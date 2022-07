Canada moves forward with the acquisition of aircraft for the Royal Canadian Air Force

July 14, 2022 – Ottawa – Department of National Defence / Canadian Armed Forces

Today, Defence Minister Anita Anand announced that Canada has finalized a contract to acquire the first two aircraft for the Royal Canadian Air Force (RCAF) that will replace and renew the capability currently fulfilled by the CC-150 Polaris fleet and later become part of the Strategic Tanker Transport Capability (STTC) fleet.

The contract for the procurement and preparation of two Airbus A330-200 aircraft, manufactured in 2015, was awarded to International AirFinance Corporation and is valued at $102M USD (taxes excluded).

Since 1992, the CC-150 Polaris aircraft and its crews have provided outstanding service to Canada. The Polaris is the aircraft that provides the majority of air-to-air refueling for the Royal Canadian Air Force’s fighter fleet, allowing the RCAF to extend their range and operating time. This capability has seen extensive use at home and abroad, including on Operation IMPACT, where it delivered more than 65 million pounds of fuel to coalition aircraft. The fleet also fulfills many other roles, including military personnel and cargo airlift; strategic Government of Canada personnel transport; and medical evacuations.

After nearly 30 years of outstanding service, the RCAF is looking to the future of this crucial capability, and with today’s announcement, we are moving forward to the next step of the Strategic Tanker Transport Capability (STTC) project.

This project, which is Initiative #47 of Canada’s defence policy, Strong, Secure, Engaged (SSE), will replace and renew the RCAF’s air-to-air refueling capability for the next generation.

The STTC project, within its currently approved scope, will acquire sufficient aircraft to provide the RCAF with three continuous lines of tasking to deliver on Canada’s defence policy, to defend Canadians, to meet Canada’s NORAD and NATO commitments, and allow our Canadian Armed Forces to continue to contribute to peace and stability abroad through their operations.

The STTC aircraft will also be equipped to airlift large numbers of CAF personnel and their equipment in support of operations and training activities within Canada, including in Canada’s Arctic regions, and around the world, which will enhance the existing transport capacity provided by the CC-177 Globemaster and CC-130J Hercules fleets, allowing for the more efficient movement of personnel and equipment. And, as a multi-role aircraft, the STTC aircraft will provide the RCAF with increased flexibility, allowing planners to select the most appropriate aircraft for a specific airlift mission, and it will increase the RCAF’s ability to respond to unexpected operational requirements, such as domestic or international emergencies or humanitarian relief missions.

The exact number of aircraft in the Strategic Tanker Transport Capability fleet is currently anticipated to be six aircraft (including these two Airbus A330-200 aircraft). These two commercial aircraft will later be modified by Airbus Defence and Space to military specifications required to serve as multirole aircraft within the STTC fleet, and they will play an integral role in providing air-to-air refuelling, strategic airlift, aeromedical evacuations, and strategic Government of Canada personnel transport, including transport of the Prime Minister, Governor General, and others, for decades to come.

“The Government of Canada is committed to providing the Canadian Armed Forces with the equipment they need at the best value for money. We look forward to accepting these two aircraft as they represent an important first step in eventually replacing the capability currently provided by the CC150 Polaris fleet.” -The Honourable Anita Anand, Minister of National Defence

“Providing our Canadian Armed Forces members with safe, advanced equipment to protect Canadians is of paramount importance. These aircraft will support key airlift operations by the Royal Canadian Air Force, while providing best value for Canadians.” -The Honourable Filomena Tassi, Minister Public Services and Procurement Canada

Quick Facts

These two used A330-200 aircraft, manufactured in 2015, are being procured at the best value for money for Canadians and they will meet the requirements of the Royal Canadian Air Force for decades to come. The modification to transform a commercial Airbus A330-200 into a strategic tanker, named by Airbus as the Multi-Role Tanker Transport (MRTT), can be applied to either new or used aircraft. Several allied nations have procured used A330-200 aircraft and have worked or are working with Airbus to convert those aircraft to the MRTT configuration to support their operations. All modifications, whether for new or used aircraft, will be completed through the Government’s contract with Airbus.

