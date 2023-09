Joignez-vous à CANEX pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

T-shirt conçu par l’artiste autochtone Chantelle Trainor-Matties – Photo fournie

CANEX et Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) sont fiers d’appuyer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre en proposant un t-shirt orange en édition limitée. Conçue par l’artiste autochtone Chantelle Trainor-Matties, l’illustration symbolise la protection, le soutien et l’amour, des valeurs qui reflètent l’esprit de cette journée.

La Journée du chandail orange est une journée de commémoration organisée par les communautés autochtones visant à sensibiliser aux conséquences intergénérationnelles des pensionnats sur les individus, les familles et les communautés, et à promouvoir le concept « Chaque enfant compte ». Le chandail orange est un symbole de la dépossession de la culture, de la liberté et de l’estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations. Depuis 2021, la Journée du chandail orange porte le nom de Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

CANEX remettra le produit net des ventes de ces t-shirts au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Cet organisme a pour mission de préserver l’histoire et l’héritage du système des pensionnats autochtones au Canada afin que l’expérience des survivantes et survivants et de leur famille ne soit jamais oubliée.

Nous invitons tous les membres de l’Équipe de la Défense à afficher leur soutien en achetant un de ces t-shirts spéciaux. Non seulement vous contribuerez à sensibiliser le public et à soutenir des causes importantes, mais vous montrerez également votre engagement à construire un avenir meilleur et empreint de bienveillance pour l’ensemble de la population. Et en plus de simplement porter un t‑shirt orange, les membres de l’Équipe de la Défense devraient profiter de l’occasion pour en apprendre davantage sur l’histoire des pensionnats et leurs pratiques d’assimilation.

Nous sommes fiers de participer à cette importante initiative et nous tenons à remercier Chantelle Trainor-Matties pour sa magnifique illustration. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et nous aider à avoir une incidence positive sur nos communautés.

Achetez un t-shirt orange dans un magasin CANEX jusqu’à épuisement des stocks!