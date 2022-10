The Sexual Misconduct Response Centre Launches a New Grant Program to Increase Community Support for Sexual Misconduct Survivors

October 18, 2022 – Ottawa, Ontario – Department of National Defence

Improving access to support services across Canada for those who have been affected by sexual misconduct within the Defence community is a top priority for the Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF).

Today, the Sexual Misconduct Response Centre (SMRC) launched a Call for Applications for its new Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program. The program will fund projects led by not-for-profit Canadian, community-based organizations with the capacity and expertise to support people affected by sexual misconduct in the wider Defence community and implement initiatives such as, but not limited to:

sexual assault centres

virtual platforms

research and academic institutions

counselling services

Eligible projects will provide support services to affected people who have been underserved, including people living in rural and remote areas, Black people, other racialized groups, Indigenous People, persons with disabilities, 2SLGBTQI+ people, immigrants, and those who may not be able to access support in person.

Two types of grants will be offered through the Program:

one-time funding of up to $50,000 per eligible project

recurrent funding of up to $75,000 annually, for a maximum of three years

Eligible organizations are invited to apply to the Grant Program from October 18 until November 15, 2022.

With investments of $10 million over five years from Budget 2021, the Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program is part of the National Action Plan to End Gender-Based Violence led by Women and Gender Equality Canada. It also forms part of the Department of National Defence’s Pathways to Progress approach to building comprehensive support structures through dialogue with survivors, increasing scope and access to resources.

“Our government is committed to providing survivors of sexual misconduct with comprehensive, critical care services. That is why we are delivering survivor-focused care through the Community Support for Sexual Misconduct Survivors Grant Program. Projects administered through this initiative will help ensure increased access to a range of critical support services and the well-being of our armed forces community.” The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“It’s vitally important that there are supports in place for current and former CAF members who have experienced sexual misconduct, especially in their communities. This grant program will increase access to these essential resources and help folks get the support they need where they need it.” The Honourable Lawrence MacAulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence

“Everyone has the right to live free from violence, which is why we’re working with provinces and territories, and Indigenous partners and stakeholders, to develop the first-ever National Action Plan to End Gender-Based Violence. The Plan will help ensure that anyone facing gender-based violence (GBV) has reliable and timely access to protection and services, no matter where they live or who they are. Today’s announcement is a step in the right direction, and I encourage eligible organizations to apply.” The Honourable Marci Ien, Minister for Women and Gender Equality and Youth

“Since 2019, the SMRC has been funding projects from civilian sexual assault centres located near nine of the largest Canadian Forces bases. The new Grant Program’s eligibility criteria are more flexible to allow funding for broader community-based service providers who have the capacity to develop and implement projects to support underserved communities affected by sexual misconduct. We look forward to receiving applications from organizations who strive to help those affected by sexual misconduct heal from the harms they have suffered.” Linda Rizzo Michelin, Chief Operating Officer, Sexual Misconduct Response Centre, Department of National Defence

Quick Facts

The SMRC manages the Sexual Assault Centre Contribution Program, which will end in 2023 and be replaced by the new Grant Program.

Through the Grant Program, the SMRC is committed to reducing the administrative burden associated with reporting requirements of contribution programs.

The Grant Program was developed based on the request of persons affected by sexual misconduct in the Defence Community to have access to a broader range of culturally competent, confidential, specialized care and support services.

The Grant Program will allow the increased collaboration between community-based and CAF service providers, such as bases and support units and Canadian Forces Health Services Centres.

The SMRC will review all submissions and communicate with successful applicants in fall/winter 2022. Funding may be provided to organizations as early as January 2023, and successful applicants will be listed on Canada.ca.

Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle lance un nouveau Programme de subventions pour accroître le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle

Le 18 octobre 2022 – Ottawa (Ontario) – Ministère de la Défense nationale

Améliorer l’accès aux services de soutien partout au Canada pour les personnes qui ont été affectées par l’inconduite sexuelle au sein de la communauté de la Défense est une priorité absolue pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC).

Aujourd’hui, le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) a lancé un appel de candidatures pour son nouveau Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle. Le Programme permettra de financer des projets dirigés par des organisations communautaires canadiennes à but non lucratif ayant la capacité et l’expertise nécessaires pour soutenir les personnes affectées par l’inconduite sexuelle dans la communauté élargie de la Défense et de mettre en œuvre des initiatives comme celles-ci, sans s’y limiter :

des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle;

des plateformes virtuelles;

des établissements de recherche et d’enseignement;

des services de counseling.

