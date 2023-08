Les ministres de la Défense nationale et des Anciens Combattants soulignent le 105e anniversaire de la bataille d’Amiens et du début des cent jours du Canada

Véhicules blindés canadiens entrant en action lors de la bataille d’Amiens – Photo fournie

Le 8 août, nous soulignons le 105e anniversaire de la bataille d’Amiens – un engagement crucial qui a ouvert la voie à la victoire dans la dernière phase de la Première Guerre mondiale. Elle marque le début des trois mois d’exploits remarquables sur le champ de bataille, aujourd’hui connus sous le nom des « cent jours du Canada », au cours desquels les actions de nos soldats ont aidé à faire du Corps canadien l’une des forces de combat les plus efficaces sur le front occidental.

En mars 1918, les Allemands ont lancé une série d’offensives pour enfin briser l’impasse après des années de guerre de tranchées acharnée. Puis, en août 1918, les Alliés ont lancé leur propre offensive avec une attaque menée par les corps canadien et australien à Amiens, en France, le 8 août. Ce jour-là, sous le commandement du lieutenant-général sir Arthur Currie, les Canadiens ont avancé sur une distance remarquable de douze kilomètres et au terme de cette bataille le 11 août, ils avaient capturé plus de 5 000 prisonniers allemands et 161 pièces d’artillerie.

« Je me joins aux personnes d’un océan à l’autre qui saluent les Canadiens et les Terre-Neuviens-et-Labradoriens ayant servi durant la Première Guerre mondiale, » dit L’honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale. « Pendant la bataille d’Amiens et les cent jours du Canada, nos troupes ont illustré courage et bravoure incommensurables, et j’encourage l’ensemble de la population canadienne à se renseigner davantage sur ce chapitre important de notre histoire militaire. Ensemble, honorons leur mémoire et souvenons-nous des personnes qui ont consenti l’ultime sacrifice. N’oublions jamais. »

Trois mois plus tard, le Corps canadien avait repris dix fois plus de terrain et capturé quelque 32 000 prisonniers allemands et près de 3 800 pièces d’artillerie, mitrailleuses et mortiers ennemis. Pour leurs efforts, 30 Canadiens et Terre‑Neuviens ont reçu la plus haute distinction militaire, la Croix de Victoria.

Le succès des Alliés sur le champ de bataille a finalement contraint l’Allemagne à négocier un armistice, qui a mis fin à la guerre le 11 novembre 1918. Au cours de ces trois derniers mois de combats, environ 39 000 Canadiens et Terre-Neuviens ont été blessés, et plus de 6 800 ont consenti l’ultime sacrifice.

En ce 105e anniversaire, nous rendons donc hommage à ceux qui ont combattu lors de la bataille d’Amiens et pendant les cent jours du Canada. Nous nous souvenons aussi des nombreuses autres personnes qui ont servi le Canada au pays et à l’étranger, et nous témoignons de notre reconnaissance aux familles de militaires et aux communautés du bout à l’autre du Canada de leur soutien à nos forces armées.