaires de souligner la beauté de la francophonie canadienne dans toute sa richesse et sa diversité ainsi que de célébrer la langue et la culture françaises.

La langue française a toujours occupé une place importante au sein de l’Équipe de la Défense. Notre participation à la Francophonie nous permet de promouvoir nos valeurs et de faire avancer nos priorités en matière de politique étrangère et de développement dans le monde francophone. En célébrant la Francophonie, nous célébrons la diversité culturelle et linguistique qui constitue le tissu même de notre pays. Fêter la Francophonie, c’est reconnaître le potentiel de la langue et de la culture à unir les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle, à réfléchir ensemble à notre avenir commun.

Nous vous invitons à visiter la page Les Rendez-vous de la Francophonie (vous quittez le site Web du Gouvernement du Canada) et à découvrir le thème de cette année et les activités organisées pendant tout le mois de mars, notamment des rencontres multiculturelles, des spectacles, des projections de films, des concours et des activités éducatives.

Bonne Journée internationale de la Francophonie à tous les membres de l’Équipe de la Défense!