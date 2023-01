Canada finalizes agreement to purchase new fighter jets for Royal Canadian Air Force

The Canadian government has announced that 88 F-35 fighter jets in total will be purchased for the Royal Canadian Air Force (RCAF) – photo from RCAF/ Facebook

Through Canada’s defence policy, Strong, Secure, Engaged, the Government of Canada is acquiring modern military equipment to keep Canadians safe and protected, and to support the security of our international allies and partners.

Today, the Honourable Helena Jaczek, Minister of Public Services and Procurement, the Honourable Anita Anand, Minister of National Defence, and the Honourable François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry, announced that following an open, fair and transparent competition, Canada has finalized an agreement with the United States (US) government and Lockheed Martin with Pratt & Whitney for the acquisition of F-35 fighter jets for the Royal Canadian Air Force (RCAF).

As outlined in Strong, Secure, Engaged, Canada has committed to purchase a new fleet of 88 advanced fighter jets for the RCAF, and today, the federal government announced that this new fleet will be comprised of F-35 jets. The first deliveries of these aircraft are anticipated to begin in 2026, and we anticipate that we will reach Full Operational Capability with our entire fleet between 2032 and 2034.

“In today’s complex global environment, Canada requires a military that is flexible, agile and capable of responding to a variety of unforeseen situations,” explained Anita Anand, Minister of National Defence. “We are committed to ensuring that our current and future aviators have the most advanced equipment possible to do just that. Canada requires a fighter fleet to contribute to the safety and security of Canadians and protect the sovereignty of one of the largest expanses of airspace in the world. We are thrilled to announce today that Canada has selected the F-35 as the fighter aircraft that will fill this important role.”

This is the largest investment in the RCAF in the past 30 years. The estimated investment for this project is $19 billion, which includes associated equipment, sustainment set-up and services, as well as the construction of Fighter Squadron Facilities in Bagotville and Cold Lake. As the rules-based international order is challenged around the world, the F-35 will be essential for protecting Canadians, enhancing Arctic security and national sovereignty, and enabling Canada to meet its NATO, NORAD and other obligations well into the future. The Government of Canada will continue to do whatever it takes to protect Canadians and make continued, significant investments to give the members of our Canadian Armed Forces the equipment that they need to do their jobs.

Canada is confident that the F-35 represents the best fighter jet for our country at the best price for Canadians. During the finalization phase of the procurement process, the US government and Lockheed Martin with Pratt & Whitney successfully demonstrated that an agreement to purchase the F-35 fighter jets meets Canada’s requirements and outcomes, including value for money, flexibility, protection against risks, performance and delivery assurances.

Today’s announcement is also excellent news for Canadian businesses and workers in the Canadian aerospace and defence sector. The acquisition and initial sustainment of the F-35 project has the potential to contribute over $425 million annually to Canada’s gross domestic product and close to 3,300 jobs annually for Canadian industry and value chain partners over a 25-year period (direct and indirect). In addition, there will be substantial investments made in National Defence infrastructure renewal at various bases across Canada that will include many Canadian construction and site maintenance companies. Canadian industry will also have significant sustainment opportunities related to the Canadian fleet. Opportunities are expected in areas such as airframe and engine depots, as well as in training and in maintenance of components over the life of the fleet.

This important agreement will deliver the most modern and advanced equipment, and ensure the protection of our country in the years to come.

—–

Dans le cadre de sa politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada procède à l’acquisition de matériel militaire moderne qui permettra au Canada d’assurer la sécurité et la protection de sa population et de contribuer à assurer la sécurité de ses alliés et partenaires internationaux.

Aujourd’hui, l’honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, et l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, ont annoncé qu’à la suite d’un processus concurrentiel ouvert, équitable et transparent, le Canada avait conclu une entente avec le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin / Pratt & Whitney pour l’acquisition de chasseurs F-35 destinés à l’Aviation royale canadienne (ARC).

Comme indiqué dans la politique Protection, Sécurité, Engagement, le Canada s’est engagé à acheter une nouvelle flotte de 88 chasseurs sophistiqués pour l’ ARC et, aujourd’hui, le gouvernement fédéral a annoncé que cette nouvelle flotte sera composée de chasseurs F-35. Les premières livraisons de ces appareils devraient commencer en 2026 et nous prévoyons atteindre une pleine capacité opérationnelle pour l’ensemble de la flotte entre 2032 et 2034.

« Vu la complexité du contexte mondial actuel, le Canada a besoin d’une armée souple, agile et capable de réagir à diverses situations imprévues,» a expliqué Anita Anand, Ministre de la Défense nationale. « Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos aviateurs d’aujourd’hui et de demain disposent de l’équipement le plus sophistiqué possible pour y parvenir. Le Canada a besoin d’une flotte de chasseurs pour veiller à la sécurité de sa population et protéger la souveraineté de l’un des plus grands espaces aériens au monde. Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui que le Canada a choisi le chasseur F-35 pour jouer ce rôle important. »

Il s’agit du plus important investissement dans l’ARC au cours des 30 dernières années. L’investissement pour ce projet est estimé à 19 milliards de dollars, ce qui comprend l’équipement, le matériel de soutien et les services connexes, ainsi que la construction des installations de l’escadron de chasseurs à Bagotville et à Cold Lake. À l’heure où l’ordre international fondé sur les règles est remis en question partout dans le monde, les F-35 seront essentiels, car ils permettront au Canada d’assurer la sécurité de sa population, de renforcer la sécurité dans l’Arctique et de mieux protéger sa souveraineté nationale, tout en remplissant ses obligations à l’égard de l’OTAN et du NORAD pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada continuera de faire tout ce qu’il faut pour protéger les Canadiens et de faire des investissements continus et importants pour donner aux membres de nos Forces armées canadiennes l’équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur travail.

Le Canada est persuadé que le F-35 représente le meilleur chasseur pour notre pays au meilleur prix possible pour les contribuables. Durant la phase de finalisation du processus d’approvisionnement, le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin / Pratt & Whitney ont su démontrer qu’une entente pour l’achat des chasseurs F-35 répondait aux exigences et aux attentes du Canada, y compris de bons avantages en contrepartie des fonds dépensés, de la flexibilité, une protection contre les risques et des garanties d’exécution et de livraison.

L’annonce d’aujourd’hui constitue également une excellente nouvelle pour les entreprises et les travailleurs canadiens dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. L’acquisition et le soutien initial du projet F-35 a le potentiel de contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 425 millions de dollars par année et près de 3 300 emplois par année pour l’industrie canadienne et les partenaires de la chaîne de valeur sur une période de 25 ans (directement et indirectement). De plus, des investissements substantiels seront faits dans le renouvellement des infrastructures de la Défense nationale sur diverses bases au Canada, ce qui impliquera de nombreuses entreprises canadiennes de construction et d’entretien de sites. L’industrie canadienne aura également d’importantes possibilités de soutien en lien avec la flotte canadienne. Des possibilités sont prévues dans des domaines tels que les dépôts de composants et de moteurs, ainsi que dans la formation et dans l’entretien des composants pendant la durée de vie de la flotte.

Cette entente importante permettra de fournir l’équipement le plus moderne et le plus sophistiqué et d’assurer la protection de notre pays pendant de nombreuses années.