The Sexual Misconduct Support and Resource Centre funds 32 projects through the new Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program

The Dragonfly Centre in Bonnyville, AB is one of the locations that is being given support for Military Sexual Trauma Supports Programs. The service area for this project includes 15 surrounding Indigenous communities, Canadian Forces Base Cold Lake, as well as Francophone community members.

March 22, 2023 – Ottawa, Ontario – Department of National Defence

Increasing access to support services across Canada for those in the Defence community who have been affected by sexual misconduct is a top priority for the Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF).

Today, the Sexual Misconduct Support and Resource Centre (SMSRC) announced funding to 30 community-based service providers for 32 projects through the new Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program (The Program). The Program funds projects led by not-for-profit Canadian, community-based, organizations with the capacity and expertise to support those affected by sexual misconduct in the wider Defence community. Each project will receive either one-time funding of up to $50,000 or recurrent funding of up to $75,000 annually, for a maximum of three years.

The new Program increases the number of organizations funded by the SMSRC from 8 sexual assault centres operating in close proximity to large military bases, to 30 community-based service providers located across Canada. This provides the wider Defence community access to more support services independent from the CAF and DND.

Successful applicants showed innovation in reaching those affected in rural and remote areas, Black people, Indigenous Peoples, other racialized groups, linguistic minorities, persons with disabilities, 2SLGBTQI+, and those who may not be able to access support in person.

With investments of $10 million over five years from Budget 2021, the Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program contributes to the objective of National Action Plan to End Gender-based Violence which is a commitment of federal, provincial and territorial governments. It also supports DND’s approach to building comprehensive support structures through dialogue with survivors, increasing scope and access to support and resources.

“Survivors of sexual misconduct in our institution deserve comprehensive support and access to care. Through the innovative Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program, we are increasing access to a range of support services, and helping to ensure the wellbeing of our Defence community. At the same time, we are working to create an institutional culture that enables every member of our team to reach their full potential in an environment where they feel protected and respected.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

Quick Facts

The SMSRC manages the Sexual Assault Centre Contribution Program, that ends on March 31, 2023 and has been replaced by the new Grant Program.

The new Grant Program was developed in response to requests of those affected by sexual misconduct in the Defence community to have access to a broader range of culturally competent, specialized care and support services.

The Grant Program allows for increased collaboration between community-based and CAF service providers such as found in bases, support units and Canadian Forces Health Services Centres.

Le Centre de soutien et de ressources sur l’inconduite sexuelle finance 32 projets dans le cadre du nouveau Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle

Le 22 mars 2023 – Ottawa (Ontario) – Ministère de la Défense nationale

Offrir davantage de services de soutien aux personnes affectées par de l’inconduite sexuelle dans la communauté de Défense dans tout le Canada est une priorité absolue pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC).

Aujourd’hui, le Centre de soutien et de ressources sur l’inconduite sexuelle (CSRIS) a annoncé le financement de 30 fournisseurs de services communautaires pour la réalisation de 32 projets dans le cadre du Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle (le programme). Le programme de subventions finance des projets menés par des fournisseurs canadiens de services communautaires à but non lucratif qui ont la capacité et l’expertise nécessaires pour offrir des services et des initiatives aux personnes affectées par de l’inconduite sexuelle dans la communauté de la Défense. Chacun des projets recevra un financement ponctuel jusqu’à 50 000 $ ou un financement récurrent jusqu’à 75 000 $ par année, pendant un maximum de trois ans.

Le nouveau programme fait passer le nombre d’organisations financées par le CSRIS de 8 centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle opérant à proximité de grandes bases militaires, à 30 fournisseurs de services communautaires répartis dans tout le Canada. Cela offre à la communauté de la Défense une plus large gamme de services de soutien indépendants des FAC et du MDN.

Les organisations retenus ont fait preuve d’innovation pour soutenir les personnes affectées vivant dans des régions rurales et éloignées, les Noirs, les Autochtones, les autres groupes racisés, les minorités linguistiques, les personnes en situation de handicap, la communauté 2SLGBTQI+, et les personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir du soutien en personne.

Avec des investissements de 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Budget 2021, le Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle contribue à l’objectif du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe qui est un engagement commun du gouvernement fédéral, ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il soutient également l’approche du MDN visant la création de structures de soutien complètes par le biais d’un dialogue avec les personnes survivantes, en augmentant leur portée et l’accès aux ressources et au soutien.

« Les personnes survivantes d’inconduite sexuelle dans notre institution méritent un soutien complet et un accès aux soins. Grâce au programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle, nous améliorons l’accès à une gamme de services de soutien et contribuons à garantir le bien-être de notre communauté de la Défense. En même temps, nous travaillons à créer une culture institutionnelle qui permet à chaque membre de notre équipe d’atteindre son plein potentiel dans un environnement où il se sent protégé et respecté.» L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le CSRIS gère le Programme de contributions aux centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle qui prendra fin le 31 mars 2023 et sera remplacé par le nouveau programme de subventions.

Le nouveau programme de subventions a été élaboré à la demande des personnes affectées par de l’inconduite sexuelle dans la communauté de la Défense et qui souhaitent disposer d’un éventail plus large de soins spécialisés et tenant compte des réalités culturelles ainsi que de services de soutien.

Le programme de subventions permet d’accroître la collaboration entre les fournisseurs de services communautaires et ceux des FAC comme les unités de soutien des bases et les centres des services de santé des Forces canadiennes.