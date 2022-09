Operational pause of CT-114 Tutor fleet lifted

September 21, 2022 – Winnipeg – National Defence / Canadian Armed Forces

Major-General Iain Huddleston, Commander of 1 Canadian Air Division and the Royal Canadian Air Force’s (RCAF) Operational Airworthiness Authority, has lifted the operational pause on the CT-114 Tutor fleet effective September 20.

The operational pause was implemented following an accident involving a 431 (Air Demonstration) Squadron (known as the Snowbirds) CT-114 Tutor aircraft on August 2, 2022 in Fort St. John, B.C. The Operational Airworthiness Authority implemented the operational pause on August 8 after consulting with the RCAF’s Directorate of Flight Safety (DFS) investigators and with experts from the Technical Airworthiness Authority within the Department of National Defence’s Assistant Deputy Minister (Materiel).

An operational pause means aircraft (either specific aircraft or a fleet) temporarily stop flying until an operational airworthiness risk assessment can be completed, and it is safe for flying operations to resume. In this case, the accident remains under investigation by DFS, but the investigation to date has yielded enough information for a thorough risk assessment to be conducted. The initial From the Investigator report from DFS has been released and confirmed that the engine failure was due to an improperly assembled oil filter. The investigation is now analyzing the human factors that may have contributed to this occurrence.

The team will resume flying at their home base of 15 Wing Moose Jaw, Sask. this week. Next week, the Snowbirds’ CT-114 aircraft currently in Penticton and Fort St John, B.C. will begin returning to 15 Wing.

The type of precision flying in the Snowbirds’ aerobatic performances requires a very high level of proficiency, which in turn necessitates a great amount of practice. Given that the team has not flown since the August 2 accident, there is not enough time left for them to conduct the number of practices necessary to return to form for their scheduled shows. Accordingly, the team’s remaining scheduled performances for 2022 have been cancelled.

“Thanks to the thoroughness of our investigative processes, we have been able to conduct a complete risk analysis that has shown it is safe for the CT-114 Tutor fleet to resume flying. While we are all very pleased the team can resume flying, the decision to cancel their remaining performances was a difficult one. Looking forward, we will provide the Snowbirds with the support they need as they build towards their 2023 show season.” Major-General Iain Huddleston, Commander 1 Canadian Air Division and Operational Airworthiness Authority for the Royal Canadian Air Force “While we are happy that we can safely resume flying, we are very disappointed that our season ended so early. Our focus now is to get back in the air, get our jets home, and start working on preparations for next year’s show season.” Lieutenant-Colonel Denis Bandet, Commanding Officer 431 Air Demonstration Squadron

Quick Facts

On August 2, a CT-114 Tutor aircraft of 431 (Air Demonstration) Squadron experienced an emergency during takeoff in Fort St. John, B.C. The pilot, who was sole occupant, was able to land the plane immediately, but the plane was damaged in the process. The pilot was medically assessed, and thankfully, was uninjured.

An investigation into the accident by the RCAF’s Directorate of Flight Safety commenced shortly after the accident, and is ongoing.

The RCAF has an active fleet of 20 CT-114 Tutor aircraft, operated by 431 (AD) Squadron based at 15 Wing Moose Jaw. The CT-114 Tutor is flown exclusively by Canadian Forces Snowbirds air demonstration team at public events throughout North America. The Snowbirds showcase the high level of skill, professionalism and teamwork, inherent in the members of the Canadian Armed Forces.

Levée de la pause opérationnelle de la flotte d’aéronefs CT-114 Tutor

21 septembre 2022 – Winnipeg – Défense nationale et Forces armées canadiennes

Le major-général Iain Huddleston, commandant de la 1re Division aérienne du Canada et autorité de navigabilité opérationnelle de l’Aviation royale canadienne (ARC), a levé la pause opérationnelle de la flotte d’aéronefs CT-114 Tutor à compter du 20 septembre.