Les projets admissibles permettront de fournir des services de soutien aux personnes affectées qui ont été mal desservies, y compris les personnes vivant dans des régions rurales et éloignées, les personnes noires et appartenant à d’autres groupes racialisés, les membres des peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes immigrantes et celles qui pourraient ne pas disposer d’un accès à une aide en personne.

Deux types de subventions seront offerts dans le cadre du Programme :

un financement unique pouvant atteindre 50 000 $ par projet admissible;

un financement récurrent pouvant atteindre 75 000 $ par an, pour un maximum de trois ans.

Les organisations admissibles sont invitées à présenter une demande au Programme de subventions du 18 octobre au 15 novembre 2022.

Avec des investissements de 10 millions de dollars sur cinq ans à partir du budget de 2021, le Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle fait partie du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre dirigé par Femmes et Égalité des genres Canada. Il fait également partie de l’approche Voies du progrès du ministère de la Défense nationale visant à créer des structures de soutien complètes, grâce au dialogue avec les survivants, et à accroître la portée des ressources et l’accès à celles-ci.

« Notre gouvernement s’est engagé à fournir aux personnes affectées par l’inconduite sexuelle des services de soins complets et essentiels. C’est pourquoi nous offrons des soins axés sur les personnes affectées par le biais du Programme de subventions pour le soutien communautaire pour les personnes survivantes d’inconduite sexuelle. Les projets administrés dans le cadre de cette initiative contribueront à assurer un accès accru à une gamme de services de soutien essentiels et le bien-être de notre communauté des forces armées. » L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Il est d’une importance vitale que des soutiens soient en place pour les membres actuels et anciens des FAC qui ont vécu de l’inconduite sexuelle, en particulier dans leurs communautés. Ce nouveau programme de subventions permettra d’accroître l’accès à ces ressources essentielles et aidera les personnes à obtenir le soutien dont elles ont besoin, là où elles en ont besoin. » L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Tout le monde a le droit de vivre à l’abri de la violence, et c’est pourquoi nous travaillons avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les partenaires et les parties intéressées autochtones, à l’élaboration du tout premier plan d’action national visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe. Ce plan contribuera à faire en sorte que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe (VFS) dispose d’un accès fiable et rapide à la protection et aux services, peu importe où elle vit et qui elle est. L’annonce d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, et j’encourage les organismes admissibles à présenter une demande. » L’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

« Depuis 2019, le CIIS finance des projets de centres civils d’aide aux victimes d’agression sexuelle situés à proximité de neuf des plus grandes bases des Forces canadiennes. Les critères d’admissibilité du nouveau Programme de subventions sont plus souples afin de permettre le financement d’un plus grand nombre de fournisseurs de services communautaires qui ont la capacité de créer et de mettre en œuvre des projets visant à soutenir les communautés affectées par l’inconduite sexuelle qui sont mal desservies. Nous attendons avec impatience de recevoir des demandes de la part d’organisations qui s’efforcent d’aider les personnes affectées par l’inconduite sexuelle à guérir des blessures qu’elles ont subies. » Linda Rizzo Michelin, chef de l’exploitation, Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, ministère de la Défense nationale

Faits en bref

Le CIIS gère le Programme de contributions aux centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, qui prendra fin en 2023 et sera remplacé par le nouveau Programme de subventions.

Par l’intermédiaire du Programme de subventions, le CIIS s’est engagé à réduire le fardeau administratif associé aux exigences en matière de rapport des programmes de contribution.

Le Programme de subventions a été élaboré à la demande de personnes affectées par l’inconduite sexuelle dans la communauté de la Défense qui souhaitaient avoir accès à une gamme plus large de services de soins et de soutien confidentiels, spécialisés et adaptés à la réalité culturelle.

Le Programme de subventions permettra une meilleure collaboration entre les fournisseurs de services communautaires et des FAC, comme les bases et les unités de soutien et les centres de services de santé des Forces canadiennes.

Le CIIS examinera toutes les demandes et communiquera avec les organismes retenus à l’automne/hiver 2022. Le financement pourrait être accordé aux organismes dès janvier 2023; ceux dont la demande est retenue seront répertoriés sur Canada.ca.