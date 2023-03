The theme for the 2023 International Women’s Day is #EmbraceEquity – Photo from the International Women’s Day website.

March 8th marks International Women’s Day (IWD) across the globe. The day is used as a celebration of the social, economic, cultural, and political achievements of women across the world, says the event organizers on the official website for the day.

“Imagine a gender-equal world. A world free of bias, stereotypes, and discrimination. A world that’s diverse, equitable, and inclusive. A world where difference is valued and celebrated. Together we can forge women’s equality. Collectively we can all #EmbraceEquity.”

The #EmbraceEquity theme “is to get the world talking about Why equal opportunities aren’t enough,” say organizers.

“People start from different places, so true inclusion and belonging require equitable action.”

International Women’s Day has its roots in the women’s suffrage movement at the turn of the 20th century. The first demonstrations were held in 1911 in Europe. The holiday was officially adopted by the United Nations in 1977.

===

Le 8 mars marque la Journée internationale de la femme (JIF) dans le monde entier. Cette journée est l’occasion de célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes dans le monde entier, comme l’indiquent les organisateurs de l’événement sur le site officiel de la journée on the official website for the day.

“Imaginez un monde où règne l’égalité des sexes. Un monde exempt de préjugés, de stéréotypes et de discriminations. Un monde diversifié, équitable et inclusif. Un monde où la différence est valorisée et célébrée. Ensemble, nous pouvons forger l’égalité des femmes. Collectivement, nous pouvons tous #EmbraceEquity”.

Le thème #EmbraceEquity vise à faire parler le monde de ‘’Pourquoi l’égalité des chances ne suffit pas”, expliquent les organisateurs.

“Les gens partent de différents endroits, donc la véritable inclusion et l’appartenance nécessitent une action équitable.”

La Journée internationale de la femme trouve son origine dans le mouvement pour le droit de vote des femmes au début du XXe siècle. Les premières manifestations ont eu lieu en 1911 en Europe. La journée a été officiellement adoptée par les Nations unies en 1977.