La pause opérationnelle avait été instaurée à la suite d’un accident impliquant un aéronef CT-114 Tutor du 431e Escadron de démonstration aérienne (connu sous le nom de Snowbirds) le 2 août 2022 à Fort Saint John, en Colombie-Britannique. L’autorité de navigabilité opérationnelle a déclaré la pause opérationnelle le 8 août après avoir consulté les enquêteurs de la Direction – Sécurité des vols (DSV) de l’ARC et les experts de l’autorité de navigabilité technique qui relèvent du sous-ministre adjoint (Matériel) du ministère de la Défense nationale.

Une pause opérationnelle signifie que les aéronefs (qu’il s’agisse d’aéronefs spécifiques ou d’une flotte) cessent temporairement de voler jusqu’à ce qu’une évaluation des risques liés à la navigabilité opérationnelle puisse être réalisée et que les opérations de vol puissent reprendre en toute sécurité. Dans le cas présent, l’accident fait toujours l’objet d’une enquête par la DSV, mais l’enquête a permis d’obtenir suffisamment d’informations pour qu’une évaluation approfondie des risques puisse être réalisée. Le rapport initial de l’enquêteur vous informe de la DSV a été publié et a confirmé que la panne du moteur était due à un filtre à huile mal assemblé. L’enquête analyse actuellement les facteurs humains qui pourraient avoir contribué à cet événement.

L’équipe reprendra ses vols à sa base d’attache de la 15e Escadre Moose Jaw, en Saskatchewan cette semaine. Peu de temps après, les aéronefs CT-114 des Snowbirds actuellement à Penticton et à Fort Saint John, en Colombie-Britannique, commenceront à retourner à la 15e Escadre Moose Jaw, en Saskatchewan.

Le type de vol de précision requis pour les spectacles acrobatiques des Snowbirds exige un très haut niveau de compétence qui, à son tour, nécessite beaucoup de pratique. Étant donné que l’équipe n’a pas volé depuis l’accident du 2 août, il ne lui reste pas suffisamment de temps pour effectuer le nombre d’entraînements nécessaires pour être prêts en vue de ses spectacles prévus. En conséquence, la décision d’annuler les spectacles prévus restants de l’équipe pour 2022 a été prise.

« Grâce à la rigueur de nos processus d’enquête, nous avons été en mesure de mener une analyse complète des risques, qui a démontré que la flotte de CT-114 Tutor peut reprendre ses vols en toute sécurité. Bien que nous soyons tous très heureux que l’équipe puisse reprendre ses vols, la décision d’annuler ses derniers spectacles a été difficile à prendre. Nous fournirons aux Snowbirds tout le soutien dont ils ont besoin pour leurs spectacles de la saison 2023. » Major-général Iain Huddleston, commandant de la 1re Division aérienne du Canada et autorité navigabilité opérationnelle de l’Aviation royale canadienne « Bien que nous soyons heureux de pouvoir reprendre les vols en toute sécurité, nous sommes déçus que notre saison soit terminée si tôt. Nos objectifs sont désormais de voler de nouveau, de ramener nos avions à réaction à la maison et de commencer à travailler sur les préparatifs de la saison de spectacles de l’année prochaine. » Lieutenant-colonel Denis Bandet, commandant du 431e Escadron de démonstration aérienne

Faits saillants

Le 2 août, un aéronef CT-114 Tutor du 431 e Escadron de démonstration aérienne a connu une situation d’urgence pendant le décollage à Fort Saint John, en Colombie-Britannique. Le pilote, qui était seul à bord, a pu faire atterrir l’aéronef immédiatement, mais l’aéronef a été endommagé dans le processus. Le pilote a fait l’objet d’une évaluation médicale et, heureusement, il n’a pas été blessé.

Une enquête sur l'accident menée par la Direction – Sécurité des vols de l'ARC a débuté peu de temps après l'accident et elle se poursuit.

L’ARC possède une flotte active de 20 aéronefs CT-114 Tutor, exploités par le 431eEscadron de démonstration aérienne basé à la 15e Escadre Moose Jaw. Le CT-114 Tutor est piloté exclusivement par l’équipe de démonstration aérienne des Snowbirds des Forces canadiennes lors d’événements publics en Amérique du Nord. Les Snowbirds mettent en valeur le haut niveau de compétence, de professionnalisme et de travail d’équipe, inhérent aux membres des Forces armées canadiennes.