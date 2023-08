Retour à l’école: Obtenez votre diplôme d’études secondaires, Les FAC sont présentes pour supporter votre parcours académique

Photo fournie

Si vous êtes membre de la Force régulière ou de la Réserve des Forces armées canadiennes (FAC) et n’êtes pas actuellement titulaire d’un diplôme d’études secondaires, l’Initiative relative aux études secondaires (IRES) est pour vous. Pour les militaires qui se sont enrôlés dans les FAC avant d’avoir reçu leur diplôme d’études secondaires, il s’agit d’une excellente occasion de l’obtenir tout en servant dans les forces armées.

Saviez-vous qu’il vous faut peut-être moins de crédits ou d’unités que vous le pensiez pour obtenir votre diplôme d’études secondaires? Si vous avez terminé votre dixième année, avez réussi votre qualification militaire de base (QMB) ou qualification militaire de base des officiers (QMB[O]) et avez acquis des expériences personnelles et professionnelles, vous pourriez recevoir des crédits ou unités en vue de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. Communiquez avec votre district, centre de services ou conseil scolaire local pour obtenir de plus amples renseignements.

Votre diplôme d’études secondaires ouvrira la porte à un programme de nomination au cadre d’officiers, à des reclassements et à des groupes professionnels spécialisés. La plupart des groupes professionnels militaires accordent la préférence aux candidats ayant terminé leur 12e année ou des études équivalentes, en particulier dans les groupes professionnels techniques ou liés à la santé. Un diplôme d’études secondaires est de plus en plus souvent exigé comme critère d’embauche pour des emplois civils et des métiers, au cas où vous décideriez de quitter les FAC. Le fait d’obtenir votre diplôme d’études secondaires en début de carrière peut non seulement avoir une incidence positive sur votre carrière actuelle, mais également vous aider au moment où vous effectuez une transition à la main-d’œuvre civile en temps et lieu.

Saviez-vous que les cours de niveau secondaire sont offerts gratuitement par l’entremise du ministère de l’Éducation de nombreux territoires et provinces? De plus, selon votre poste, votre autorité approbatrice pourrait vous accorder un congé spécial afin que vous puissiez terminer vos cours durant votre service rémunéré.

Pour plus d’information, consultez l’IRES ou votre centre de transition local des FAC pour obtenir des instructions étape par étape quant aux politiques et aux règlements régissant les processus de demande et de remboursement aux fins de perfectionnement des études, par exemple, le Programme d’autoperfectionnement des Forces armées canadiennes, qui vise à appuyer l’autoperfectionnement des membres des FAC tout au long de leur carrière, de même que les programmes d’études secondaires offerts dans votre province ou territoire de résidence.