Ten-year average CC-150 Polaris Mission type:

o Air-to-Air Refuelling: 30%

o Strategic Airlift for the RCAF: 55%

o Strategic Government of Canada Transport: 10%

o Aeromedical: 5%

The aircraft are expected to arrive in Canada in winter 2023, where they may be placed into early service in passenger/cargo roles as we await their modification to military specifications.The aircraft being purchased are currently configured for long-haul commercial use. These aircraft may initially be used to perform cargo, troop and passenger airlift operations. This could include, for example, the deployment of CAF troops and gear within Canada or overseas, the movement of civilian passengers in support of humanitarian relief operations, and transport of the Prime Minister, Governor General, and others.

The Industrial and Technological Benefits (ITB) Policy, including the value proposition, will apply to this procurement to leverage economic benefits for Canada equal to the value of the contract. Through the ITB Policy, the STTC project will leverage investments and business activities in support of Canada’s key industrial capabilities – supporting the defence industry and good Canadian jobs in regional economies.

Le Canada va de l’avant avec l’acquisition d’aéronefs pour l’Aviation royale canadienne

Le 14 juillet 2022 – Ottawa – Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes

Aujourd’hui, la ministre de la Défense nationale Anita Anand a annoncé que le Canada avait conclu un contrat visant à acquérir les deux premiers avions pour l’Aviation royale canadienne (ARC) qui remplaceront et renouvelleront la capacité actuelle de la flotte de CC-150 Polaris pour ensuite faire partie de la flotte d’avions stratégiques de transport et de ravitaillement en vol (ASTRC).

Le contrat visant l’acquisition et la préparation de deux Airbus A330-200 construits en 2015 a été attribué à International AirFinance Corporation et est évalué à 102 millions de dollars américains (taxes en sus).

Depuis 1992, la flotte de CC-150 Polaris et ses équipages servent remarquablement le Canada. Le Polaris est l’avion qui assure majoritairement le ravitaillement en vol de la flotte de chasseurs de l’ARC, ce qui permet ainsi à l’ARC d’accroître sa portée et son temps de fonctionnement. Cette capacité a été largement utilisée au pays et à l’étranger, notamment dans le cadre de l’opération IMPACT, au cours de laquelle on a livré plus de 65 millions de livres de carburant aux aéronefs de la coalition. Cette flotte a également exécuté de nombreuses tâches, dont le transport aérien de personnel militaire et de cargaison, le transport stratégique de responsables du gouvernement du Canada et les évacuations médicales.

Après tout près de 30 années de service exceptionnel, l’ARC réfléchit à l’avenir de cette capacité essentielle, et avec l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes prêts à passer à la prochaine étape du projet d’avions stratégiques de transport et de ravitaillement en vol (ASTRC).

Ce projet, qui constitue l’initiative no 47 de notre politique de défense Protection, Sécurité, Engagement (PSE), remplacera et renouvellera la capacité de ravitaillement en vol de l’ARC pour la prochaine génération.

Le projet d’ASTRC, dans le cadre de sa portée actuellement approuvée, permettra d’acquérir un nombre suffisant d’aéronefs pour fournir à l’ARC trois lignes continues de missions s’inscrivant dans la politique de défense du Canada, qui consistent à défendre les Canadiens, à respecter les obligations du Canada auprès du NORAD et de l’OTAN, et à permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de continuer à contribuer à la paix et à la stabilité à l’étranger grâce à leurs opérations.

Les ASTRC seront également équipés pour assurer le transport aérien d’un grand nombre de membres du personnel des FAC et de leur équipement à l’appui des opérations et des activités de formation au Canada, y compris dans les régions arctiques du pays, et partout dans le monde, ce qui améliorera la capacité de transport actuelle fournie par les flottes de CC-177 Globemaster et de CC-130J Hercules, permettant ainsi un transport plus efficace du personnel et l’équipement. De plus, en tant qu’aéronefs polyvalents, les ASTRC offriront une plus grande souplesse à l’ARC, permettant aux planificateurs de choisir l’aéronef le plus approprié pour une mission de transport aérien précise, et ils amélioreront la capacité de l’ARC de satisfaire aux exigences opérationnelles imprévues, comme les urgences nationales ou internationales et les missions de secours humanitaires.

