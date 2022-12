CFMWS’s “Jolly Days” fundraisers this holiday season

The holiday season provides a welcome break from the fast pace of our day-to- day lives. It is an occasion to celebrate, to recharge and to enjoy ourselves. It is also a time of giving and sharing.

When shopping this season, give the gift of support to someone in your community. From November 15 to December 15, CANEX will be matching all donations made in-store and on CANEX.ca, in support of the two official charitable causes of the Canadian Armed Forces. Every dollar given will have double the impact for a CAF member, Veteran, or family in need. Your matched contribution will be divided equally between Support Our Troops and Soldier On.

PSP will also be collecting donations through its online registration portal. 100% of the proceeds will go to champion the inclusion support workers who ensure each child has an amazing experience. With your help we aim to raise $7,500.00 to secure a skilled support worker who will make a difference in the lives of up to 15 children from military families. Your help will bring hope and opportunities to the over 203 families who requested an inclusion support worker in order to attend camp in 2022.

For a $5.00 donation members will receive access to download an exclusive digital art piece painted by artist Kristen Lucyshyn. Kristen is from a military family and has lived all over Canada and parts of the U.S. She has worked for Canadian Forces Morale and Welfare since 1998, including a deployment to support Third Location Depression. She current is posted to CFB Shilo. With your downloaded file, you can print the art to frame, make cards, mugs or follow along with us on social media as we create holiday décor that you can make at home.

“We recognize that families with special needs children face many challenges, but CAF families face particular and unique challenges as a result of the military lifestyle,” says Bruce Ploughman, Senior Vice President PSP. “It is extremely important to work together to mitigate challenges and promote the resources, funding prospects and community engagement and activities opportunities.”

This fundraiser is a part of our inclusive holiday program: Jolly Days. This includes a virtual contest and concert. The Dec 16 concerts will be streamed on Facebook, and Youtube. Details about all things Jolly Days will be uploaded to our website December 1st: https://cfmws.ca/jolly-days

Les collectes de fonds des ”Jours Joyeux” des SBMFC pour les fêtes de fin d’année

La période des Fêtes marque une trêve dans le rythme rapide de notre quotidien. C’est l’occasion de célébrer, de se ressourcer et de se divertir. C’est également un moment propice pour donner et partager.

Lors de votre magasinage, faites un don en cadeau pour soutenir quelqu’un dans votre communauté. Du 15 novembre au 15 décembre, CANEX versera la somme égale à votre don effectué en magasin et sur CANEX.ca en soutien aux deux œuvres de bienfaisance officielles des Forces armées canadiennes. Chaque dollar donné aura un effet deux fois plus important pour un membre des FAC, un vétéran ou une famille dans le besoin. Votre contribution doublée sera répartie également entre Appuyons nos troupes et Sans limites.

Les PSP collecteront également des dons via leur portail d’inscription en ligne. La totalité des recettes sera versée à Appuyons nos troupes. Les fonds serviront à couvrir les frais des travailleurs de soutien pour faciliter l’inclusion des enfants, faisant en sorte que chaque enfant vive une expérience magnifique. Chaque été, il coûte environ 7 500 $ par travailleur qui peut soutenir jusqu’à 15 enfants de familles des militaires. En 2022, 203 familles ont demandé l’aide d’un travailleur de soutien pour que leur enfant puisse participer à un camp.

Un don de 5 $ vous donne le droit de télécharger une œuvre d’art numérique exclusive peinte par l’artiste Kristen Lucyshyn. Kristen provient d’une famille de militaires et elle a vécu partout au Canada et dans des régions des États-Unis. Elle travaille pour les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes depuis 1998, ce qui comprend un déploiement à l’appui d’une décompression dans un tiers lieu. Elle est actuellement affectée à la Base des Forces canadiennes Shilo. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l’imprimer pour l’encadrer, en faire des cartes, décorer des tasses ou encore nous suivre sur les médias sociaux où nous confectionnons des décorations festives que vous pouvez fabriquer vous-même.

“Nous reconnaissons que les familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux sont confrontées à de nombreux défis, mais les familles des FAC font face à des défis uniques et particuliers en raison du mode de vie des militaires,” dit Bruce Ploughman, Vice-président supérieur des Programmes de soutien du personnel. “ Il est extrêmement important de travailler ensemble pour atténuer ces obstacles et promouvoir les ressources, les potentielles sources de financement et les possibilités d’engagement et des activités communautaire.”

Cette collecte de fonds fait partie de notre programme de fêtes inclusives : des Jours Joyeux. Il comprend un concours et un concert virtuels. Les détails concernant les Jolly Days seront mis en ligne sur notre site web le 1er décembre à l’adresse : https://sbmfc.ca/joursjoyeux