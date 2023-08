Le gouvernement du Canada attribue un contrat dans le cadre du projet Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol

À l’appui de la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada s’engage à fournir aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) l’équipement moderne dont ils ont besoin pour mener à bien un large éventail d’opérations, au meilleur rapport qualité-prix pour la population canadienne.

Le 25 juillet, au nom de l’honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat à Airbus Defence and Space S.A. pour le remplacement de la flotte de CC-150 Polaris de l’Aviation royale canadienne (ARC).

À la suite d’un processus d’acquisition ouvert, juste et transparent, il a été déterminé que Airbus Defence and Space S.A. était le seul fournisseur qualifié répondant aux exigences du projet.

Le contrat avec Airbus, d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars (taxes exclues), prévoit l’acquisition d’une flotte de neuf appareils. Il comprend notamment l’acquisition de quatre nouveaux avions de transport et de ravitaillement multi‑rôle Airbus A330 ainsi que la conversion de cinq appareils A330-200 usagés. Ces appareils usagés ont été achetés dans le cadre de processus d’acquisition distincts, ce qui a permis de réaliser d’importantes économies et d’offrir le meilleur rapport qualité-prix aux Canadiens.

La flotte actuelle de CC-150 Polaris est en service depuis plus de trente ans et approche de la fin de sa durée de vie. La nouvelle flotte devrait être exploitée jusque dans les années 2050.

En tant qu’avion multi‑rôle, le CC-330, offrira à l’ARC une plus grande souplesse pour remplir une variété de missions avec le même appareil. Son rôle principal sera le ravitaillement en vol, et il sera également équipé pour transporter simultanément un grand nombre de membres des FAC et leur équipement à l’appui d’opérations et d’activités de formation au Canada et dans le monde entier. Après une certaine reconfiguration, cet avion multi-rôle sera équipé pour effectuer des missions spécialisées d’évacuation sanitaire aérienne. De plus, l’avion CC-330 augmentera la capacité de l’ARC de répondre à des exigences opérationnelles imprévues et à court, comme les urgences nationales et internationales ou les missions de secours humanitaire. L’un des appareils usagés sera configuré pour assurer le transport sécurisé de hauts fonctionnaires.

Une fois livrés, ces appareils seront désignés sous le nom de CC-330 Husky et amélioreront la flexibilité, la réactivité, l’interopérabilité avec les alliés et partenaires, la sécurité des communications et l’autoprotection de la flotte actuelle de l’ARC. Ils permettront notamment au Canada de relever les défis à venir et de respecter ses engagements en matière de défense collective envers ses alliés, dans la conduite des opérations de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

Cette initiative d’avions ravitailleurs supplémentaires fait partie intégrante des investissements du Canada dans la modernisation du NORAD qui permettront à l’ARC d’améliorer les opérations de protection de la souveraineté du Canada, y compris dans l’Arctique.

L’avion pourra ravitailler non seulement les chasseurs actuels et futurs de l’ARC, y compris les F-35, mais aussi ceux utilisés par les États‑Unis dans le cadre des opérations du NORAD et par les partenaires l’OTAN.

L’acquisition de cette capacité représente une occasion importante pour l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense. Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques, Airbus renforcera sa présence au Canada, contribuera à la croissance des chaînes d’approvisionnement canadiennes et créera des emplois hautement qualifiés.