Le nombre exact d’appareils de la flotte de la capacité de transport stratégique et de ravitaillement est actuellement estimé à six appareils (y compris ces deux Airbus A330-200). Ces deux aéronefs commerciaux seront ensuite modifiés par Airbus Defence and Space de façon à répondre aux spécifications militaires requises pour servir d’aéronefs polyvalents au sein de la flotte d’ASTRC. Cette future flotte jouera un rôle essentiel en exécutant diverses tâches, notamment le ravitaillement des appareils en vol, le transport aérien stratégique, les évacuations aéromédicales et le transport stratégique du personnel du gouvernement du Canada – incluant le premier ministre et la gouverneure générale, entre autres – pour les décennies à venir.

« Le gouvernement du Canda s’engage à fournir aux Forces armées canadiennes l’équipement dont elles ont besoin au meilleur rapport qualité‑prix. Nous sommes impatients de recevoir ces deux appareils, puisque leur acquisition représente une première étape importante dans le remplacement éventuel de la capacité assurée actuellement par la flotte de CC-150 Polaris ». -L’honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Il est primordial de fournir aux membres des Forces armées canadiennes du matériel de pointe sécuritaire pour protéger les Canadiens. Ces appareils soutiendront les opérations de transport aérien essentielles de l’Aviation royale canadienne, tout en assurant une valeur optimale aux contribuables canadiens. » -L’honorable Filomena Tassi, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

En bref

Ces deux aéronefs A330-200 usagés, construits en 2015, sont acquis au meilleur rapport qualité‑prix pour les Canadiens et ils répondront aux besoins de l’Aviation royale canadienne pendant des décennies. Les travaux de modification visant à transformer un Airbus A330-200 commercial en un avion stratégique de ravitaillement, nommé avion de transport et de ravitaillement multi‑rôle (MRTT) par Airbus, peuvent être réalisés sur des appareils neufs ou usagés. Plusieurs pays alliés ont acquis des aéronefs A330-200 usagés et ont travaillé, ou travaillent, avec Airbus pour les reconfigurer en MRTT à l’appui de leurs opérations. Toutes les modifications, qu’il s’agisse d’appareils neufs ou usagés, seront effectuées dans le cadre du contrat du gouvernement avec Airbus.

Type de missions du CC-150 Polaris en moyenne sur dix ans :

o Ravitaillement en vol : 30 %

o Transport aérien stratégique pour l’ARC : 55 %

o Transport stratégique du gouvernement du Canada : 10 %

o Services aéromédicaux : 5 %

Ces appareils devraient arriver au Canada à l’hiver 2023, et ils pourraient être mis en service pour le transport de cargaison et de passagers en attendant d’être modifiés selon les spécifications militaires. Les aéronefs en cours d’achat sont configurés pour une utilisation commerciale à longue distance. Il se peut qu’ils soient d’abord utilisés pour assurer le transport aérien de cargaison, de personnel militaire et de passagers. Il pourrait s’agir par exemple de déployer des militaires et du matériel des FAC au Canada ou à l’étranger, de transporter des passagers civils dans le cadre d’opérations de secours humanitaires, et d’assurer le transport du personnel du gouvernement du Canada – incluant le premier ministre et la gouverneure générale, entre autres.

La politique des retombées industrielles et technologiques (RIT), y compris la proposition de valeur, s’appliquera à cette acquisition afin de tirer des avantages économiques pour le Canada d’une valeur égale à celle du marché. Grâce à la politique des RIT, le projet d’ASTRC stimulera les investissements et les activités commerciales à l’appui des principales capacités industrielles du Canada, soutenant l’industrie de la défense et les bons emplois canadiens dans le cadre des activités économiques régionales.