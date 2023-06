Nineteen Canada Pride Citation ceremonies hosted by National Defence across Canada

File Photo

In April, the Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF) began holding regional ceremonies to present the Canada Pride Citation to eligible current and former military members, as defined in the Ross, Roy, Satalic Class Action Final Settlement Agreement, also known as the LGBT Purge Class Action.

A total of 19 ceremonies were held in 12 cities across the country. The first ceremony was held in Ottawa on April 3, 2023; the final ceremony was held in Quebec City on May 18, 2023. Those who requested to receive their Canada Pride Citation in person received an insignia, a lapel pin, and a certificate of award signed by the Chief of the Defence Staff. Due to delays brought on by the COVID-19 pandemic, a Canada Pride Citation certificate was mailed in 2020 to each eligible recipient, including those who requested to attend an in-person ceremony, to ensure they could receive their insignia, lapel pin, and citation as soon as possible.

“Although we can never undo the pain caused by the LGBT Purge, the Canada Pride Citation is an opportunity to recognize the harm experienced by current and former Canadian Armed Forces members. You have paved the way for a new generation, and in doing so, you have exemplified service to your country. Going forward, it remains our solemn duty to ensure your experiences, and the history of the LGBT Purge, will be remembered by al,l and it’s of the utmost importance that we promote healing and reconciliation where we can,” said General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff.

The Canada Pride Citation is one way the Government of Canada has taken action to address the historical injustices experienced by LGBT military members, Royal Canadian Mounted Police (RCMP), and federal public servants. It represents an individual reconciliation and recognition measure, as well as a meaningful step in Canada’s journey of collective understanding and remembrance.

En avril, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont commencé à tenir des cérémonies régionales de présentation de la distinction Citation Fierté Canada aux militaires anciens et actuels admissibles, conformément à l’entente de règlement définitive du recours collectif Ross, Roy et Satalic, aussi connue sous le nom du recours collectif de la purge LGBT .

Au total, 19 cérémonies ont eu lieu dans 12 villes du pays. La première cérémonie a eu lieu à Ottawa le 3 avril 2023, et la dernière a eu lieu à Québec, le 18 mai 2023. Les personnes qui ont demandé à recevoir la Citation Fierté Canada en personne ont reçu un insigne, une épinglette et un certificat de mérite signé par le chef d’état‑major de la Défense. En raison des retards occasionnés par la pandémie de COVID-19, un certificat de la Citation Fierté Canada a été envoyé par la poste en 2020 à chacun des bénéficiaires admissibles, y compris à ceux qui ont demandé à assister à une cérémonie en personne, pour qu’ils puissent recevoir leur insigne, leur épinglette et leur Citation le plus rapidement possible.

« Nous ne pourrons jamais effacer la douleur causée par la purge LGBT; toutefois, la Citation Fierté Canada permet de reconnaître les préjudices subis par les membres actuels et anciens des Forces armées canadiennes. Vous avez tracé la voie pour la génération future et, ce faisant, vous avez été un exemple en matière de service à votre pays. Au cours des années à venir, nous avons le devoir solennel de veiller à ce que vos expériences et l’histoire de la purge LGBT restent gravées dans la mémoire de tous, et il est de la plus haute importance de promouvoir la guérison et la réconciliation partout où nous le pouvons, » a déclaré le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense.

La Citation Fierté Canada est l’une des mesures prises par le gouvernement du Canada pour corriger les injustices dont ont été victimes les militaires, les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les fonctionnaires du gouvernement fédéral membres de la communauté LGBT. Cette distinction représente une mesure individuelle de réconciliation et de reconnaissance, ainsi qu’une étape importante dans le cheminement collectif du Canada vers la compréhension et la commémoration.